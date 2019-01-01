И вновь наступила ночь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:09

Лемони Сникет Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:09 by

"Солнце по небу гулялоИ за тучку забежало.Глянул заинька в окно -Стало заиньке темно....Только раки пучеглазыеПо земле во мраке лазают,Да в овраге за гороюВолки бешеные воют....Наступила темнота,Не ходи за ворота.Кто на улицу попал -Заблудился и пропал".Лунный свет в оконной раме,Страх крадется, словно уж.Ветер плачет голосамиНеспокойных, мертвых душ.Чей-то крик звучит и тонетВ непроглядной, злой ночи.Дом скрипит и словно стонет,Кто-то тихо в дверь стучит.Ты боишься злому зверюСвою кровь пролить на мех.Хоть в страшилки ты не веришь,Но на кухне слышишь смех.Смех недобрый, невеселый,В нем страдания и злость.Он ползет к тебе по полу.В его доме ты - лишь гость.Ты боишься здесь остатьсяИ страшишься убежать.За дверями ждет опасность -Вся мистическая рать.Пляшет стуком твоя челюсть,Словно нервный метроном.Ночью ты так слепо веришьВ то, над чем смеешься днем.Веришь в призраков и духов,Признаешь духовный мир.Веришь, что в голодных мукахИз могилы встал вампир.Он приветствуем луною,И с улыбкой на устахПолетит он за тобою,Так как чувствует твой страх.Ты услышишь, как он ногтемОцарапает стекло.Ты поймешь - он Богом проклят,И в глазах увидишь зло.Ты не вступишь с ним в сражение -Мертвый снова не умрет.Он попросит приглашенья,Хоть и знает, что войдет.Где-то грустно волк завоет,Это погребальный вой.Жизнь прощается с тобою,Хотя ты пока живой.Только утро не наступит.Для тебя - уж точно нет.Больше тебя не разбудитЯсно-теплый солнца свет.Ты и сам об этом знаешь,Сердце чувствует, как теньНад тобою нависает.Ночью ты не веришь в день.Ты и прошлыми ночамиТерял веру в дневной свет.И, блуждая между снами,Ты считал, что света нет.Но вставало так исправноСолнце долгие года.Только в этот раз и вправдуНочь спустилась навсегда.

Ключевые слова: Ночь страх день свет вера авторский стих

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