И вновь наступила ночь"Солнце по небу гуляло
И за тучку забежало.
Глянул заинька в окно -
Стало заиньке темно.
...
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.
...
Наступила темнота,
Не ходи за ворота.
Кто на улицу попал -
Заблудился и пропал".
Лунный свет в оконной раме,
Страх крадется, словно уж.
Ветер плачет голосами
Неспокойных, мертвых душ.
Чей-то крик звучит и тонет
В непроглядной, злой ночи.
Дом скрипит и словно стонет,
Кто-то тихо в дверь стучит.
Ты боишься злому зверю
Свою кровь пролить на мех.
Хоть в страшилки ты не веришь,
Но на кухне слышишь смех.
Смех недобрый, невеселый,
В нем страдания и злость.
Он ползет к тебе по полу.
В его доме ты - лишь гость.
Ты боишься здесь остаться
И страшишься убежать.
За дверями ждет опасность -
Вся мистическая рать.
Пляшет стуком твоя челюсть,
Словно нервный метроном.
Ночью ты так слепо веришь
В то, над чем смеешься днем.
Веришь в призраков и духов,
Признаешь духовный мир.
Веришь, что в голодных муках
Из могилы встал вампир.
Он приветствуем луною,
И с улыбкой на устах
Полетит он за тобою,
Так как чувствует твой страх.
Ты услышишь, как он ногтем
Оцарапает стекло.
Ты поймешь - он Богом проклят,
И в глазах увидишь зло.
Ты не вступишь с ним в сражение -
Мертвый снова не умрет.
Он попросит приглашенья,
Хоть и знает, что войдет.
Где-то грустно волк завоет,
Это погребальный вой.
Жизнь прощается с тобою,
Хотя ты пока живой.
Только утро не наступит.
Для тебя - уж точно нет.
Больше тебя не разбудит
Ясно-теплый солнца свет.
Ты и сам об этом знаешь,
Сердце чувствует, как тень
Над тобою нависает.
Ночью ты не веришь в день.
Ты и прошлыми ночами
Терял веру в дневной свет.
И, блуждая между снами,
Ты считал, что света нет.
Но вставало так исправно
Солнце долгие года.
Только в этот раз и вправду
Ночь спустилась навсегда.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09 by Лемони СникетПросмотров: 5Комментарии: 0
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