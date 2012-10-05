Обряд посвящения в мёртвые

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sanctius Просмотров: 763 Комментарии: 6 +6 Вчера, 13:32 by

Мне приснилось, что я умер. Как это произошло? Не помню, я просто знал, что умер. Я стоял на берегу реки и смотрел в небо. Вдруг ко мне подошли молодая девушка и дети.- Пойдём с нами, – сказала девушка.Дети взяли меня за руки. А я каким-то образом уже знал, зачем они пришли за мной.- Но я не умер! – воскликнул я. - Я чувствую, я дышу, я не умер! – продолжал я. Меня до глубины души пробирал страх от осознания того, что ЭТО всё-таки правда, что ЭТО случилось со мной!- Так бывает, – сказала девушка. – Люди умирают по-разному: кто-то попадает на небеса, кто-то в мир мёртвых, а ты в силу каких-то причин остался в мире живых. Так бывает, мы такие же. С нами произошло то же самое. Но ты должен осознать и принять, что ты умер. Пойдём.И она пошла, а дети посмотрели мне в лицо и улыбнулись, будто подбадривая меня: «Не переживай, всё будет хорошо». Они повели меня держа за руки вслед за ней. Мы пошли вдоль реки по высокой траве. На берегу стояли люди, но они не замечали нас. «Почему они не видят нас?» – пульсировало в мозгу. Я никак не мог смириться, моё сознание протестовало: «Я ЖИВОЙ! Я дышу! Я чувствую, как греет солнце, как пахнут травы! Куда вы меня ведёте? Отпустите меня к моей семье, к моей жене, к моим детям!» Но в голове тут же возник ответ, будто эта девушка, прочитав мои мысли, отвечала мне: «Ты не сможешь к ним вернуться. Ты должен принять то, что с тобой случилось. Даже если сейчас ты уйдёшь и придёшь домой, то всё равно не сможешь быть с ними, потому что ДЛЯ НИХ ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕТ. Скитаясь поблизости, ты только будешь наводить на них тоску и печаль».Я понимал, что она говорит правду. Пока мы шли, дети всё время смотрели на меня. От них как будто веяло теплом и добротой. И ещё я чувствовал, что они не хотят мне зла, они хотят помочь. «Кто они, ангелы или проводники в загробный мир?»Наконец мы дошли до какой-то полуразвалившейся деревянной постройки, меня завели внутрь. Здесь был полумрак и стоял ужасный смрад, пахло, как из помойной ямы, пол был земляной вперемешку с опилками и перегнившим навозом. Посредине этого помещения была выкопана яма. В яме находился гроб, он был закрыт. Могила была настолько большой, что рядом поместились бы ещё два гроба. Видно было, что погребён он был довольно давно, ткань на гробе истлела, а доски местами прогнили насквозь. Дети отпустили мои руки и встали вокруг могилы. Девушка заговорила:- Так как ты умер и не попал ни на небеса, ни в мир мёртвых, тебе нужно пройти обряд, чтобы сблизиться с загробным миром, перестать бояться и осознать, что ты мёртв.Дети спустились в яму и подняли крышку гроба, в нём лежал мертвец. Его тело почти разложилось, вытаращенные глаза смотрели вверх.- Тебе надо лечь в гроб, – произнесла девушка. При этом она приветливо смотрела на меня и говорила с теплотой в голосе, но от её слов меня пронзило холодом. - Оказавшись в одном гробу с мертвецом, ты сблизишься с загробным миром, будешь в поле его зрения. Когда ты перестанешь цепляться за тот мир, который потерял, ты сможешь принять свою новую сущность. И тогда твоя душа успокоится, для тебя всё станет понятным, всё встанет на свои места, и ты станешь одним из нас.Ком подступил к горлу, я не мог себе представить, что мне придётся испытать подобное. Я смотрел на труп, чем дольше я смотрел, тем омерзительнее он мне казался. Вдруг он зашевелился, его будто начали бить конвульсии. Я ошарашенно смотрел то на девушку, то на детей:– Вы что, хотите положить меня в один гроб с живым мертвецом?! Вы что серьёзно?!Но они по-прежнему приветливо смотрели на меня, будто не замечая, что происходит с покойником.Поняв, что мне всё же придётся это сделать, я уставился на скалящегося покойника:- Что же ты спокойно-то не лежишь?Вдруг взгляд мой упал на бутылку текилы, она стояла на краю могилы. Откуда она тут взялась? Почему я раньше её не замечал? Я посмотрел в глаза девушке, на её лице заиграла лёгкая улыбка, будто она одобряла. Тогда, протянув руку, я взял бутылку и стакан, который тоже стоял рядом. Налил его до краёв и залпом осушил. И не почувствовал ничего, никакого обжигающего вкуса, будто это была вода. Бросив стакан, я лёг в гроб рядом с холодным и скользким, извивающимся трупом. Крышка гроба надо мной закрылась. И вдруг меня пронзила мысль: «А ведь я даже не знаю, сколько времени мне здесь лежать: час, день, а может, годы?»И тут я проснулся.

Ключевые слова: Сон гроб дети авторская история

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