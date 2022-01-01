Исповедь ненужного

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:57

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:57 by

Как холодно, о мой собачий БогКак голодно, и на душе так пустоИ если бы ты был, наверно могМне просто выключить эмоции и чувства.Я третьи сутки ничего не ел.Мороз опять. И запечатаны подвалыЗамерзший хлеб я на помойке прогляделВороны ведь не зря на ней сновали.Я задних ног не чувствую почтиМне отдавил их кто то на машине"Пшел вон!" Такое было мне "Прости "...У нелюдей нет жалости в помине.Мне повезло. И Бог собачий есть!Или Богиня. Рыжая девчонка."Да ты без ног!" - сказала она мнеИ синевой прожгла мне душу из под чёлки.А у Богини синие глаза.Она в раю работает. В Приюте.И если бы я мог, я ей сказал:"Богиня, я же труп, зачем ты шутишь!"Но нет. И на себе приволокла.На стол железный с яркой лампой положилаПод райские в ушах колоколаС бинтами что то надо мною ворожила.Тут много нас. И кошек. И собак.Кто полукровка. Кто как я, совсем безродныйЕсть те, кого как вещь швырнули. Так.В мир бесприютный, злобный и огромный.Мне говорил тут как то лабрадорТакой задумчивый, воспитанный, красивый"Вон видишь, Тузик, светлый коридор?Ты верь в него всегда, пока есть силы!Я знал немало кошек и собакКто покидал Приют наш исцеленнымИх уносили в нос целуя, на рукахДомой. Таких счастливых, окрыленных!"Стонали сбитые машинами котыСкулили в ночь калечные собакиМне снился Дом. Любви и ДобротыЯ верю в Дом! Что это все не "враки "!И что приюта распахнется дверь,Полоска света в коридоре ляжетВедь лабрадор сказал мне, Тузик, верь!И вдруг вошедший на меня укажет!Погладит нежно, на руки возьмётНа ухо что то ласковое скажетИ в Дом меня с собою заберёт!Я верю, что судьба мне не откажет!

Ключевые слова: Стих пес холод авторский стих

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