Исповедь ненужного

Исповедь ненужногоКак холодно, о мой собачий Бог
Как голодно, и на душе так пусто
И если бы ты был, наверно мог
Мне просто выключить эмоции и чувства.
Я третьи сутки ничего не ел.
Мороз опять. И запечатаны подвалы
Замерзший хлеб я на помойке проглядел
Вороны ведь не зря на ней сновали.
Я задних ног не чувствую почти
Мне отдавил их кто то на машине
"Пшел вон!" Такое было мне "Прости "...
У нелюдей нет жалости в помине.
Мне повезло. И Бог собачий есть!
Или Богиня. Рыжая девчонка.
"Да ты без ног!" - сказала она мне
И синевой прожгла мне душу из под чёлки.
А у Богини синие глаза.
Она в раю работает. В Приюте.
И если бы я мог, я ей сказал:
"Богиня, я же труп, зачем ты шутишь!"
Но нет. И на себе приволокла.
На стол железный с яркой лампой положила
Под райские в ушах колокола
С бинтами что то надо мною ворожила.
Тут много нас. И кошек. И собак.
Кто полукровка. Кто как я, совсем безродный
Есть те, кого как вещь швырнули. Так.
В мир бесприютный, злобный и огромный.
Мне говорил тут как то лабрадор
Такой задумчивый, воспитанный, красивый
"Вон видишь, Тузик, светлый коридор?
Ты верь в него всегда, пока есть силы!
Я знал немало кошек и собак
Кто покидал Приют наш исцеленным
Их уносили в нос целуя, на руках
Домой. Таких счастливых, окрыленных!"
Стонали сбитые машинами коты
Скулили в ночь калечные собаки
Мне снился Дом. Любви и Доброты
Я верю в Дом! Что это все не "враки "!
И что приюта распахнется дверь,
Полоска света в коридоре ляжет
Ведь лабрадор сказал мне, Тузик, верь!
И вдруг вошедший на меня укажет!
Погладит нежно, на руки возьмёт
На ухо что то ласковое скажет
И в Дом меня с собою заберёт!
Я верю, что судьба мне не откажет!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:57
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:57 by Марина ВинокуроваПросмотров: 13Комментарии: 0
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