ВедьмаПолночь прочь за лес скатилась
В тучах спряталась луна.
Чуть калитка приоткрылась
И во двор вошла она
Молодая, городская -
Все мне видно в темноте
Тихо по двору ступает
В этой вечной маяте.
Постучала мне в окошко
Чует - на неё смотрю
Подожду ещё немножко
А потом уж отворю.
Брови тонки. Носик, губы
Брызжут зеленью глаза
Смерть, кому девченка люба
Разлюбить таких нельзя.
Вот ещё раз постучала
Но нетерпеливей, злей
Долго голову ломала
Над бедой она своей
Приоткрыла дверь я. Гостья
Отшатнулась. Не впервой.
Под платком моим лишь кости
Взгляд лишь цепкий и живой.
"Здрассте, бабушка, сказали
Вы мне можете помочь".
..."Заходи, хотя не звали
Не дразни собою ночь".
"Я-Алена, я хотела
Попросить вас приворот!"
Ишь, глядит как. Дерзко, Смело.
Ну,кто ищет, тот найдёт.
"Что ж, могу не только это
Фото ухажера есть?"
Час лились её секреты
Злости и обиды смесь.
"Ведь не жить ему спокойно
Долго тоже не прожить."
Но взмахнула та рукою -
Лишь бы пару им разбить!
И ушла, тихонько, птицей
Будто не было шагов
Я ж искала ученицу,
Мне ж отмеряно годов.
Деньги спрячу я в серванте.
Фото, свечи, хлеб - и в путь.
Безымянники, внимайте
Сотворю опять я Чудь.
Заливается, бесхвостый
Верный, старенький петух.
Все успела я. Все просто.
Огонёк свечи потух..
Завтра ночью гостья. Как же.
Та робеет постучать.
Открываю. Вижу - тяжко
Ей во двор ко мне ступать.
"Крест сними! Вот дура дурой!
Что же в церкву не пошла?
У тваво таких амуров!
Плюнула б и родила!"
Плачет девка: "Не хочу я!
Он не любит. Что ж рожать?!"
Потерчонок будет, чую
Раз так хочет горе-мать.
Дам с собой я ей бутыль
Не впервой мне. Долог век.
Пожалеет, как остынет
Слепнет в злости человек.
Скинет дитятку, как хочет
Будет плакать, позже чуть.
Без детей и дни, и ночи
Так горьки. В них жизни суть.
Завтра снова прокрадутся
Озираясь, в темноте
Слова просьбой изольются
Все они здесь лишь за тем.
Я стара уже. Как время.
Скоро кончен будет путь
Будет дом мой, с дыркой в небо.
Наводить на местных жуть
А пока идут и едут
Проклясть просят. Извести.
Как давно к моему деду
Приводили все пути.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:41 by Марина ВинокуроваПросмотров: 66Комментарии: 2
Ключевые слова: Ведьма окошко злость авторский стих