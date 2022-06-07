Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 66 Комментарии: 2 0 Сегодня, 20:41 by

Полночь прочь за лес скатиласьВ тучах спряталась луна.Чуть калитка приоткрыласьИ во двор вошла онаМолодая, городская -Все мне видно в темнотеТихо по двору ступаетВ этой вечной маяте.Постучала мне в окошкоЧует - на неё смотрюПодожду ещё немножкоА потом уж отворю.Брови тонки. Носик, губыБрызжут зеленью глазаСмерть, кому девченка любаРазлюбить таких нельзя.Вот ещё раз постучалаНо нетерпеливей, злейДолго голову ломалаНад бедой она своейПриоткрыла дверь я. ГостьяОтшатнулась. Не впервой.Под платком моим лишь костиВзгляд лишь цепкий и живой."Здрассте, бабушка, сказалиВы мне можете помочь"...."Заходи, хотя не звалиНе дразни собою ночь"."Я-Алена, я хотелаПопросить вас приворот!"Ишь, глядит как. Дерзко, Смело.Ну,кто ищет, тот найдёт."Что ж, могу не только этоФото ухажера есть?"Час лились её секретыЗлости и обиды смесь."Ведь не жить ему спокойноДолго тоже не прожить."Но взмахнула та рукою -Лишь бы пару им разбить!И ушла, тихонько, птицейБудто не было шаговЯ ж искала ученицу,Мне ж отмеряно годов.Деньги спрячу я в серванте.Фото, свечи, хлеб - и в путь.Безымянники, внимайтеСотворю опять я Чудь.Заливается, бесхвостыйВерный, старенький петух.Все успела я. Все просто.Огонёк свечи потух..Завтра ночью гостья. Как же.Та робеет постучать.Открываю. Вижу - тяжкоЕй во двор ко мне ступать."Крест сними! Вот дура дурой!Что же в церкву не пошла?У тваво таких амуров!Плюнула б и родила!"Плачет девка: "Не хочу я!Он не любит. Что ж рожать?!"Потерчонок будет, чуюРаз так хочет горе-мать.Дам с собой я ей бутыльНе впервой мне. Долог век.Пожалеет, как остынетСлепнет в злости человек.Скинет дитятку, как хочетБудет плакать, позже чуть.Без детей и дни, и ночиТак горьки. В них жизни суть.Завтра снова прокрадутсяОзираясь, в темнотеСлова просьбой изольютсяВсе они здесь лишь за тем.Я стара уже. Как время.Скоро кончен будет путьБудет дом мой, с дыркой в небо.Наводить на местных жутьА пока идут и едутПроклясть просят. Извести.Как давно к моему дедуПриводили все пути.

Ключевые слова: Ведьма окошко злость авторский стих

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