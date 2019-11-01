Песня мёртвых

(Фрагмент из поэмы "Любовь в могилах")



Кто вам сказал, что смерть не есть иная жизнь?

В глухой полночный час, под ветра завыванье,

Когда разносится по лесу волчий вой,

Когда хрипенье сов и жабье бормотанье

Доносятся с болот, покрытых темнотой,

Укутавшись плащом от ветра ледяного,

Я шел глухой тропой, в раздумья погружен,

И ветер гнал меня, и дождь хлестал сурово,

И придорожных ив я слышал скрип и стон.

Ложились на моем пути ночные тени,

Далеко лаял пес, тоскливо, как на грех.

Вдруг позади себя услышал я в смятенье

Какие-то шаги, какой-то злобный смех!

Я дальше поспешил своей тропою дальней,

В надежде убежать от этих голосов,

И в этот самый миг с далекой колокольни

Донесся до меня полночный бой часов.

На холмик я присел, идти не в силах боле.

Лежало впереди кладбищенское поле...

..................................................

...Как вдруг ночных бродяг увидел я воочью.

Сомкнулся вкруг меня скелетов хоровод.

Разрушив тишину, навеянную ночью,

Внезапно грянул хор, и этот хор поет:

I

Клубятся в небе тучи,

Луну скрывая с глаз.

Луна, сокройся лучше

И не гляди на нас.

Мы в хороводе нашем

И кружимся, и пляшем,

Не сыщешь танца краше,

Чем наш веселый пляс.



Так воет этот хор, и буря в исступленье

Разносит по полям кладбищенское пенье.

II

О мудрость человечья -

На что она годна?

Не ждите жизни вечной:

Она нам не дана.

Про ад и рай вы бросьте -

Не ждут нас на погосте

Ни бог, ни Сатана!



Так воет этот хор, и буря в исступленье

Разносит по полям кладбищенское пенье.

III

Да, только на погосте

Усопшим отдыхать.

Покоит наши кости

Остылая кровать.

Но с каждой ночью новой

Из-под плиты пудовой

Выходим мы опять.



Так воет этот хор, и буря в исступленье

Разносит по полям кладбищенское пенье.

IV

Нам наплевать на взгляды

Стыдливые луны,

И поплясать мы рады,

Как демоны, страшны.

Потом, окончив пляски,

Мы дарим без опаски

Невестам наши ласки -

И мы, как вы, нежны.



Так воет этот хор, и буря в исступленье

Разносит по полям кладбищенское пенье.

V

Приходит утешенье

К любившим нас родным,

Печаль и сожаленье

Уносятся, как дым.

Так тешьтесь вашим раем!

Мы небо проклинаем,

Мы бога знать не знаем -

Анафема живым!



Так воет этот хор, и буря в исступленье

Разносит по полям кладбищенское пенье.

И страх меня пробрал от этой пляски дикой:

Нечеловечий вопль гортань мою обжег,

Как вдруг увидел я: в сумятице великой

Они немедленно пустились наутек.

Потом и след пропал ватаги этой шумной,

Равнина темная тонула в тишине,

И лишь один из них метался, как безумный,

И хныкал: "Караул! Верните яму мне!"