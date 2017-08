Песня

Dark…I cannot breatheAnd nothing elseInside my head.Dark…The voice in meMy thoughts controlsAnd orders meThe world destroy.I no longer IAnd monster insideMade homicideI cannot so sleepAs in caption: «They RIP»How my mind keep…And how my mind keep…Blood…I see the ghosts.They came to meTo take revenge.I have not chance.Blood…I drowned in scream.I all them killed.I nothing feelWhen he comes from dream.I no longer IAnd monster insideMade homicideI cannot so sleepAs in caption: «They RIP»How my mind keep…And how my mind keep…Light…I try resistBut I cannot existWithout him.Light…I tear my hairBut I yield for himMy soul and dreamI no longer IAnd monster insideBreaks out to fightFor life….I cannot so sleepAs in caption: «They RIP»How my mind keep…And how my mind keep…Темно…Я не могу дышатьИ ничего большев моей голове.Темно…Голос во мнеКонтролирует мои мыслиИ приказывает мнеРазрушить мир.Я больше не ЯИ монстр внутриСовершил убийствоЯ не могу спатьТак как в заголовках: «Они покоятся с миром»Как сохранить мой рассудок?...Ну, как сохранить мой рассудок?...Кровь…Я вижу призраков.Они пришли ко мне,Чтобы отомстить.У меня нет шансов.Кровь…Я захлебнулся в крике.Я убил их всех.Я ничего не чувствую,Когда он приходит из грез.Я больше не ЯИ монстр внутриСовершил убийствоЯ не могу спатьТак как в заголовках: «Они покоятся с миром»Как сохранить мой рассудок?...Ну, как сохранить мой рассудок?...Свет…Я пытаюсь сопротивлятьсяНо я не могу существоватьБез него.Свет…Я рву на себе волосыНо я не уступлю для негоСвою душу и мечтыЯ больше не ЯИ монстр внутриРвется наружу, чтобы сражатьсяЗа жизнь…Я не могу спатьТак как в заголовках: «Они покоятся с миром»Как сохранить мой рассудок?...Ну, как сохранить мой рассудок?...

