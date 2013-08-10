Шептали листья...Шептали листья в вековом бору о девушке прекрасной и невинной,
Нагая бродит что и в холод и в жару, а голос ее будто соловьиный,
Он звонко льётся, побеждая смерть саму, а смех её подобен арфы звуку!
И будет счастлив тот, достанется кому, кому подарит сердце, свою руку...
И ветер молву листьев переняв, понес её, летя по всему свету…
Седой отец, сына любимого обняв, рыдал, в душе прокляв девицу эту!
Ведь не вернулся ни один из чащи той, не выжил ни один великий воин,
А сын его? Как не был бы любим, такой прекрасной девы не достоин…
Отправился Иван в далекий путь, взяв воду, сыр и корку хлеба,
Назад уже не смел он повернуть, хоть хмурилось над ним седое небо…
Устав в конец, решил устроить он привал и в миг уснул под старым мощным дубом,
Но сон его какой-то звук прервал, то голос был сухой и больно грубый!
Старуха дряхлая стояла перед ним: «Ну, что разлёгся, приючу тебя, беднягу,
Ведь скоро грянет буря! Что лежим? Неуж влюбился в старую корягу?»
Пришли они в большущую избу, накрыла бабка стол, налила чаю:
- Я здесь, милок, давно уже живу, меня давно никто не навещает!
Куда ты держишь путь, коль не секрет? Поведай старой хиленькой старушке,
А, коль смогу, так дам тебе совет! Ты слышишь? Кто-то воет у избушки!
- Так это ветер. Показалось тебе, мать! Держу я путь к прекрасной деве в бор дремучий!
Совета не хочу, хочу поспать! Чему ты меня, старая, научишь?
- Не показалось мне, то воет лютый зверь! Таких, как ты, в пути далеком настигает,
Иди закрой-ка поплотнее дверь, дом из рябины, она нас оберегает!
Он был таким, конечно, не всегда, он, как и ты, хотел любви ее добиться,
Та девушка, упавшая звезда… Он силой хотел взять! Хотел жениться!
И мать ее «Великая Луна» наслала на него проклятье злое,
Глаза его накрыла пелена, он жаждет крови и в безумьи воет!
Я дам тебе клубок, но непростой, что соткан из тончайших паутинок,
Не сможет зверь угнаться за тобой, ведь он не знает сотни спрятанных тропинок!
Проснулось солнце, и Иван подался в путь, он шел неделю сквозь расщелины и скалы,
Боясь хоть на минуты прикорнуть, боясь погони. Он присел, вздохнув устало,
И увидал в дали большой дремучий бор, его деревья упирались в облака,
Но вдруг его уставший взор заняла очень бурная река…
Она лилась, журчала. Словно ручеек, стремительно и быстро извивалась,
А в его водах увидал вдруг паренек девицу, что смеялась и плескалась…
Он испугался вдруг, безумно задрожав, в тот миг, когда их встретились глаза,
Он утонул в них, словно бы на век пропав, они прекрасны, они цвета «бирюза»!
И поднялась она несмело из воды, пошла к нему, так осторожно, грациозно…
Он улыбнулся ей, не увидав беды, но было поздно, было слишком поздно!
Зверь лютый мчался быстро и бесшумно, в своем прыжке он разорвал Ивану грудь,
Рычал и добивал, как полоумный, не в силах был Иван уже вздохнуть…
И пропитала его кровь в округе землю, и в тот же час взросли волшебные цветы,
Они растут, когда в душе добро лишь дремлет, когда прекрасны и чисты мечты…
Не очерненный злом, такой невинный! «Смерть, отступи и на него не претендуй!»,
- Шепнул тихонько голос соловьиный. Слились два сердца, и скрепил их поцелуй…
Шептали листья в вековом бору о девушке прекрасной и невинной,
Нагая бродит что и в холод и в жару, а голос ее будто соловьиный,
Он звонко льётся, побеждая смерть саму, а смех её подобен арфы звуку!
И будет счастлив тот, достанется кому, кому подарит сердце, свою руку...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:51 by QustoПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Иван дева зверь смерть авторский стих