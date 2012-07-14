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Сны

Магазин "У дома"

Реальная история из жизни.


Мой дед всю жизнь проработал водителем грузового автотранспорта. Начинал ещё с ЗИСов. Уходил на пенсию с ЗИЛа-130. Незадолго до пенсии руководство предлагало пересесть на ГАЗ-53. Но, видимо, водители большегрузов, как и пилоты коммерческих авиалайнеров, без своих «ласточек» не могут. Дед отказался, хотя по состоянию здоровья уже не мог водить тяжёлые автопоезда.

Спустя какое-то время начались проблемы со здоровьем – водители той эпохи зарабатывали себе букет специфических недомоганий. Болел дед долго. Иногда болезнь не напоминала о себе. Иногда приходилось обращаться к врачам.

В том году я учился в институте в другом городе. Умер дед ноябрьским хмурым днём. Тихо, никого не тревожа. Похороны прошли по обычному сценарию. Ничего сверхъестественного: плачущие родственники, добрые слова об усопшем, глухие удары молотка по гвоздям.

В один из выходных дней надо было съездить в пустующую квартиру: увезти одежду и одеяла, которые уже никого не согревали. Квартира ещё хранила тепло ушедшего хозяина, но воздух наполнялся серой аурой. Отныне здесь будет всё иначе. И пусть все вещи оставались на своих местах, но незримый дизайнер начал вносить свои перемены: вот уже связка ключей с гвоздика перекочевала на трюмо; а пачка «Примы» из-за зеркала переместилась в тумбочку.

В соседнем доме успешно работал небольшой магазин «У дома». Дед любил захаживать в него и покупать к обеду хлеб и головку зельца. Зашёл в этот магазин и я. На удивление, в нём было весьма многолюдно: какие-то люди толпились вдоль витрин; иные просто стояли посреди зала, опустив головы, или пересчитывали мелочь в кошельках. Несколько раз меня выталкивали из дверей магазина наружу, упорно делая вид, что не заметили. «Никакой вежливости у людей», – подумал я и, улучив момент, протиснулся в помещение. Покупатели не торопились с выбором, подолгу стояли у витрины и рассматривали продукты. Иногда кто-то спрашивал что-то у продавца за прилавком и, получив ответ, вновь погружался в созерцание продуктов. Я же точно знал, чего хочу: батон белого и головку зельца, как любил мой дед. С этими планами я встал в очередь.

– Оба-на! Вот это новость, – воскликнул я, разглядев у прилавка профиль деда. Это был именно дед, а не человек, похожий на него. Обрадованный, я пытался протиснуться сквозь толпу людей. Толпа ответила противостоянием, отпихивая меня в сторону. Дед, по-видимому, услышал мой радостный вопль и поспешил забрать покупки с прилавка. А дальше почему-то спрятал лицо в воротник пальто и отвернулся к витрине, пытаясь пройти к выходу. Посетители же магазина наоборот теснили меня в глубь зала, подальше от продавца и от деда тоже.

– Да пустите же меня, – рявкнул я на какого-то мужика, запутавшегося в своём плаще. Проскользнув ему за спину, я наткнулся на рюкзак тинейджера. Всегда бесила манера молодёжи не снимать рюкзаки, входя в помещение. Провальсировав вокруг рюкзака, я заметил, что дед уже возле выхода, а я всё ещё топчусь в центре зала. Отбросив вежливость в сторону – напролом бросился к дверям. Почему-то я был уверен, что если не перехватить родственника сейчас, то я его уже не встречу. А ведь столько всего хотелось ему рассказать. Ведь, как оказалось, я безумно соскучился по нему за эти несколько месяцев. Хотелось сказать, что разыгрывать собственные похороны – не самая гениальная идея! Глаза застилали слёзы радости неожиданной встречи. Кому-то я наступил на ногу. Кто-то прошипел мне в след. Но это уже было неважно – облегчённо я рванул ручку двери и выскочил на крыльцо. Улицу заливал солнечный свет. Деда на крыльце не было. Не было его и возле подъезда. Удивлённо оглядевшись, я заметил его серое пальто вдали, возле перекрёстка. Вот он оглянулся в мою сторону и, заметив мой взгляд, тут же ссутулился и постарался спрятаться за спинами прохожих. Запомнив направление, я побежал к перекрёстку. Людей на улице было, как при первомайской демонстрации. Никому до меня не было дела – все были заняты своими размышлениями. Лавируя между прохожих, я домчал до светофора – деда нигде не было видно. Очевидно: я его потерял. Людей я не винил – у них были свои дела. Мне было непонятно поведение близкого родственника: разве ж можно так с внуком, ведь когда-то он меня нянчил? Слёзы радости приобрели горький вкус. Не стесняясь прохожих, я озирался по сторонам, смахивая рукавом пелену с глаз. Деда не было. Мир стал серым. Я поднял лицо вверх – слёзы и невысказанные слова душили горькой удавкой. Слёзы смешивались с холодным дождём…

Я зажмурился и отвернулся в сторону. Холодно. Шея затекла. Поведя плечам, я открыл глаза – в комнате было сухо, сквозь тучи пробивались солнечные лучи. Оказывается, я задремал на диване, придвинув к себе свёрнутое одеяло, хранившее аромат крепкого табака, который всю жизнь курил дед. В руке я держал бронзовый брелок и связку ключей, которые он всё время носил с собой.

– Наверное, так было нужно, – рассуждал я сам с собою, раскладывая вещи в багажнике авто, – но ведь столько хотелось сказать, а ты даже слушать не захотел.

На крыльце магазина «У дома» стояла дама-продавец – сегодня покупателей не было.
Магазин "У дома"


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:33 by RudoznatetzПросмотров: 8Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Сон дедушка магазин авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:34
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Очень тёплая и душевная история, от меня плюс, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
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