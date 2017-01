Проклятый файлообменник. Часть 2

Компьютер наконец стал нормально работать, я сразу же включил антивирус. "Был обнаружен вирус-троян, заражено 5 файлов". Ну теперь-то я точно был уверен, что это чертов вирус! Удалив все файлы из компьютера, я еще раз просканировал, было все нормально, зайдя в интернет, я убедился, что все вроде в порядке... СТОП, ЧТО? У меня непроизвольно качались еще 2 файла - "mediadwd.mp3" и "sgg.txt", отменить загрузку я не успел, так как файлы весили немного и быстро загрузились, я чуть-чуть убавил звук в колонках, так как все мы знаем, что может случиться, если открыть всякие "смертельные mp3-файлы", открыл файл. Звук был похож на какую-то музыку или на шум, что-то типа "белого шума", только как-то "оживленнее". Кому интересно - скину потом файл на загрузку, сами послушаете. А что по поводу "sgg.txt":Цифры 0 и 1 чередовались, образуя эдакий "двоичный код". Я уверен, что мне надо разобраться со всем этим и провести собственное расследование.Пожалуй-ка зайду на Deep Web, в тот самый файлообменник. Кликнув по ссылке, я понял, что там ничего нового нет, просто те же ссылки на файлы, о которых я вам говорил в прошлой части. А насчет того мейла нужно попытаться разузнать, кто он и откуда узнал мой адрес. Я нашел ссылку на его почте на что-то, типа чата, там не было никакой регистрации и был онлайн только 1 пользователь и я.Я: What is your name?Он: [НЕТ ОТВЕТА]Я: Who are you?Он: [НЕТ ОТВЕТА]Я: You cracked me?Он: [НЕТ ОТВЕТА]Это было бесполезно, он не отвечал ни на один вопрос...

