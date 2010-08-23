αντιστροφή.vid

Strelok_351 Просмотров: 493 Комментарии: 1 +4 Вчера, 09:59 by

Вы уже, наверное, поняли по моей прошлой истории, что я люблю лазить по всяким заброшенным местам. Этот случай произошёл также в 2017-ом году, в ноябре.На этот раз я уже был один и залез в здание старой заброшенной школы милиции, именно милиции, здание было заброшено ещё до того, как милицию переименовали. А точно, когда и при каких обстоятельствах школа была заброшена, уже почти никто не знает. Оно было обнесено, как и многие заброшки. Не так сильно как та больница, где я нашёл странную дискету, однако ни дверей, ни окон в нём не было. Бродя по коридорам и кабинетам, я наткнулся на помещение со сломанными и очень старыми компьютерами. В помещении почти не нашлось ничего интересного для меня, так как большинство техники было давным-давно разворовано на медь. Само помещение представляло из себя эдакий компьютерный класс, видимо здесь обучали будущих стражей порядка работе с базами данных МВД. Однако моё внимание привлёк DVD диск, он лежал в дальнем углу комнаты, весь в побелке и, скорее всего, поэтому его никто из предыдущих посетителей этого места (сюда очень часто залезают подростки) не заметил. Я поднял диск и протёр его от побелки, никаких надписей на нём не было, просто обычный DVD диск, только сильно исцарапанный. Я решил забрать его домой, так как подумал, что может повториться история как с той дискетой, и каково же было моё удивление, когда моя догадка подтвердилась...Я пришёл домой и вставил диск в дисковод. Открыв содержимое через проводник увидел, что на диске было только одно видео, название было на греческом языке. Переводчик дал мне более понятное название: "Перевёрнутый". Я попытался открыть видео. Сначала ничего не получалось из-за того, что диск был сильно повреждён, однако спустя пару часов танцев с бубном видео мне удалось запустить. Первые четыре секунды не было ничего, кроме завывания и белого шума. На четвёртой секунде появилась надпись на греческом: "Ξέρουμε ποιος είσαι!" переводится как: "Мы знаем, кто вы!", далее сильно мигает фотография очень низкого качества. На фотографии изображено место преступления с цифровыми метками, затем следующая надпись: "μιλώ!", примерный перевод: "Говори!", ещё одна фотография. Это старая фотография студентов, изучающих судебно-медицинскую экспертизу, новая надпись "καλά, δεν θα το πεις, θα το πει για σένα!", перевод: "Ну, не скажешь ты, он за тебя скажет!" Фото сменилось на видео съёмку какого-то тоннеля, внутри которого проглядывается человеческое лицо, после этого резко моргает надпись "αντιστροφή”, перевод этой фразы выше. Вновь съёмка тоннеля, лицо становиться более видимым, теперь можно понять, что это лицо женщины. Оно перевёрнуто и смотрит прямо в объектив. Видео резко обрывается, а плеер выдаёт ошибку воспроизведения. Звуковое сопровождение состоит из самых разных шумов, начиная белым шумом, заканчивая пианино.Никаких эффектов от видео нет, но само оно очень странное. Файл и фотографию диска прилагаю ниже. Это видео и видео с дискеты имеют схожий стиль. Я не знаю, что за больной человек сознательно ходит по городским заброшкам и раскидывает разные носители информации со странными видео. За пару лет до этого по городу ползли слухи о медицинских экспериментах над преступниками. Глубже копаться в этом я не хочу, потому что не знаю, чем это может обернуться, но я уверен, что эти видео как то связаны с этими слухами. Больше в такие места я не лазил, от греха подальше.- фото диска- файл

Ключевые слова: DVD заброшка авторская история

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