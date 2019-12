eidouy

Здравствуйте! Сегодня я бы хотела поделиться с вами небольшой находкой.Знаете, вы можете подумать, что это полная чушь, не имеющая никакого значения. Да, отчасти я с вами согласна, тут нет ничего необычного.Но я бы хотела показать вам файл, который нашла буквально 4 дня назад, когда серфила по интернету.В общем, я сидела в ВК, и какой-то пользователь, ник которого был DELITED, отправил мне ссылку на какой-то сайт. Сначала я зашла на страничку этого человека, она была абсолютно пуста, ни аватарки, ни информации, ни друзей, ни подписчиков. Ни-че-го.Я подумала: "А почему бы и нет?" - и решила перейти по ссылке. Я сфотографировала вам сообщение на всякий случай. Оно содержало следующее: " heyy see it it wery ddly (и ссылка)"Я сначала задумалась, мол, что значит ddly? Решила разобраться потом. Ссылка есть, но сейчас она не работает. Я пыталась перейти по ней повторно, но "сайт уже не существовал" /http://eidouy.com/Когда я перешла по ссылке, началась автоматическая загрузка файла. Загрузился текстовый файл, название которого "eidouy". Его содержимое весьма странное и сначала непонятное, но я смогла разобраться там.Вот что содержал в себе текстовый документ:"He's coming. Quickly. eidouy.CAUTION!DANGER!Be be.Run far, be be.IKYHKIUA A A A A A A Ano no noImpostorAnd his knife in the grass pitHow are youA A A A A A AHe youAaaaaaaattttTtttTtt88888888!S A A A A ANoteidouyKI "Cогласитесь, странное содержание. Давайте по порядку...Для начала. Что значит ddly? Немного подумав, я решила, что это небольшое сокращение слова deadly, что в переводе значит "смертельно". Давайте переведем то сообщение от этого человека: "хэйй посмотри на это это очень смертельно". Примерно так.Хорошо, давайте дальше. Теперь, что такое eidouy? Я думала, и решила прочитать наоборот. Получилось "youdie". Если поставить пробел, получится "ты умрешь", если смотреть в переводе.Это уже как-то странно, но банально.Теперь, разберемся с содержанием текста.."He's coming. Quickly. eidouy.CAUTION!DANGER!Be be.Run far, be be."-"Он идет. Быстро. eidouy.ВНИМАНИЕ!ОПАСНОСТЬ!Будь будь. (Или быть быть).Беги быстрее, будь будь (или быть быть).""IKYHKIUA A A A A A A Ano no noImpostorAnd his knife in the grass pitHow are youA A A A A A A"Немного подумав, я решила разобрать, что значит IKYHKIU? Я подумала, что каждая буква - начальная буква слова, и вот что получилось. "I KILL YOU HE KILL U" - что в переводе значит "Я УБЬЮ ТЕБЯ, ОН УБЬЕТ ТЕБЯ".Ну... Буквы "А А А А А А А А" наверняка имеются ввиду как крик, или просто буква "а".Переведем."Нет нет нет. Самозванец. Его нож в траве, яма. Как ты А А А А А А А "Идем дальше."He youAaaaaaaattttTtttTtt88888888!S A A A A ANoteidouyKI "Теперь я подумала еще немного. В начале части этого текста идет "He you", что значит "он тебя."Далее идут буквы в большом количестве, но главное - если соединить первые 3 буквы каждой строчки, получится HAT - шляпа. Но там есть восьмерки. А восьмерки на английском начинаются на букву Е. Получилось слово "Hate". Если сложить все эти слова, получается: "Он тебя ненавидит."Что значит "S A A A A A " - додуматься я не смогла. У вас есть предположения?"Не. eidouy".Что значит KI? Мне кажется, что "KILL", то есть "УБИТЬ".Итого, получается:"Он идет. Быстро. Ты умрешь.ВНИМАНИЕ!ОПАСНОСТЬ!Будь будь.(или быть быть)Беги быстрее, будь будь (или быть быть).A A A A A A AЯ УБЬЮ ТЕБЯ, ОН УБЬЕТ ТЕБЯНет нет нет. Самозванец. Его нож в траве, яма. Как ты А А А А А А Аон тебя ненавидит.Он. Ты умрешьУбить"Вот такие вот дела.Да, это никак не убьет меня (наверное), но...Почему и кто это отправил мне? Вообще, мой профиль закрыт. Я не знаю, как это отправили мне, если никто не может писать мне в лс...Что вы думаете по этому поводу?Баян? И я так думаю.Но мне было интересно побыть шерлоком.Как вы думаете,что все это значит?.. https://ibb.co/RHZb9YK - ссылки на скрины, не бойтесь, вирусов нет.Спасибо вам за прочтение!

