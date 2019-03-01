eidouyЗдравствуйте! Сегодня я бы хотела поделиться с вами небольшой находкой.
Знаете, вы можете подумать, что это полная чушь, не имеющая никакого значения. Да, отчасти я с вами согласна, тут нет ничего необычного.
Но я бы хотела показать вам файл, который нашла буквально 4 дня назад, когда серфила по интернету.
В общем, я сидела в ВК, и какой-то пользователь, ник которого был DELITED, отправил мне ссылку на какой-то сайт. Сначала я зашла на страничку этого человека, она была абсолютно пуста, ни аватарки, ни информации, ни друзей, ни подписчиков. Ни-че-го.
Я подумала: "А почему бы и нет?" - и решила перейти по ссылке. Я сфотографировала вам сообщение на всякий случай. Оно содержало следующее: " heyy see it it wery ddly (и ссылка)"
Я сначала задумалась, мол, что значит ddly? Решила разобраться потом. Ссылка есть, но сейчас она не работает. Я пыталась перейти по ней повторно, но "сайт уже не существовал" /http://eidouy.com/
Когда я перешла по ссылке, началась автоматическая загрузка файла. Загрузился текстовый файл, название которого "eidouy". Его содержимое весьма странное и сначала непонятное, но я смогла разобраться там.
Вот что содержал в себе текстовый документ:
"He's coming. Quickly. eidouy.
CAUTION!
DANGER!
Be be.
Run far, be be.
IKYHKIU
A A A A A A A A
no no no
Impostor
And his knife in the grass pit
How are you
A A A A A A A
He you
h
Aaaaaaaa
ttttTtttTtt
88888888!
S A A A A A
Not
eidouy
KI "
Cогласитесь, странное содержание. Давайте по порядку...
Для начала. Что значит ddly? Немного подумав, я решила, что это небольшое сокращение слова deadly, что в переводе значит "смертельно". Давайте переведем то сообщение от этого человека: "хэйй посмотри на это это очень смертельно". Примерно так.
Хорошо, давайте дальше. Теперь, что такое eidouy? Я думала, и решила прочитать наоборот. Получилось "youdie". Если поставить пробел, получится "ты умрешь", если смотреть в переводе.
Это уже как-то странно, но банально.
Теперь, разберемся с содержанием текста..
"He's coming. Quickly. eidouy.
CAUTION!
DANGER!
Be be.
Run far, be be."-
"Он идет. Быстро. eidouy.
ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ!
Будь будь. (Или быть быть).
Беги быстрее, будь будь (или быть быть)."
"IKYHKIU
A A A A A A A A
no no no
Impostor
And his knife in the grass pit
How are you
A A A A A A A"
Немного подумав, я решила разобрать, что значит IKYHKIU? Я подумала, что каждая буква - начальная буква слова, и вот что получилось. "I KILL YOU HE KILL U" - что в переводе значит "Я УБЬЮ ТЕБЯ, ОН УБЬЕТ ТЕБЯ".
Ну... Буквы "А А А А А А А А" наверняка имеются ввиду как крик, или просто буква "а".
Переведем.
"Нет нет нет. Самозванец. Его нож в траве, яма. Как ты А А А А А А А "
Идем дальше.
"He you
h
Aaaaaaaa
ttttTtttTtt
88888888!
S A A A A A
Not
eidouy
KI "
Теперь я подумала еще немного. В начале части этого текста идет "He you", что значит "он тебя."
Далее идут буквы в большом количестве, но главное - если соединить первые 3 буквы каждой строчки, получится HAT - шляпа. Но там есть восьмерки. А восьмерки на английском начинаются на букву Е. Получилось слово "Hate". Если сложить все эти слова, получается: "Он тебя ненавидит."
Что значит "S A A A A A " - додуматься я не смогла. У вас есть предположения?
"Не. eidouy".
Что значит KI? Мне кажется, что "KILL", то есть "УБИТЬ".
Итого, получается:
"Он идет. Быстро. Ты умрешь.
ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ!
Будь будь.(или быть быть)
Беги быстрее, будь будь (или быть быть).
A A A A A A A
Я УБЬЮ ТЕБЯ, ОН УБЬЕТ ТЕБЯ
Нет нет нет. Самозванец. Его нож в траве, яма. Как ты А А А А А А А
он тебя ненавидит.
Он. Ты умрешь
Убить"
Вот такие вот дела.
Да, это никак не убьет меня (наверное), но...
Почему и кто это отправил мне? Вообще, мой профиль закрыт. Я не знаю, как это отправили мне, если никто не может писать мне в лс...
Что вы думаете по этому поводу?
Баян? И я так думаю.
Но мне было интересно побыть шерлоком.
Как вы думаете,что все это значит?..
https://ibb.co/Y2xRz0L
https://ibb.co/RHZb9YK - ссылки на скрины, не бойтесь, вирусов нет.
Спасибо вам за прочтение!
Сегодня, 17:36 by creppyDayanaПросмотров: 18Комментарии: 0
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