Неспящие, или Всемирный кофейный заговор. Часть 3

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:08

Крокозябла Просмотров: 52 Комментарии: 10 +11 Сегодня, 12:08 by

Когда въехали на хуторок Бухты-Барахты, что рядом с речкой Звероножкой, уже смеркалось. Местные косились на тонированный троллейбус, который медленно полз по мартовской каше из льда и грязи. Arhip матерился, Lynx молилась, а Ырка позеленела от дикой укачки.- Ну, и где же твой дед живет? Скоро генератор разрядится! – ворчал Arhip.- Я давно у него в гостях не была, да и в темноте улиц не разобрать, – оправдывалась Lynx. – Надо у местных спросить – они подскажут.Arhip остановил троллейбус у дома, возле которого на лавочках сидела стайка подозрительных бабушек.- Пардон, леди! – голосом Лукашенко сказал Arhip, опустив окно. – Не подскажите, где проживает милостивый государь Сделано_в_СССР? Мы немного заплутали и…- АААААА… Чужаки!!!! – истошно заорала одна из старух и резко перемахнула через забор так, что Сергей Бубка нервно курит в сторонке.- Наркоманы! – взвизгнула вторая и стукнула клюкой по лакированной поверхности троллейбуса.Третья просто вытащила вставную челюсть и кинула ее в открытое окно троллейбуса. Челюсть аккурат приземлилась на голову страдающей тошнотой Ырке. Та от испуга взвизгнула, потом икнула и отключилась.- Алё, бабуля! Тачку поцарапаешь! – Arhip погрозил кулаком второй бабке.- И не наркоманы, а - аддикты! Soul Devourer не твой внучок случайно? – поддержала Lynx, выходя из троллейбуса и таща на себе Ырку, в волосах которой розовела вставная челюсть.Бабка злобно зыркнула на троицу, потом что-то пробурчала под нос, вскочила, сделала три оборота вокруг своей клюки и обернулась огромной черной собакой с желтыми глазами и кровавой пеной из алой пасти.Lynx бросилась обратно в троллейбус, волоча Ырку, которая бормотала: «Бармен! Мне еще один стаканчик, пжалста». Arhip потянулся к арбалету на поясе. Нет! Черт! Арбалет он бросил, когда стрелял в горгулий.А злобный оборотень подходил все ближе. И вслед за ним из-за забора вылезло то, что минуту назад было первой бабкой. Это существо было покрыто чешуей, имело два огромных перепончатых крыла и зубатую пасть, в которой подергивался раздвоенный язык. Третья же бабка достала из-за спины огромные портняжные ножницы. Затем ее голова сделала оборот 360 градусов, и все увидели, что это – Кутисакэ-онна, больше известная, как Женщина рот-щель.«Нам конец», – подумала Lynx.«Я-то все равно бессмертный, - думал Arhip, доставая очередную баночку пива, - а девчонок жалко!».В этот момент за спинами трех чудовищ раздался свист и смачный щелчок хлыста:- А ну, кошелки старые, отошли от моей внучки! А не то скажу почтальону, чтоб пенсию вам не 6-го, а 20-го приносил!Чудища задрожали, как осиновые листья, завыли и снова обратились в старух.- Прости нас, Сделано_в_СССР! Мы ж, дуры старые, не знали, что енто внучка твоя! Думали, опять консультанты Орифлейм!Кланяясь и извиняясь, бабки быстренько ретировались в дом.- Дедуля! – радостно закричала Lynx.- А что, собственно, тут произошло? – промямлила Ырка, приходя в себя и вытаскивая из волос вставную челюсть.- Ну, все нормально? – спросил Сделано_в_СССР.- Нормально? Нормально - это когда в казино пешком пришел, а из казино уехал. Нормально – это когда сомалийские пираты на корабль лезут, а там повар – Стивен Сигал! – брызгал слюной Arhip.Но старик так сурово посмотрел на него, что у Arhip даже кожа на плаще сморщилась от страха.- В дом пойдемте. Опасно у нас тут вечерами…После сытного ужина, состоящего из гречневой каши с тушенкой и жареным лучком, соленых бочковых огурчиков, домашнего сала с чесночком и, конечно, огромной бутылки самогона, Lynx показала деду записку.Сделано_в_СССР напялил на нос очки в толстой роговой оправе и внимательно несколько раз перечитал строчки послания.- Ну, все проще простого! Тоже мне Штирлиц! Перевожу: «Весеннее равноденствие», то бишь завтра, «у тринадцатой печали» значит – у остановки 13-го трамвая, который постоянно ломается, «Рогатый череп – Один день на жизнь» значит – это ты, Arhip, у которого теперь вся жизнь, как один сплошной, не заканчивающийся день, «Тени раскроют Тайну горы» значит, что ты должен встать так, чтобы твоя тень падала на рекламный плакат фильма «Горбатая Гора». Если все это выполнишь, то откроется вход в секретную лабораторию доктора Estellan.- А мы? – спросила пьяненьким голоском Lynx. – Мы пригодимся…- Кнешно! – поддакнула Ырка заплетающимся языком. - Вспомнить хотя бы тот случАй, когда мы с соседом-покойником в цирк ходили. Нас еще не пустили. Сказали: "Куда это вы в цирк, да еще и с покойником"…- Всем спать! – скомандовал Сделано_в_СССР. – Завтра с ранья поедите.- Сами Вы – сраньё, - обиженно пробормотала Ырка и уснула за столом в обнимку с банкой огурцов.Lynx хихикнула и полезла на печку. Arhip пошел спать в свою коробку. Но так как он был зомби-мутант, он не спал толком, а наблюдал спросонок, как всю ночь во дворе огромный седой медведь ходил взад-вперед, охраняя сон гостей.

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