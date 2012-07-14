Чёрный зонт

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:36

Beekeeper Просмотров: 47 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 07:36 by

Лязг цепей, удары крынки,Запах падали витал.Человек на чёрном рынкеЗа прилавками стоял.Взглядом потчевал прохожих,Никого не зазывал.Лишь ремень из чёрной кожиОн кому-то предлагал.Так до полной ночи тёмнойБыл к прилавку пригвожден.(Я тогда на рынок черныйЗа покупками пришел)Человек, однако, тканьюСкрыл богатства от меня,И достал с нелепой браньюЗонт обычный от дождя.Приглянулся элегантныйОбесцененный товар -Образ мой экстравагантныйДополнял аксессуар.Взгляд поймал благополучноЧеловек на чёрный зонт,Мне вручил его беззвучноИ исчез за горизонт.***Через месяц все газетыЗаголовками пестрилиПро убийцу-извращенца,Ведь от трупов находилиЛишь остатки от вещицы -Будь то сумочка, перчатки -Всё разорвано на клочья.Не находят отпечатки.Факт один - убили ночью.Рядом с жертвой - чёрный зонт,Как орудие убийства.Был засунут в чей-то ротКаждый раз, будь то министрИли мастерский маляр -Рядом с ними находилиИдентичный экземпляр.Кто убивал - не знаю я.Мой чёрный зонт сгорел дотла.Я сжег его уже давно -В камин попал мне, как бревно,Ведь дочь, играясь и смеясь,Нелепо как-то затряслась,Когда мой зонт в её рукахИзвергнул вонь, навеял страх,Ну а спустя минуты триОн вдруг открылся. Изнутри.

Ключевые слова: Зонт мистика авторский стих

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