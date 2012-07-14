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Стихи

Чёрный зонт

Лязг цепей, удары крынки,
Запах падали витал.
Человек на чёрном рынке
За прилавками стоял.

Взглядом потчевал прохожих,
Никого не зазывал.
Лишь ремень из чёрной кожи
Он кому-то предлагал.

Так до полной ночи тёмной
Был к прилавку пригвожден.
(Я тогда на рынок черный
За покупками пришел)

Человек, однако, тканью
Скрыл богатства от меня,
И достал с нелепой бранью
Зонт обычный от дождя.

Приглянулся элегантный
Обесцененный товар -
Образ мой экстравагантный
Дополнял аксессуар.

Взгляд поймал благополучно
Человек на чёрный зонт,
Мне вручил его беззвучно
И исчез за горизонт.

***
Через месяц все газеты
Заголовками пестрили
Про убийцу-извращенца,
Ведь от трупов находили
Лишь остатки от вещицы -
Будь то сумочка, перчатки -
Всё разорвано на клочья.
Не находят отпечатки.
Факт один - убили ночью.
Рядом с жертвой - чёрный зонт,
Как орудие убийства.
Был засунут в чей-то рот
Каждый раз, будь то министр
Или мастерский маляр -
Рядом с ними находили
Идентичный экземпляр.

Кто убивал - не знаю я.
Мой чёрный зонт сгорел дотла.
Я сжег его уже давно -
В камин попал мне, как бревно,
Ведь дочь, играясь и смеясь,
Нелепо как-то затряслась,
Когда мой зонт в её руках
Извергнул вонь, навеял страх,
Ну а спустя минуты три
Он вдруг открылся. Изнутри.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:36
Сегодня, 07:36 by BeekeeperПросмотров: 47Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Зонт мистика авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:27
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (329|0)
Публикаций: 228
Комментариев: 1 936
Лязг цепей, удары крынки,
Запах падали витал.
Человек на чёрном рынке
За прилавками стоял.

Взглядом потчевал прохожих,
Никого не зазывал.
Лишь ремень из чёрной кожи
Он кому-то предлагал.

Так до полной ночи тёмной
Был к прилавку пригвожден.
(Я тогда на рынок черный
За покупками пришел)

Человек, однако, тканью
Скрыл богатства от меня,
И достал с нелепой бранью
Зонт обычный от дождя.

Приглянулся элегантный
Обесцененный товар -
Образ мой экстравагантный
Дополнял аксессуар.

Взгляд поймал благополучно
Человек на чёрный зонт,
Мне вручил его беззвучно
И исчез за горизонт.


Плюсую за этот отрывок, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:43
0
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Получилось в стиле "КиШ". Огромный плюс от меня.
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#3 написал: Калина74
Сегодня, 12:26
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Крутой майндфак. Если не вдаваться в тонкости стихосложения, то отличная сказка-страшилка, плюс good
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#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:00
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Группа: Журналисты
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Оригинальный стих про убийцу маньяка. Плюсую!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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