Чёрный зонтЛязг цепей, удары крынки,
Запах падали витал.
Человек на чёрном рынке
За прилавками стоял.
Взглядом потчевал прохожих,
Никого не зазывал.
Лишь ремень из чёрной кожи
Он кому-то предлагал.
Так до полной ночи тёмной
Был к прилавку пригвожден.
(Я тогда на рынок черный
За покупками пришел)
Человек, однако, тканью
Скрыл богатства от меня,
И достал с нелепой бранью
Зонт обычный от дождя.
Приглянулся элегантный
Обесцененный товар -
Образ мой экстравагантный
Дополнял аксессуар.
Взгляд поймал благополучно
Человек на чёрный зонт,
Мне вручил его беззвучно
И исчез за горизонт.
***
Через месяц все газеты
Заголовками пестрили
Про убийцу-извращенца,
Ведь от трупов находили
Лишь остатки от вещицы -
Будь то сумочка, перчатки -
Всё разорвано на клочья.
Не находят отпечатки.
Факт один - убили ночью.
Рядом с жертвой - чёрный зонт,
Как орудие убийства.
Был засунут в чей-то рот
Каждый раз, будь то министр
Или мастерский маляр -
Рядом с ними находили
Идентичный экземпляр.
Кто убивал - не знаю я.
Мой чёрный зонт сгорел дотла.
Я сжег его уже давно -
В камин попал мне, как бревно,
Ведь дочь, играясь и смеясь,
Нелепо как-то затряслась,
Когда мой зонт в её руках
Извергнул вонь, навеял страх,
Ну а спустя минуты три
Он вдруг открылся. Изнутри.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:36
Сегодня, 07:36 by BeekeeperПросмотров: 47Комментарии: 4
Ключевые слова: Зонт мистика авторский стих