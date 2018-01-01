Илья Муромец и Змей Горыныч

Вариор Просмотров: 33 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:32 by

С воплем яростным с гневом в груди,Илья Муромец меч обнажил.И пробрался в пещеру он ту,Где трехглавый Змеюшка жил.- Не отдам я невесту тебе, -В злобной ярости он закричал.- Будем биться с тобою на смерть,И ногами он застучал.- Стой, Илюша, - сказал ему змей, -Выходить от злобы из себя.Ничего мне не стоит - поверь,Словно муху прихлопнуть тебя.- Что же давай, мы с тобою и здесь,Тот же час состязание начнем,Раз уж как-то тебе невтерпеж,Нанести свой мне удар мечом.Тут и схватка уже началась,Гул стоял, пыль летела столбом.От Ильи не осталось следа,Змей Горыныч прихлопнул его .А невеста в пещере в углу,Заливалась от смеха до слез .И не ждала спасенья Ильи ,Ведь любовь оказалась из грез .(Мораль)За любовь всё готовы отдать,Драться яро, себя не щадя.Ну а женщина делает выбор,Остается пенять на себя.

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