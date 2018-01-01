Илья Муромец и Змей Горыныч

Илья Муромец и Змей ГорынычС воплем яростным с гневом в груди,
Илья Муромец меч обнажил.
И пробрался в пещеру он ту,
Где трехглавый Змеюшка жил.
- Не отдам я невесту тебе, -
В злобной ярости он закричал.
- Будем биться с тобою на смерть,
И ногами он застучал.
- Стой, Илюша, - сказал ему змей, -
Выходить от злобы из себя.
Ничего мне не стоит - поверь,
Словно муху прихлопнуть тебя.
- Что же давай, мы с тобою и здесь,
Тот же час состязание начнем,
Раз уж как-то тебе невтерпеж,
Нанести свой мне удар мечом.
Тут и схватка уже началась,
Гул стоял, пыль летела столбом.
От Ильи не осталось следа,
Змей Горыныч прихлопнул его .
А невеста в пещере в углу,
Заливалась от смеха до слез .
И не ждала спасенья Ильи ,
Ведь любовь оказалась из грез .
(Мораль)
За любовь всё готовы отдать,
Драться яро, себя не щадя.
Ну а женщина делает выбор,
Остается пенять на себя.
Сегодня, 05:32 by ВариорПросмотров: 33Комментарии: 0
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