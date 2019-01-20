Похищенный Рыцарь: Новые правила- Ещё кусочек? - спросил Дракон, - Давай, пока ещё тёплый?
Не дожидаясь ответа, он положил на тарелку перед рыжебородым Гномом половину лимонного пирога.
- Кушай. Там следующий уже на подходе.
- Я не могу больше, - пожаловался Гном, - Мне сегодня приснилось, что я сражаюсь с лимонами.
- Это просто сон. Ты кушай, кушай.
Гном тяжело вздохнул и взял в руку вилку.
- Мне работать надо, - проворчал он, ковыряя пирог, - А вы всё с пирогами! Зачем их столько?
- Я готовлю, когда нервничаю, - ответил Дракон, - Но есть не могу - кусок в горло не лезет. Не выкидывать же их, в самом-то деле.
- Приготовили бы что-нибудь другое.
- Одуванчик очень любил лимонный пирог.
- Да сколько можно! - возмутился Гном, - Одуванчик да Одуванчик! Вы ведь Дракон, а не какая-то сопливая девица!
- Ну знаешь ли! - фыркнул Дракон, - Что я, по-твоему, каменный, раз я Дракон? Переживать не могу?
Гном решительно отодвинул от себя тарелку с пирогом.
- Я не об этом. Я слышал, что у вас происходит. Если с вами решили сыграть в вашу игру, это не значит, что вы должны играть по правилам.
- Чего?
- Я хочу сказать, что вы не должны сидеть сложа лапы, и переживать, - пояснил Гном, - Вы ведь можете отыскать вашего Тролля и вернуть его обратно. Понимаете?
- Кажется, да, - взгляд Дракона прояснился, - В самом деле, чего это я? Мне ведь вовсе необязательно сидеть и ждать.
- Ура! Больше никаких пирогов?
- Никаких пирогов.
- Отлично, - Гном слез со стула и отряхнул бороду, - Мы там почти закончили - если хотите, начнём переносить ваши сокровища.
- Это было бы просто замечательно, - кивнул Дракон, - Мне сейчас не до этого, а потому ваша помощь пришлась бы кстати.
- За сотню золотых.
Дракон закатил глаза.
- Хорошо.
- Каждому, - Гном поймал тяжёлый взгляд Дракона, и развёл руками, - Вы знали, кого нанимаете.
- Видимо, недостаточно хорошо, - проворчал Дракон, - Ладно, гоблин с тобой! Переносите.
- Начнём немедленно. Позвольте узнать, а что вы собираетесь сделать с похитительницей?
- Ещё не придумал. Точнее, много чего придумал, но не выбрал. Но ей это точно не понравится.
Рыжебородый Гном почесал затылок, кивнул и пошёл к остальным Гномам. Дракону на секунду показалось, что тот хотел сказать что-то ещё, но ему было некогда об этом думать.
Через пару часов вернулся Рыцарь с двумя корзинками лимонов.
- Это всё, - он завалился на кровать прямо в одежде и блаженно прикрыл глаза, - Как же я устал!
- Сейчас не время отдыхать, - заявил Дракон, - Я собираюсь вызволить Одуванчика из рук Принцессы. Ты со мной.
- Я, для начала, немного посплю.
- Это был не вопрос.
- Зачем что-то делать, если нам нужно просто ждать информации? - недовольно спросил Рыцарь, вставая с кровати.
- Затем, что я так решил, - важно ответил Дракон, - Я не собираюсь сидеть и ждать! Я не собираюсь платить выкуп! Я - Дракон! И я вытащу Одуванчика из плена! Вот если бы тебя кто-то похитил, тебе бы не хотелось, чтобы тебя выручили верные друзья?
Рыцарь насмешливо вскинул брови. Дракон смущённо потёр лапой нос.
- Неудачный пример, согласен. Но ты ведь меня понял?
- Понял, - с улыбкой кивнул Рыцарь, - Что ж, ладно. Давай выручать Одуванчика. С чего начнём?
- Для начала нам нужно его найти, - ответил Дракон, - Я предлагаю начать с дальних деревень - им понадобятся продукты, а в Королевство с Троллем незаметно не пройдёшь.
- Логично.
- Нарисуй несколько портретов Одуванчика. Вдруг он сбежал от Принцессы, и сейчас бродит где-нибудь, пытаясь найти дорогу домой. Если его кто-то видел, то благодаря портрету сразу узнает.
- Хорошая идея, - похвалил Рыцарь, - Но если так и произойдёт, мы всё равно продолжим поиски. Я хочу задать Принцессе несколько вопросов
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 14:06 by ЛетягаПросмотров: 49Комментарии: 3
Ключевые слова: Дракон рыцарь гномы не такая сказка