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Сказки

Похищенный Рыцарь: Новые правила

- Ещё кусочек? - спросил Дракон, - Давай, пока ещё тёплый?

Не дожидаясь ответа, он положил на тарелку перед рыжебородым Гномом половину лимонного пирога.

- Кушай. Там следующий уже на подходе.

- Я не могу больше, - пожаловался Гном, - Мне сегодня приснилось, что я сражаюсь с лимонами.

- Это просто сон. Ты кушай, кушай.

Гном тяжело вздохнул и взял в руку вилку.

- Мне работать надо, - проворчал он, ковыряя пирог, - А вы всё с пирогами! Зачем их столько?

- Я готовлю, когда нервничаю, - ответил Дракон, - Но есть не могу - кусок в горло не лезет. Не выкидывать же их, в самом-то деле.

- Приготовили бы что-нибудь другое.

- Одуванчик очень любил лимонный пирог.

- Да сколько можно! - возмутился Гном, - Одуванчик да Одуванчик! Вы ведь Дракон, а не какая-то сопливая девица!

- Ну знаешь ли! - фыркнул Дракон, - Что я, по-твоему, каменный, раз я Дракон? Переживать не могу?

Гном решительно отодвинул от себя тарелку с пирогом.

- Я не об этом. Я слышал, что у вас происходит. Если с вами решили сыграть в вашу игру, это не значит, что вы должны играть по правилам.

- Чего?

- Я хочу сказать, что вы не должны сидеть сложа лапы, и переживать, - пояснил Гном, - Вы ведь можете отыскать вашего Тролля и вернуть его обратно. Понимаете?

- Кажется, да, - взгляд Дракона прояснился, - В самом деле, чего это я? Мне ведь вовсе необязательно сидеть и ждать.

- Ура! Больше никаких пирогов?

- Никаких пирогов.

- Отлично, - Гном слез со стула и отряхнул бороду, - Мы там почти закончили - если хотите, начнём переносить ваши сокровища.

- Это было бы просто замечательно, - кивнул Дракон, - Мне сейчас не до этого, а потому ваша помощь пришлась бы кстати.

- За сотню золотых.

Дракон закатил глаза.

- Хорошо.

- Каждому, - Гном поймал тяжёлый взгляд Дракона, и развёл руками, - Вы знали, кого нанимаете.

- Видимо, недостаточно хорошо, - проворчал Дракон, - Ладно, гоблин с тобой! Переносите.

- Начнём немедленно. Позвольте узнать, а что вы собираетесь сделать с похитительницей?

- Ещё не придумал. Точнее, много чего придумал, но не выбрал. Но ей это точно не понравится.

Рыжебородый Гном почесал затылок, кивнул и пошёл к остальным Гномам. Дракону на секунду показалось, что тот хотел сказать что-то ещё, но ему было некогда об этом думать.

Через пару часов вернулся Рыцарь с двумя корзинками лимонов.

- Это всё, - он завалился на кровать прямо в одежде и блаженно прикрыл глаза, - Как же я устал!

- Сейчас не время отдыхать, - заявил Дракон, - Я собираюсь вызволить Одуванчика из рук Принцессы. Ты со мной.

- Я, для начала, немного посплю.

- Это был не вопрос.

- Зачем что-то делать, если нам нужно просто ждать информации? - недовольно спросил Рыцарь, вставая с кровати.

- Затем, что я так решил, - важно ответил Дракон, - Я не собираюсь сидеть и ждать! Я не собираюсь платить выкуп! Я - Дракон! И я вытащу Одуванчика из плена! Вот если бы тебя кто-то похитил, тебе бы не хотелось, чтобы тебя выручили верные друзья?

Рыцарь насмешливо вскинул брови. Дракон смущённо потёр лапой нос.

- Неудачный пример, согласен. Но ты ведь меня понял?

- Понял, - с улыбкой кивнул Рыцарь, - Что ж, ладно. Давай выручать Одуванчика. С чего начнём?

- Для начала нам нужно его найти, - ответил Дракон, - Я предлагаю начать с дальних деревень - им понадобятся продукты, а в Королевство с Троллем незаметно не пройдёшь.

- Логично.

- Нарисуй несколько портретов Одуванчика. Вдруг он сбежал от Принцессы, и сейчас бродит где-нибудь, пытаясь найти дорогу домой. Если его кто-то видел, то благодаря портрету сразу узнает.

- Хорошая идея, - похвалил Рыцарь, - Но если так и произойдёт, мы всё равно продолжим поиски. Я хочу задать Принцессе несколько вопросов



Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 14:06 by ЛетягаПросмотров: 49Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Дракон рыцарь гномы не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 14:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 91
Плюс- плюс-плюс))
Зарегистрирован: 20.01.2019
#2 написал: привет)
Вчера, 16:00
0
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Комментариев: 9
Мельком питается зародыш! Холод без имени!
Зарегистрирован: 21.01.2019
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:30
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2528|-1)
Публикаций: 1 477
Комментариев: 9 371
Не плохая реплика.... - - За сотню золотых.

Дракон закатил глаза.

- Хорошо.

- Каждому, - Гном поймал тяжёлый взгляд Дракона, и развёл руками, - Вы знали, кого нанимаете. laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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