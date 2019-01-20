Похищенный Рыцарь: Новые правила

Летяга Просмотров: 49 Комментарии: 3 +5 Вчера, 14:06 by

- Ещё кусочек? - спросил Дракон, - Давай, пока ещё тёплый?Не дожидаясь ответа, он положил на тарелку перед рыжебородым Гномом половину лимонного пирога.- Кушай. Там следующий уже на подходе.- Я не могу больше, - пожаловался Гном, - Мне сегодня приснилось, что я сражаюсь с лимонами.- Это просто сон. Ты кушай, кушай.Гном тяжело вздохнул и взял в руку вилку.- Мне работать надо, - проворчал он, ковыряя пирог, - А вы всё с пирогами! Зачем их столько?- Я готовлю, когда нервничаю, - ответил Дракон, - Но есть не могу - кусок в горло не лезет. Не выкидывать же их, в самом-то деле.- Приготовили бы что-нибудь другое.- Одуванчик очень любил лимонный пирог.- Да сколько можно! - возмутился Гном, - Одуванчик да Одуванчик! Вы ведь Дракон, а не какая-то сопливая девица!- Ну знаешь ли! - фыркнул Дракон, - Что я, по-твоему, каменный, раз я Дракон? Переживать не могу?Гном решительно отодвинул от себя тарелку с пирогом.- Я не об этом. Я слышал, что у вас происходит. Если с вами решили сыграть в вашу игру, это не значит, что вы должны играть по правилам.- Чего?- Я хочу сказать, что вы не должны сидеть сложа лапы, и переживать, - пояснил Гном, - Вы ведь можете отыскать вашего Тролля и вернуть его обратно. Понимаете?- Кажется, да, - взгляд Дракона прояснился, - В самом деле, чего это я? Мне ведь вовсе необязательно сидеть и ждать.- Ура! Больше никаких пирогов?- Никаких пирогов.- Отлично, - Гном слез со стула и отряхнул бороду, - Мы там почти закончили - если хотите, начнём переносить ваши сокровища.- Это было бы просто замечательно, - кивнул Дракон, - Мне сейчас не до этого, а потому ваша помощь пришлась бы кстати.- За сотню золотых.Дракон закатил глаза.- Хорошо.- Каждому, - Гном поймал тяжёлый взгляд Дракона, и развёл руками, - Вы знали, кого нанимаете.- Видимо, недостаточно хорошо, - проворчал Дракон, - Ладно, гоблин с тобой! Переносите.- Начнём немедленно. Позвольте узнать, а что вы собираетесь сделать с похитительницей?- Ещё не придумал. Точнее, много чего придумал, но не выбрал. Но ей это точно не понравится.Рыжебородый Гном почесал затылок, кивнул и пошёл к остальным Гномам. Дракону на секунду показалось, что тот хотел сказать что-то ещё, но ему было некогда об этом думать.Через пару часов вернулся Рыцарь с двумя корзинками лимонов.- Это всё, - он завалился на кровать прямо в одежде и блаженно прикрыл глаза, - Как же я устал!- Сейчас не время отдыхать, - заявил Дракон, - Я собираюсь вызволить Одуванчика из рук Принцессы. Ты со мной.- Я, для начала, немного посплю.- Это был не вопрос.- Зачем что-то делать, если нам нужно просто ждать информации? - недовольно спросил Рыцарь, вставая с кровати.- Затем, что я так решил, - важно ответил Дракон, - Я не собираюсь сидеть и ждать! Я не собираюсь платить выкуп! Я - Дракон! И я вытащу Одуванчика из плена! Вот если бы тебя кто-то похитил, тебе бы не хотелось, чтобы тебя выручили верные друзья?Рыцарь насмешливо вскинул брови. Дракон смущённо потёр лапой нос.- Неудачный пример, согласен. Но ты ведь меня понял?- Понял, - с улыбкой кивнул Рыцарь, - Что ж, ладно. Давай выручать Одуванчика. С чего начнём?- Для начала нам нужно его найти, - ответил Дракон, - Я предлагаю начать с дальних деревень - им понадобятся продукты, а в Королевство с Троллем незаметно не пройдёшь.- Логично.- Нарисуй несколько портретов Одуванчика. Вдруг он сбежал от Принцессы, и сейчас бродит где-нибудь, пытаясь найти дорогу домой. Если его кто-то видел, то благодаря портрету сразу узнает.- Хорошая идея, - похвалил Рыцарь, - Но если так и произойдёт, мы всё равно продолжим поиски. Я хочу задать Принцессе несколько вопросовАвтор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь гномы не такая сказка

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