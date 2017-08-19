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Сказки

Похищенный Рыцарь: Загадочное событие

- Знаешь, чего я не понимаю? - Рыцарь сидел на краю выступа, болтая ногами, - Вот подают в трактире пирог - допустим, с рыбой. Смотрю я на него - выглядит точь-в-точь, как у тебя. А вкус другой совершенно. Я думал, что дело в ингредиентах, но нет - используют точно такие же.

- Ну ты спросил! - Дракон лежал на спине, подложив лапы под голову, - Я-то готовлю с душой, а у них это дело на поток поставлено. Приготовление пищи - это целое искусство! А в трактире всё делают быстро - там важна скорость подачи блюда, им некогда душу в него вкладывать. Как там Принцесса?

Рыцарь осторожно наклонился, посмотрев вниз.

- Вокруг прыгает, - сказал он, - Вымотать хочет, как я понимаю.

- Получится?

- Маловероятно. Но она умная, скоро и сама это поймёт.

- А если что, мы рядом, - Дракон широко зевнул, - Но, если не придётся вмешиваться - это будут самые лёгкие двадцать мешков золота.

- Девятнадцать, - поправил его Рыцарь, - Один мой. Что, замечу, несправедливо - ведь обучал Принцессу я.

- Нечего было хитрить на празднике. Ты сколько там, кстати, накопил уже?

- Недостаточно.

- Разве? - удивился Дракон, - По моим подсчётам у тебя около…

- Я же сказал: недостаточно! - проворчал Рыцарь, - Как накопится, сразу скажу.

- Ну и хорошо. Чего нервничаешь-то сразу? Что там Принцесса?

Рыцарь посмотрел вниз.

- Сражается. Судя по следам - она ранила Джека уже дважды.

- Отлично! - обрадовался Дракон, - Сама не ранена?

- Немного хромает на левую ногу, но в остальном полный порядок.

- Вот и славно. Если она его одолеет, то я, так и быть, добавлю к твоей доле ещё один мешок золота.

- Чего это вдруг? - поинтересовался Рыцарь, - Признаёшь, всё-таки, мой весомый вклад?

- Настроение просто хорошее, - беззаботно ответил Дракон, - Погода сегодня прекрасная. Мой дядюшка по отцу любил такую - он даже сияет сегодня ярче, чем обычно.

- Сияет? Где?

Дракон поднял лапу и ткнул пальцем в звёздное небо.

- Вон там, под ковшиком. Видишь?

- Звезду? - не понял Рыцарь, - Звезду вижу. Только не понимаю, причём тут твой дядюшка?

- А ты не знаешь?! - удивлённо воскликнул Дракон, - Когда Дракон чувствует, что приближается конец его жизненного пути, он улетает наверх, высоко-высоко. И там он превращается в звезду.

- Ты хочешь сказать, что каждая звезда на небе - это Дракон?

- Не каждая. Посмотри - есть белые звёзды, есть жёлтые и голубые. А теперь присмотрись к звезде под ковшиком. Какая она?

- Не пойму, - пробормотал Рыцарь, прищурившись, - Зеленоватая?

- Верно! - довольно кивнул Дракон, - Когда ты видишь такую звезду, знай - когда-то она была Драконом.

- И ты в это веришь?

Дракон ахнул и сел, возмущённо посмотрев на Рыцаря.

- Что значит “веришь”?! - завопил он, - Это не какая-то там легенда, которую передают из поколения в поколение. Это действительно происходит! Ещё несколько лет назад этой звезды под ковшиком не было, а потом, когда мой дядюшка улетел наверх - она появилась. Среди людей есть любители поглазеть на ночное небо в трубу - уверен, среди их записей ты найдёшь заметку об этом.

- Не нужно мне ничего искать, - махнул рукой Рыцарь, - Раз ты так говоришь, значит, так и есть, спорить не буду. Просто звучит это очень необычно.

- Читал я как-то про ваши девять кругов, - фыркнул Дракон, - Тоже очень необычно, но всех устраивает… Так, тихо!

Рыцарь замер, втянув голову в плечи.

- Что такое? - прошептал он.

- Ты что-нибудь слышишь?

- Нет, - ответил Рыцарь, прислушавшись, - Совсем ничего. А что?

- В том-то и дело, - ответил Дракон, посмотрев вниз с выступа, - Мы не слышим звуков сражения. И внизу никого нет. Подумать только - у меня похитили Принцессу!


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 18:43 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:14
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 442
Комментариев: 9 284
laughing такая беззаботная беседа, звёзды на небе под ковшиком и тишина))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Летяга
Вчера, 20:21
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 695
Комментариев: 8 148
Цитата: Сделано_в_СССР
такая беззаботная беседа

И плакали их 20 мешков с золотом)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:35
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2463|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 737
Цитата: Летяга
Цитата: Сделано_в_СССР
такая беззаботная беседа

И плакали их 20 мешков с золотом)))

Нечего отвлекаться в такой момент. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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