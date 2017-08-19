Похищенный Рыцарь: Загадочное событие

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 3 +4 Вчера, 18:43 by

- Знаешь, чего я не понимаю? - Рыцарь сидел на краю выступа, болтая ногами, - Вот подают в трактире пирог - допустим, с рыбой. Смотрю я на него - выглядит точь-в-точь, как у тебя. А вкус другой совершенно. Я думал, что дело в ингредиентах, но нет - используют точно такие же.- Ну ты спросил! - Дракон лежал на спине, подложив лапы под голову, - Я-то готовлю с душой, а у них это дело на поток поставлено. Приготовление пищи - это целое искусство! А в трактире всё делают быстро - там важна скорость подачи блюда, им некогда душу в него вкладывать. Как там Принцесса?Рыцарь осторожно наклонился, посмотрев вниз.- Вокруг прыгает, - сказал он, - Вымотать хочет, как я понимаю.- Получится?- Маловероятно. Но она умная, скоро и сама это поймёт.- А если что, мы рядом, - Дракон широко зевнул, - Но, если не придётся вмешиваться - это будут самые лёгкие двадцать мешков золота.- Девятнадцать, - поправил его Рыцарь, - Один мой. Что, замечу, несправедливо - ведь обучал Принцессу я.- Нечего было хитрить на празднике. Ты сколько там, кстати, накопил уже?- Недостаточно.- Разве? - удивился Дракон, - По моим подсчётам у тебя около…- Я же сказал: недостаточно! - проворчал Рыцарь, - Как накопится, сразу скажу.- Ну и хорошо. Чего нервничаешь-то сразу? Что там Принцесса?Рыцарь посмотрел вниз.- Сражается. Судя по следам - она ранила Джека уже дважды.- Отлично! - обрадовался Дракон, - Сама не ранена?- Немного хромает на левую ногу, но в остальном полный порядок.- Вот и славно. Если она его одолеет, то я, так и быть, добавлю к твоей доле ещё один мешок золота.- Чего это вдруг? - поинтересовался Рыцарь, - Признаёшь, всё-таки, мой весомый вклад?- Настроение просто хорошее, - беззаботно ответил Дракон, - Погода сегодня прекрасная. Мой дядюшка по отцу любил такую - он даже сияет сегодня ярче, чем обычно.- Сияет? Где?Дракон поднял лапу и ткнул пальцем в звёздное небо.- Вон там, под ковшиком. Видишь?- Звезду? - не понял Рыцарь, - Звезду вижу. Только не понимаю, причём тут твой дядюшка?- А ты не знаешь?! - удивлённо воскликнул Дракон, - Когда Дракон чувствует, что приближается конец его жизненного пути, он улетает наверх, высоко-высоко. И там он превращается в звезду.- Ты хочешь сказать, что каждая звезда на небе - это Дракон?- Не каждая. Посмотри - есть белые звёзды, есть жёлтые и голубые. А теперь присмотрись к звезде под ковшиком. Какая она?- Не пойму, - пробормотал Рыцарь, прищурившись, - Зеленоватая?- Верно! - довольно кивнул Дракон, - Когда ты видишь такую звезду, знай - когда-то она была Драконом.- И ты в это веришь?Дракон ахнул и сел, возмущённо посмотрев на Рыцаря.- Что значит “веришь”?! - завопил он, - Это не какая-то там легенда, которую передают из поколения в поколение. Это действительно происходит! Ещё несколько лет назад этой звезды под ковшиком не было, а потом, когда мой дядюшка улетел наверх - она появилась. Среди людей есть любители поглазеть на ночное небо в трубу - уверен, среди их записей ты найдёшь заметку об этом.- Не нужно мне ничего искать, - махнул рукой Рыцарь, - Раз ты так говоришь, значит, так и есть, спорить не буду. Просто звучит это очень необычно.- Читал я как-то про ваши девять кругов, - фыркнул Дракон, - Тоже очень необычно, но всех устраивает… Так, тихо!Рыцарь замер, втянув голову в плечи.- Что такое? - прошептал он.- Ты что-нибудь слышишь?- Нет, - ответил Рыцарь, прислушавшись, - Совсем ничего. А что?- В том-то и дело, - ответил Дракон, посмотрев вниз с выступа, - Мы не слышим звуков сражения. И внизу никого нет. Подумать только - у меня похитили Принцессу!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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