Похищенный Рыцарь: Загадочное событие- Знаешь, чего я не понимаю? - Рыцарь сидел на краю выступа, болтая ногами, - Вот подают в трактире пирог - допустим, с рыбой. Смотрю я на него - выглядит точь-в-точь, как у тебя. А вкус другой совершенно. Я думал, что дело в ингредиентах, но нет - используют точно такие же.
- Ну ты спросил! - Дракон лежал на спине, подложив лапы под голову, - Я-то готовлю с душой, а у них это дело на поток поставлено. Приготовление пищи - это целое искусство! А в трактире всё делают быстро - там важна скорость подачи блюда, им некогда душу в него вкладывать. Как там Принцесса?
Рыцарь осторожно наклонился, посмотрев вниз.
- Вокруг прыгает, - сказал он, - Вымотать хочет, как я понимаю.
- Получится?
- Маловероятно. Но она умная, скоро и сама это поймёт.
- А если что, мы рядом, - Дракон широко зевнул, - Но, если не придётся вмешиваться - это будут самые лёгкие двадцать мешков золота.
- Девятнадцать, - поправил его Рыцарь, - Один мой. Что, замечу, несправедливо - ведь обучал Принцессу я.
- Нечего было хитрить на празднике. Ты сколько там, кстати, накопил уже?
- Недостаточно.
- Разве? - удивился Дракон, - По моим подсчётам у тебя около…
- Я же сказал: недостаточно! - проворчал Рыцарь, - Как накопится, сразу скажу.
- Ну и хорошо. Чего нервничаешь-то сразу? Что там Принцесса?
Рыцарь посмотрел вниз.
- Сражается. Судя по следам - она ранила Джека уже дважды.
- Отлично! - обрадовался Дракон, - Сама не ранена?
- Немного хромает на левую ногу, но в остальном полный порядок.
- Вот и славно. Если она его одолеет, то я, так и быть, добавлю к твоей доле ещё один мешок золота.
- Чего это вдруг? - поинтересовался Рыцарь, - Признаёшь, всё-таки, мой весомый вклад?
- Настроение просто хорошее, - беззаботно ответил Дракон, - Погода сегодня прекрасная. Мой дядюшка по отцу любил такую - он даже сияет сегодня ярче, чем обычно.
- Сияет? Где?
Дракон поднял лапу и ткнул пальцем в звёздное небо.
- Вон там, под ковшиком. Видишь?
- Звезду? - не понял Рыцарь, - Звезду вижу. Только не понимаю, причём тут твой дядюшка?
- А ты не знаешь?! - удивлённо воскликнул Дракон, - Когда Дракон чувствует, что приближается конец его жизненного пути, он улетает наверх, высоко-высоко. И там он превращается в звезду.
- Ты хочешь сказать, что каждая звезда на небе - это Дракон?
- Не каждая. Посмотри - есть белые звёзды, есть жёлтые и голубые. А теперь присмотрись к звезде под ковшиком. Какая она?
- Не пойму, - пробормотал Рыцарь, прищурившись, - Зеленоватая?
- Верно! - довольно кивнул Дракон, - Когда ты видишь такую звезду, знай - когда-то она была Драконом.
- И ты в это веришь?
Дракон ахнул и сел, возмущённо посмотрев на Рыцаря.
- Что значит “веришь”?! - завопил он, - Это не какая-то там легенда, которую передают из поколения в поколение. Это действительно происходит! Ещё несколько лет назад этой звезды под ковшиком не было, а потом, когда мой дядюшка улетел наверх - она появилась. Среди людей есть любители поглазеть на ночное небо в трубу - уверен, среди их записей ты найдёшь заметку об этом.
- Не нужно мне ничего искать, - махнул рукой Рыцарь, - Раз ты так говоришь, значит, так и есть, спорить не буду. Просто звучит это очень необычно.
- Читал я как-то про ваши девять кругов, - фыркнул Дракон, - Тоже очень необычно, но всех устраивает… Так, тихо!
Рыцарь замер, втянув голову в плечи.
- Что такое? - прошептал он.
- Ты что-нибудь слышишь?
- Нет, - ответил Рыцарь, прислушавшись, - Совсем ничего. А что?
- В том-то и дело, - ответил Дракон, посмотрев вниз с выступа, - Мы не слышим звуков сражения. И внизу никого нет. Подумать только - у меня похитили Принцессу!
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 18:43 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 3
Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка