Похищенный Рыцарь: Договор- Летим! - Дракон подбросил Тролля в воздух, - Повторяй, Одуванчик! Лети-и-им!
- Жрать! - счастливо орал Тролль, - Жра-а-ать!
- Вы не могли бы полетать в другом месте? - Рыцарь наморщил лоб, - На улицу выйдите и летайте там, сколько вам вздумается.
- Занудный Рыцарь, - Дракон подмигнул Троллю, - Скучный и занудный, верно?
- Жрать, - кивнул Тролль.
Рыцарь взял со стола кучу листов и показал Дракону.
- Вот это - договор подряда на расширительные работы, - сказал он, - Мы должны его внимательно изучить, подписать и вернуть Гномам, после чего они приступят к работе. Если у нас есть замечания, мы должны их вписать и, опять же, вернуть Гномам на согласование.
- Давай так подпишу, - Дракон пожал плечами, - Если они попытаются нам как-то напакостить, им не поздоровится. Я зря, что ли, Дракон?
- Если ты попробуешь возмутиться тому, что подписал своей собственной лапой, то не поздоровится тебе, - фыркнул Рыцарь, - Во всех Десяти Королевствах будут знать, что ты нарушил договор. Потеряешь всякое уважение.
- Как же всё сложно! А без договора нельзя?
- А вдруг что-то пойдёт не так? Вот если во время работ кто-то пострадает - это его вина или наша?
- Его, конечно! - удивился Дракон, - Нашей вины в этом быть не может.
- А вот Гномы уточняют, что в случае каких-то происшествий, вина за них ложится на нас, - сказал Рыцарь, - И согласно договору, мы обязуемся выплачивать компенсацию семье пострадавшего, до конца жизни последнего существующего родственника. По одному мешку золота в год на каждого члена семьи.
- А не жирновато?
- Вот поэтому и надо договор внимательно изучить, прежде чем подписывать.
Дракон поставил Тролля на землю и сел поближе к Рыцарю.
- Напиши, что мы признаём только те происшествия, которые произойдут по нашей вине, - велел он, - Что там ещё?
- Да чего тут только нет, - вздохнул Рыцарь, - Начнём сначала: Гномы требуют шестиразового питания за счёт заказчика на время работ.
- Да запросто. Возьму котёл побольше, наварю похлёбки.
- Вот сам и будешь её хлебать. Тут меню приложено, что необходимо подавать.
Дракон взял протянутый ему лист и удивлённо закашлялся.
- Да я разорюсь с ними! - возмутился он, - И зачем им двенадцать бочонков эля каждый вечер? Их сколько здесь будет? Полсотни?
- Двенадцать.
- Вычёркивай питание, - нахмурился Дракон, - Пусть столуются в ближайшем трактире за свой счёт.
- Правильное решение, - кивнул Рыцарь, делая пометки, - Вот ещё интересный пункт: в случае наводнения мы обязуемся предоставить плавательное средство. Вычеркнуть?
Дракон молча закатил глаза.
- Вычёркиваю. Гномы оставляют за собой право пользоваться расширенным помещением в случае необходимости, которая обязательно появится в момент окончания работ.
- Я их сожру, - пообещал Дракон, - Честное слово.
- Не сожрёшь, - отмахнулся Рыцарь, - Знаю я тебя. Да и ты сильно не сердись, такие уж они есть. Их потому остальные народы и недолюбливают.
- И правильно делают. Дай-ка мне этот договор.
Дракон взял листы и бросил их в огонь.
- Пиши, - велел он удивлённому Рыцарю, - “Сторона Гномов обязуется выполнить работы по расширению пещеры в двухнедельный срок. Сторона Дракона и Рыцаря обязуется оплатить работы в полном объёме, в момент завершения вышеуказанных работ. В случае выполнения работ раньше указанного срока, сторона Дракона и Рыцаря обязуется увеличить оплату вдвое. В случае невыполнения работ в указанный срок, последует обязательное съедение всех Гномов, выполняющих эту самую работу”. Написал? Всё остальное нас не интересует.
- Написал, - Рыцарь с сомнением посмотрел на новый договор, - Не согласятся. Испугаются быть съеденными.
- Согласятся. Сделают меньше, чем за неделю, вот увидишь. Страх быть съеденными затмит двойная оплата.
Дракон макнул коготь в чернильницу и ткнул им в договор. Рыцарь нарисовал закорючку.
- Полетели, - Дракон направился к выходу, - На обратном пути залетим в Тихое Королевство - одной из Принцесс сегодня исполняется восемнадцать лет. Подарим ей незабываемое приключение.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 18:33 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 3
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