Похищенный Рыцарь: Договор

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 3 +7 Вчера, 18:33 by

- Летим! - Дракон подбросил Тролля в воздух, - Повторяй, Одуванчик! Лети-и-им!- Жрать! - счастливо орал Тролль, - Жра-а-ать!- Вы не могли бы полетать в другом месте? - Рыцарь наморщил лоб, - На улицу выйдите и летайте там, сколько вам вздумается.- Занудный Рыцарь, - Дракон подмигнул Троллю, - Скучный и занудный, верно?- Жрать, - кивнул Тролль.Рыцарь взял со стола кучу листов и показал Дракону.- Вот это - договор подряда на расширительные работы, - сказал он, - Мы должны его внимательно изучить, подписать и вернуть Гномам, после чего они приступят к работе. Если у нас есть замечания, мы должны их вписать и, опять же, вернуть Гномам на согласование.- Давай так подпишу, - Дракон пожал плечами, - Если они попытаются нам как-то напакостить, им не поздоровится. Я зря, что ли, Дракон?- Если ты попробуешь возмутиться тому, что подписал своей собственной лапой, то не поздоровится тебе, - фыркнул Рыцарь, - Во всех Десяти Королевствах будут знать, что ты нарушил договор. Потеряешь всякое уважение.- Как же всё сложно! А без договора нельзя?- А вдруг что-то пойдёт не так? Вот если во время работ кто-то пострадает - это его вина или наша?- Его, конечно! - удивился Дракон, - Нашей вины в этом быть не может.- А вот Гномы уточняют, что в случае каких-то происшествий, вина за них ложится на нас, - сказал Рыцарь, - И согласно договору, мы обязуемся выплачивать компенсацию семье пострадавшего, до конца жизни последнего существующего родственника. По одному мешку золота в год на каждого члена семьи.- А не жирновато?- Вот поэтому и надо договор внимательно изучить, прежде чем подписывать.Дракон поставил Тролля на землю и сел поближе к Рыцарю.- Напиши, что мы признаём только те происшествия, которые произойдут по нашей вине, - велел он, - Что там ещё?- Да чего тут только нет, - вздохнул Рыцарь, - Начнём сначала: Гномы требуют шестиразового питания за счёт заказчика на время работ.- Да запросто. Возьму котёл побольше, наварю похлёбки.- Вот сам и будешь её хлебать. Тут меню приложено, что необходимо подавать.Дракон взял протянутый ему лист и удивлённо закашлялся.- Да я разорюсь с ними! - возмутился он, - И зачем им двенадцать бочонков эля каждый вечер? Их сколько здесь будет? Полсотни?- Двенадцать.- Вычёркивай питание, - нахмурился Дракон, - Пусть столуются в ближайшем трактире за свой счёт.- Правильное решение, - кивнул Рыцарь, делая пометки, - Вот ещё интересный пункт: в случае наводнения мы обязуемся предоставить плавательное средство. Вычеркнуть?Дракон молча закатил глаза.- Вычёркиваю. Гномы оставляют за собой право пользоваться расширенным помещением в случае необходимости, которая обязательно появится в момент окончания работ.- Я их сожру, - пообещал Дракон, - Честное слово.- Не сожрёшь, - отмахнулся Рыцарь, - Знаю я тебя. Да и ты сильно не сердись, такие уж они есть. Их потому остальные народы и недолюбливают.- И правильно делают. Дай-ка мне этот договор.Дракон взял листы и бросил их в огонь.- Пиши, - велел он удивлённому Рыцарю, - “Сторона Гномов обязуется выполнить работы по расширению пещеры в двухнедельный срок. Сторона Дракона и Рыцаря обязуется оплатить работы в полном объёме, в момент завершения вышеуказанных работ. В случае выполнения работ раньше указанного срока, сторона Дракона и Рыцаря обязуется увеличить оплату вдвое. В случае невыполнения работ в указанный срок, последует обязательное съедение всех Гномов, выполняющих эту самую работу”. Написал? Всё остальное нас не интересует.- Написал, - Рыцарь с сомнением посмотрел на новый договор, - Не согласятся. Испугаются быть съеденными.- Согласятся. Сделают меньше, чем за неделю, вот увидишь. Страх быть съеденными затмит двойная оплата.Дракон макнул коготь в чернильницу и ткнул им в договор. Рыцарь нарисовал закорючку.- Полетели, - Дракон направился к выходу, - На обратном пути залетим в Тихое Королевство - одной из Принцесс сегодня исполняется восемнадцать лет. Подарим ей незабываемое приключение.Автор: Роман Седов.

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