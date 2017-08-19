Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Похищенный Рыцарь: Договор

- Летим! - Дракон подбросил Тролля в воздух, - Повторяй, Одуванчик! Лети-и-им!

- Жрать! - счастливо орал Тролль, - Жра-а-ать!

- Вы не могли бы полетать в другом месте? - Рыцарь наморщил лоб, - На улицу выйдите и летайте там, сколько вам вздумается.

- Занудный Рыцарь, - Дракон подмигнул Троллю, - Скучный и занудный, верно?

- Жрать, - кивнул Тролль.

Рыцарь взял со стола кучу листов и показал Дракону.

- Вот это - договор подряда на расширительные работы, - сказал он, - Мы должны его внимательно изучить, подписать и вернуть Гномам, после чего они приступят к работе. Если у нас есть замечания, мы должны их вписать и, опять же, вернуть Гномам на согласование.

- Давай так подпишу, - Дракон пожал плечами, - Если они попытаются нам как-то напакостить, им не поздоровится. Я зря, что ли, Дракон?

- Если ты попробуешь возмутиться тому, что подписал своей собственной лапой, то не поздоровится тебе, - фыркнул Рыцарь, - Во всех Десяти Королевствах будут знать, что ты нарушил договор. Потеряешь всякое уважение.

- Как же всё сложно! А без договора нельзя?

- А вдруг что-то пойдёт не так? Вот если во время работ кто-то пострадает - это его вина или наша?

- Его, конечно! - удивился Дракон, - Нашей вины в этом быть не может.

- А вот Гномы уточняют, что в случае каких-то происшествий, вина за них ложится на нас, - сказал Рыцарь, - И согласно договору, мы обязуемся выплачивать компенсацию семье пострадавшего, до конца жизни последнего существующего родственника. По одному мешку золота в год на каждого члена семьи.

- А не жирновато?

- Вот поэтому и надо договор внимательно изучить, прежде чем подписывать.

Дракон поставил Тролля на землю и сел поближе к Рыцарю.

- Напиши, что мы признаём только те происшествия, которые произойдут по нашей вине, - велел он, - Что там ещё?

- Да чего тут только нет, - вздохнул Рыцарь, - Начнём сначала: Гномы требуют шестиразового питания за счёт заказчика на время работ.

- Да запросто. Возьму котёл побольше, наварю похлёбки.

- Вот сам и будешь её хлебать. Тут меню приложено, что необходимо подавать.

Дракон взял протянутый ему лист и удивлённо закашлялся.

- Да я разорюсь с ними! - возмутился он, - И зачем им двенадцать бочонков эля каждый вечер? Их сколько здесь будет? Полсотни?

- Двенадцать.

- Вычёркивай питание, - нахмурился Дракон, - Пусть столуются в ближайшем трактире за свой счёт.

- Правильное решение, - кивнул Рыцарь, делая пометки, - Вот ещё интересный пункт: в случае наводнения мы обязуемся предоставить плавательное средство. Вычеркнуть?

Дракон молча закатил глаза.

- Вычёркиваю. Гномы оставляют за собой право пользоваться расширенным помещением в случае необходимости, которая обязательно появится в момент окончания работ.

- Я их сожру, - пообещал Дракон, - Честное слово.

- Не сожрёшь, - отмахнулся Рыцарь, - Знаю я тебя. Да и ты сильно не сердись, такие уж они есть. Их потому остальные народы и недолюбливают.

- И правильно делают. Дай-ка мне этот договор.

Дракон взял листы и бросил их в огонь.

- Пиши, - велел он удивлённому Рыцарю, - “Сторона Гномов обязуется выполнить работы по расширению пещеры в двухнедельный срок. Сторона Дракона и Рыцаря обязуется оплатить работы в полном объёме, в момент завершения вышеуказанных работ. В случае выполнения работ раньше указанного срока, сторона Дракона и Рыцаря обязуется увеличить оплату вдвое. В случае невыполнения работ в указанный срок, последует обязательное съедение всех Гномов, выполняющих эту самую работу”. Написал? Всё остальное нас не интересует.

- Написал, - Рыцарь с сомнением посмотрел на новый договор, - Не согласятся. Испугаются быть съеденными.

- Согласятся. Сделают меньше, чем за неделю, вот увидишь. Страх быть съеденными затмит двойная оплата.

Дракон макнул коготь в чернильницу и ткнул им в договор. Рыцарь нарисовал закорючку.

- Полетели, - Дракон направился к выходу, - На обратном пути залетим в Тихое Королевство - одной из Принцесс сегодня исполняется восемнадцать лет. Подарим ей незабываемое приключение.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 18:33 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Дракон рыцарь договор не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:56
+4
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Добрый Дракон))) ...- Полетели, - Дракон направился к выходу, - На обратном пути залетим в Тихое Королевство - одной из Принцесс сегодня исполняется восемнадцать лет. Подарим ей незабываемое приключение. lol +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Летяга
Вчера, 19:01
+4
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Цитата: Сделано_в_СССР
Подарим ей незабываемое приключение

Так они же, принцессы, чуть не передрались за право быть похищенной)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:13
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 052
Ааа, прочитав первые две строчки кофе поперхнулась - малыш драконов)) Звездный райдер гномов тоже хорош)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.