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Сказки

Похищенный Рыцарь: Смена ролей

- Давай ещё раз, - Дракон изо всех сил махал крыльями, - Как ты узнал об этой Принцессе?

- В трактире, - устало ответил Рыцарь, - Я услышал разговор двух молодых людей, которые обсуждали невероятно красивую Принцессу из далёкого Королевства. Потом я рассказал о ней тебе, а потом мы отправились её похищать.

- А тех молодых людей ты видел в этом трактире прежде?

- Наверное, нет. Хотя, знаешь, я не уверен. Всё же, я туда не лица разглядывать хожу, сам понимаешь.

Дракон, заметив небольшое озеро, плавно приземлился рядом с ним, и засунул голову в воду. Напившись, он секунду поразмыслил, и залез в озеро целиком.

- Отдохну немного, - сказал он, - От пяти минут ничего не изменится. Ты как?

- Нормально, - вздохнул Рыцарь, - Как считаешь, свадьбы не будет, да?

- Боюсь, что так.

- Тогда зачем всё это?

- Я думаю, нас решили ограбить, - ответил Дракон и лёг на спину, - Вероятнее всего, дело обстояло так: некая группа людей, во главе с Принцессой…

- Может и не с Принцессой, - проворчал Рыцарь, - Обычная шарлатанка.

- Нет, она точно Принцесса. Я это по её беседе с Гномами понял - никакая шарлатанка так не сможет.

- Допустим. Так что дальше?

- Дальше, - кивнул Дракон, - Итак, группа людей, во главе с Принцессой, решили нас ограбить. Понятное дело, моя пещера полна золота и других драгоценностей - очень лакомый кусочек.

- Кусочище! - усмехнулся Рыцарь.

- Тем более. Так вот, я думаю, что те молодые люди не случайно оказались рядом с тобой в том трактире. И разговор о Принцессе тоже был подстроен.

- Но ведь Принцесса же была в башне, когда мы прилетели!

- Верно. Но так как дочери у Короля нет, следовательно, её там не должно было быть. Скорей всего, она как-то забиралась туда каждую ночь - башня пустая, за ней никто не следил. И просто ждала, когда мы прилетим. Понятно, что шанс на успех был мал - но риск того стоил.

- Почему ночью? - прищурился Рыцарь.

- Потому что мы всегда похищаем Принцесс по ночам, - Дракон перевернулся на бок, - Она это знала наверняка. А после похищения ей оставалось построить тебе глазки, невинно вздыхая. И если ты влюбишься, то решишь на ней жениться. Значит, тебе придётся отправиться к её отцу, чтобы просить её руки.

- Но лететь со мной ведь ты предложил.

- Возможно, что это тоже был риск, один из вариантов, не знаю. Но так или иначе, она заставила нас покинуть пещеру. Она знала, что нас не будет минимум три дня - а обратно мы вернёмся гораздо быстрее, и она это понимала, уверяю тебя - и за это время она с сообщниками могла вынести всё золото из пещеры.

- А откуда она знала, что ты не возьмёшь её с собой? - напомнил Рыцарь, - Тоже риск?

- Нет, - Дракон задумчиво посмотрел на облака, - Я уверен, она точно знала о моих принципах. Но откуда - не пойму.

- Ну и дела!

- И не говори. Но не забывай, что это всего лишь мои предположения. Может быть мы Королевством ошиблись, правильно?

- Не ошиблись, - усмехнулся Рыцарь, - И ты прекрасно об этом знаешь. Просто хочешь на это надеяться.

- Конечно, хочу, - согласился Дракон, - А ты не хочешь? Лучше думать о том, что ты лишился всех своих сокровищ? Я напомню, что у тебя там было… Сколько у тебя было?

- Сорок четыре мешка. Эх, не видать мне замка у моря!

- Если мы ошиблись и золото будет на месте, я сам лично заплачу за его постройку. И обеспечу его дровами и углём на долгие годы вперёд. Готов лететь дальше?

- Готов, конечно! - Рыцарь явно воспрянул духом, - Я всегда готов!

Утром следующего дня Дракон приземлился возле пещеры. Они с Рыцарем переглянулись, выдохнули, и зашли внутрь.

- Быть того не может! - у Рыцаря перехватило дыхание, - У меня будет замок?

- Похоже на то, - Дракон, подозрительно прищурившись, обнюхал сокровища, - Странно, к ним никто даже не прикасался. Твои мешки, я так понимаю, тоже никто не трогал?

- Все на месте.

- И ничего не пропало?

Рыцарь осмотрелся и пожал плечами.

- Золото и книга на месте, а остальное не важно. Но на первый взгляд всё на своих местах.

Дракон нахмурился, перелез через золото, и пошёл к Гномам, махнув Рыцарю лапой.

Гномы, как ни странно, работали.

- Приветствую, - кивнул Дракон, - Где Принцесса?

- Ушла, - ответил рыжебородый Гном, - В тот же день, что и вы ушли, только вечером, как солнце село. А она не с вами, стало быть?

- Не с нами, - подтвердил Рыцарь, - Она сама ушла? За ней никто не приходил?

Гном почесал бороду и помотал головой.

- Сама ушла, - сказал он, - Взяла вашего Тролля за лапу и ушла. А что?

- Одуванчик! - испуганно заорал Дракон, со всех ног бросившись обратно, - Нет, нет, нет! Одуванчик!!!

Добравшись до сокровищ, он начал раскидывать золото, в надежде найти там спящего Тролля.

- Как же так, - бормотал Дракон, - Золото, золото! Даже не заметил! А ты чего не заметил?

Рыцарь, догнав его, виновато развёл руками.

- Я про замок думал, прости. Так обрадовался. Да не ищи, нет его там.

- Знаю, что нет! Знаю!

- И не кричи, - испугался Рыцарь, - Я ведь не виноват. Найдём Принцессу - кричи на неё, сколько влезет.

- Нервы, - Дракон сел на золото и тяжело вздохнул, - Где мы будем её искать, а? Ты не помнишь, она знает, что Одуванчику нельзя на солнце?

- Раз ждала вечера, прежде чем уйти, значит, знает. Думаю, на этот счёт можно не переживать. Уф, ты меня так напугал, что у меня в горле пересохло.

Рыцарь перебрался через рассыпанное золото, и пошёл к бочке с водой. Проходя мимо стола, он удивлённо ахнул.

- Тут записка! - крикнул он, - От Принцессы!

- Что там? - Дракон в один прыжок оказался возле Рыцаря, - Читай!

- “Одуванчик у меня. Подробную информацию о возможности выкупа пришлю позже”.

Дракон рухнул на пол.

- Как же я не уследил! - запричитал он, - Какой же я был дурак! Надо было с него глаз не спускать! А если он спит на голом полу, а? А если его не кормят? А вдруг с ним сделают что-то плохое?

Рыцарь удивлённо захлопал глазами и звонко ударил себя ладонью по лбу.

- Тебе это ничего не напоминает?

- Что? - спросил Дракон, - Как ты себя по лбу бьёшь?

- Да нет же! - Рыцарь помахал запиской, - Как себя ведут родители, когда мы похищаем их дочерей?

Дракон тоже удивлённо захлопал глазами.

- Ты думаешь?..

- Я уверен! Принцесса заставляет тебя пережить точно тоже самое, что обычно переживают родители похищенных девушек! Это месть!



Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 19:42 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса тролль похщение не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:26
+1
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Репутация: (1496|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 428
Я так переживаю и за дракона и ха Одуванчика cold_sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:29
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 469
Комментариев: 9 347
Коварная и умная всё таки принцесса.) Зачем тащить на себе золото, когда Дракон сам принесёт выкуп! ) А Одуванчика жаль... +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:42
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Как все закрутииилось, прямо психологический триллер) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Estellan
Вчера, 21:17
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Репутация: (1378|0)
Публикаций: 153
Комментариев: 1 735
Странная какая-то месть...
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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