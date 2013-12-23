Похищенный Рыцарь: Смена ролей

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 4 +6 Вчера, 19:42 by

- Давай ещё раз, - Дракон изо всех сил махал крыльями, - Как ты узнал об этой Принцессе?- В трактире, - устало ответил Рыцарь, - Я услышал разговор двух молодых людей, которые обсуждали невероятно красивую Принцессу из далёкого Королевства. Потом я рассказал о ней тебе, а потом мы отправились её похищать.- А тех молодых людей ты видел в этом трактире прежде?- Наверное, нет. Хотя, знаешь, я не уверен. Всё же, я туда не лица разглядывать хожу, сам понимаешь.Дракон, заметив небольшое озеро, плавно приземлился рядом с ним, и засунул голову в воду. Напившись, он секунду поразмыслил, и залез в озеро целиком.- Отдохну немного, - сказал он, - От пяти минут ничего не изменится. Ты как?- Нормально, - вздохнул Рыцарь, - Как считаешь, свадьбы не будет, да?- Боюсь, что так.- Тогда зачем всё это?- Я думаю, нас решили ограбить, - ответил Дракон и лёг на спину, - Вероятнее всего, дело обстояло так: некая группа людей, во главе с Принцессой…- Может и не с Принцессой, - проворчал Рыцарь, - Обычная шарлатанка.- Нет, она точно Принцесса. Я это по её беседе с Гномами понял - никакая шарлатанка так не сможет.- Допустим. Так что дальше?- Дальше, - кивнул Дракон, - Итак, группа людей, во главе с Принцессой, решили нас ограбить. Понятное дело, моя пещера полна золота и других драгоценностей - очень лакомый кусочек.- Кусочище! - усмехнулся Рыцарь.- Тем более. Так вот, я думаю, что те молодые люди не случайно оказались рядом с тобой в том трактире. И разговор о Принцессе тоже был подстроен.- Но ведь Принцесса же была в башне, когда мы прилетели!- Верно. Но так как дочери у Короля нет, следовательно, её там не должно было быть. Скорей всего, она как-то забиралась туда каждую ночь - башня пустая, за ней никто не следил. И просто ждала, когда мы прилетим. Понятно, что шанс на успех был мал - но риск того стоил.- Почему ночью? - прищурился Рыцарь.- Потому что мы всегда похищаем Принцесс по ночам, - Дракон перевернулся на бок, - Она это знала наверняка. А после похищения ей оставалось построить тебе глазки, невинно вздыхая. И если ты влюбишься, то решишь на ней жениться. Значит, тебе придётся отправиться к её отцу, чтобы просить её руки.- Но лететь со мной ведь ты предложил.- Возможно, что это тоже был риск, один из вариантов, не знаю. Но так или иначе, она заставила нас покинуть пещеру. Она знала, что нас не будет минимум три дня - а обратно мы вернёмся гораздо быстрее, и она это понимала, уверяю тебя - и за это время она с сообщниками могла вынести всё золото из пещеры.- А откуда она знала, что ты не возьмёшь её с собой? - напомнил Рыцарь, - Тоже риск?- Нет, - Дракон задумчиво посмотрел на облака, - Я уверен, она точно знала о моих принципах. Но откуда - не пойму.- Ну и дела!- И не говори. Но не забывай, что это всего лишь мои предположения. Может быть мы Королевством ошиблись, правильно?- Не ошиблись, - усмехнулся Рыцарь, - И ты прекрасно об этом знаешь. Просто хочешь на это надеяться.- Конечно, хочу, - согласился Дракон, - А ты не хочешь? Лучше думать о том, что ты лишился всех своих сокровищ? Я напомню, что у тебя там было… Сколько у тебя было?- Сорок четыре мешка. Эх, не видать мне замка у моря!- Если мы ошиблись и золото будет на месте, я сам лично заплачу за его постройку. И обеспечу его дровами и углём на долгие годы вперёд. Готов лететь дальше?- Готов, конечно! - Рыцарь явно воспрянул духом, - Я всегда готов!Утром следующего дня Дракон приземлился возле пещеры. Они с Рыцарем переглянулись, выдохнули, и зашли внутрь.- Быть того не может! - у Рыцаря перехватило дыхание, - У меня будет замок?- Похоже на то, - Дракон, подозрительно прищурившись, обнюхал сокровища, - Странно, к ним никто даже не прикасался. Твои мешки, я так понимаю, тоже никто не трогал?- Все на месте.- И ничего не пропало?Рыцарь осмотрелся и пожал плечами.- Золото и книга на месте, а остальное не важно. Но на первый взгляд всё на своих местах.Дракон нахмурился, перелез через золото, и пошёл к Гномам, махнув Рыцарю лапой.Гномы, как ни странно, работали.- Приветствую, - кивнул Дракон, - Где Принцесса?- Ушла, - ответил рыжебородый Гном, - В тот же день, что и вы ушли, только вечером, как солнце село. А она не с вами, стало быть?- Не с нами, - подтвердил Рыцарь, - Она сама ушла? За ней никто не приходил?Гном почесал бороду и помотал головой.- Сама ушла, - сказал он, - Взяла вашего Тролля за лапу и ушла. А что?- Одуванчик! - испуганно заорал Дракон, со всех ног бросившись обратно, - Нет, нет, нет! Одуванчик!!!Добравшись до сокровищ, он начал раскидывать золото, в надежде найти там спящего Тролля.- Как же так, - бормотал Дракон, - Золото, золото! Даже не заметил! А ты чего не заметил?Рыцарь, догнав его, виновато развёл руками.- Я про замок думал, прости. Так обрадовался. Да не ищи, нет его там.- Знаю, что нет! Знаю!- И не кричи, - испугался Рыцарь, - Я ведь не виноват. Найдём Принцессу - кричи на неё, сколько влезет.- Нервы, - Дракон сел на золото и тяжело вздохнул, - Где мы будем её искать, а? Ты не помнишь, она знает, что Одуванчику нельзя на солнце?- Раз ждала вечера, прежде чем уйти, значит, знает. Думаю, на этот счёт можно не переживать. Уф, ты меня так напугал, что у меня в горле пересохло.Рыцарь перебрался через рассыпанное золото, и пошёл к бочке с водой. Проходя мимо стола, он удивлённо ахнул.- Тут записка! - крикнул он, - От Принцессы!- Что там? - Дракон в один прыжок оказался возле Рыцаря, - Читай!- “Одуванчик у меня. Подробную информацию о возможности выкупа пришлю позже”.Дракон рухнул на пол.- Как же я не уследил! - запричитал он, - Какой же я был дурак! Надо было с него глаз не спускать! А если он спит на голом полу, а? А если его не кормят? А вдруг с ним сделают что-то плохое?Рыцарь удивлённо захлопал глазами и звонко ударил себя ладонью по лбу.- Тебе это ничего не напоминает?- Что? - спросил Дракон, - Как ты себя по лбу бьёшь?- Да нет же! - Рыцарь помахал запиской, - Как себя ведут родители, когда мы похищаем их дочерей?Дракон тоже удивлённо захлопал глазами.- Ты думаешь?..- Я уверен! Принцесса заставляет тебя пережить точно тоже самое, что обычно переживают родители похищенных девушек! Это месть!Автор: Роман Седов.

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