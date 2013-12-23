Похищенный Рыцарь: Смена ролей- Давай ещё раз, - Дракон изо всех сил махал крыльями, - Как ты узнал об этой Принцессе?
- В трактире, - устало ответил Рыцарь, - Я услышал разговор двух молодых людей, которые обсуждали невероятно красивую Принцессу из далёкого Королевства. Потом я рассказал о ней тебе, а потом мы отправились её похищать.
- А тех молодых людей ты видел в этом трактире прежде?
- Наверное, нет. Хотя, знаешь, я не уверен. Всё же, я туда не лица разглядывать хожу, сам понимаешь.
Дракон, заметив небольшое озеро, плавно приземлился рядом с ним, и засунул голову в воду. Напившись, он секунду поразмыслил, и залез в озеро целиком.
- Отдохну немного, - сказал он, - От пяти минут ничего не изменится. Ты как?
- Нормально, - вздохнул Рыцарь, - Как считаешь, свадьбы не будет, да?
- Боюсь, что так.
- Тогда зачем всё это?
- Я думаю, нас решили ограбить, - ответил Дракон и лёг на спину, - Вероятнее всего, дело обстояло так: некая группа людей, во главе с Принцессой…
- Может и не с Принцессой, - проворчал Рыцарь, - Обычная шарлатанка.
- Нет, она точно Принцесса. Я это по её беседе с Гномами понял - никакая шарлатанка так не сможет.
- Допустим. Так что дальше?
- Дальше, - кивнул Дракон, - Итак, группа людей, во главе с Принцессой, решили нас ограбить. Понятное дело, моя пещера полна золота и других драгоценностей - очень лакомый кусочек.
- Кусочище! - усмехнулся Рыцарь.
- Тем более. Так вот, я думаю, что те молодые люди не случайно оказались рядом с тобой в том трактире. И разговор о Принцессе тоже был подстроен.
- Но ведь Принцесса же была в башне, когда мы прилетели!
- Верно. Но так как дочери у Короля нет, следовательно, её там не должно было быть. Скорей всего, она как-то забиралась туда каждую ночь - башня пустая, за ней никто не следил. И просто ждала, когда мы прилетим. Понятно, что шанс на успех был мал - но риск того стоил.
- Почему ночью? - прищурился Рыцарь.
- Потому что мы всегда похищаем Принцесс по ночам, - Дракон перевернулся на бок, - Она это знала наверняка. А после похищения ей оставалось построить тебе глазки, невинно вздыхая. И если ты влюбишься, то решишь на ней жениться. Значит, тебе придётся отправиться к её отцу, чтобы просить её руки.
- Но лететь со мной ведь ты предложил.
- Возможно, что это тоже был риск, один из вариантов, не знаю. Но так или иначе, она заставила нас покинуть пещеру. Она знала, что нас не будет минимум три дня - а обратно мы вернёмся гораздо быстрее, и она это понимала, уверяю тебя - и за это время она с сообщниками могла вынести всё золото из пещеры.
- А откуда она знала, что ты не возьмёшь её с собой? - напомнил Рыцарь, - Тоже риск?
- Нет, - Дракон задумчиво посмотрел на облака, - Я уверен, она точно знала о моих принципах. Но откуда - не пойму.
- Ну и дела!
- И не говори. Но не забывай, что это всего лишь мои предположения. Может быть мы Королевством ошиблись, правильно?
- Не ошиблись, - усмехнулся Рыцарь, - И ты прекрасно об этом знаешь. Просто хочешь на это надеяться.
- Конечно, хочу, - согласился Дракон, - А ты не хочешь? Лучше думать о том, что ты лишился всех своих сокровищ? Я напомню, что у тебя там было… Сколько у тебя было?
- Сорок четыре мешка. Эх, не видать мне замка у моря!
- Если мы ошиблись и золото будет на месте, я сам лично заплачу за его постройку. И обеспечу его дровами и углём на долгие годы вперёд. Готов лететь дальше?
- Готов, конечно! - Рыцарь явно воспрянул духом, - Я всегда готов!
Утром следующего дня Дракон приземлился возле пещеры. Они с Рыцарем переглянулись, выдохнули, и зашли внутрь.
- Быть того не может! - у Рыцаря перехватило дыхание, - У меня будет замок?
- Похоже на то, - Дракон, подозрительно прищурившись, обнюхал сокровища, - Странно, к ним никто даже не прикасался. Твои мешки, я так понимаю, тоже никто не трогал?
- Все на месте.
- И ничего не пропало?
Рыцарь осмотрелся и пожал плечами.
- Золото и книга на месте, а остальное не важно. Но на первый взгляд всё на своих местах.
Дракон нахмурился, перелез через золото, и пошёл к Гномам, махнув Рыцарю лапой.
Гномы, как ни странно, работали.
- Приветствую, - кивнул Дракон, - Где Принцесса?
- Ушла, - ответил рыжебородый Гном, - В тот же день, что и вы ушли, только вечером, как солнце село. А она не с вами, стало быть?
- Не с нами, - подтвердил Рыцарь, - Она сама ушла? За ней никто не приходил?
Гном почесал бороду и помотал головой.
- Сама ушла, - сказал он, - Взяла вашего Тролля за лапу и ушла. А что?
- Одуванчик! - испуганно заорал Дракон, со всех ног бросившись обратно, - Нет, нет, нет! Одуванчик!!!
Добравшись до сокровищ, он начал раскидывать золото, в надежде найти там спящего Тролля.
- Как же так, - бормотал Дракон, - Золото, золото! Даже не заметил! А ты чего не заметил?
Рыцарь, догнав его, виновато развёл руками.
- Я про замок думал, прости. Так обрадовался. Да не ищи, нет его там.
- Знаю, что нет! Знаю!
- И не кричи, - испугался Рыцарь, - Я ведь не виноват. Найдём Принцессу - кричи на неё, сколько влезет.
- Нервы, - Дракон сел на золото и тяжело вздохнул, - Где мы будем её искать, а? Ты не помнишь, она знает, что Одуванчику нельзя на солнце?
- Раз ждала вечера, прежде чем уйти, значит, знает. Думаю, на этот счёт можно не переживать. Уф, ты меня так напугал, что у меня в горле пересохло.
Рыцарь перебрался через рассыпанное золото, и пошёл к бочке с водой. Проходя мимо стола, он удивлённо ахнул.
- Тут записка! - крикнул он, - От Принцессы!
- Что там? - Дракон в один прыжок оказался возле Рыцаря, - Читай!
- “Одуванчик у меня. Подробную информацию о возможности выкупа пришлю позже”.
Дракон рухнул на пол.
- Как же я не уследил! - запричитал он, - Какой же я был дурак! Надо было с него глаз не спускать! А если он спит на голом полу, а? А если его не кормят? А вдруг с ним сделают что-то плохое?
Рыцарь удивлённо захлопал глазами и звонко ударил себя ладонью по лбу.
- Тебе это ничего не напоминает?
- Что? - спросил Дракон, - Как ты себя по лбу бьёшь?
- Да нет же! - Рыцарь помахал запиской, - Как себя ведут родители, когда мы похищаем их дочерей?
Дракон тоже удивлённо захлопал глазами.
- Ты думаешь?..
- Я уверен! Принцесса заставляет тебя пережить точно тоже самое, что обычно переживают родители похищенных девушек! Это месть!
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 19:42 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 4
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