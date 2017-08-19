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Летний дракон
Материалы: холст масло и кисти.
Новость отредактировал
Летяга
- Сегодня, 12:02
Сегодня, 11:59 by
Tigger power
Просмотров: 61
Комментарии: 14
+11
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Комментарии
#1 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:02
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Комментариев: 6 266
Красивая картина, красивый дракон! Очень понравилась работа. Браво!!! +++
#2 написал:
Летяга
Сегодня, 12:04
+5
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Публикаций: 411
Комментариев: 7 023
Отличный дракон! Мне кажется, что он шерстяной, а не чешуйчатый. Пушистик)
+++
#3 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 12:06
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Комментариев: 2 488
Плюхнутся бы на лужайку рядом с дракончиком, а потом на нём покататься, наперегонки с облаками! Арт создал летнее настроение.
#4 написал:
Крокозябла
Сегодня, 12:17
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Публикаций: 29
Комментариев: 409
А мне кажется, что это девочка))) Такая изящная, а взгляд какой...
Очень теплая, солнечная и красивая картина!
Плюс!
#5 написал:
ELEMAT
Сегодня, 12:20
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Публикаций: 22
Комментариев: 1 795
Да этот дракон лохматенький! Какой милый..
На эту лужайку очень даже вписался ))
Классный рисунок! С удовольствием ПЛЮС +
#6 написал:
Tigger power
Сегодня, 13:15
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 481
Сделано_в_СССР
, Спасибо)
Летяга
, да, он шерстяной и мягкий, совсем не для боев, а кувырканий в облаках))
зелёное яблочко
, ага, там идея безмятежности и свободы)
Крокозябла
, не) он молодой парняга
ELEMAT
, Спасибо, приятно)
#7 написал:
Lynx
Сегодня, 13:30
+3
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Очень красиво, в который раз говорю об этом)
Ощущение такой лёгкости, мечты, хорошего настроения, чуда... Сказки...
Нежные цвета, дракончик прям жемчужина - супер.
Плюс)
#8 написал:
Эвиллс
Сегодня, 13:34
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Прелестный зверёк! Похож на драконо-кота. +
#9 написал:
Tigger power
Сегодня, 13:39
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 481
Lynx
Эвиллс
, Спасибо мои хорошие)
#10 написал:
Mina Harker
Сегодня, 14:38
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Симпатичный дракончик! ) И цвета такие приятные ) Картина замечательная ) ++++++++++++++++++++++
#11 написал:
FataMorgana
Сегодня, 15:05
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Точно летний) От картины прям теплотой веет)) Да, так и хочется с этим дракончиком там прогуляться) Плюс.
#12 написал:
Tigger power
Сегодня, 15:10
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 481
Mina Harker,
FataMorgana
, Спасибо большое друзья)
#13 написал:
Estellan
Сегодня, 15:46
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Ну вот. Приличное разрешение, не то что на форуме.
Мне очень нравится, повеяло запахом луговых трав и нагретой солнцем шерсти.)) Чудесный арт)
Плюс ужо поставил.
#14 написал:
Tigger power
Сегодня, 18:21
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 481
Estellan
, Благодарю))
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