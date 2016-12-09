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Сказки

Похищенный Рыцарь: Новогодний подарок

- Открытка из Королевства у Горы, - Дракон повертел её в лапах и протянул Рыцарю, - Тебе.

- От дочери Булочника, - хмыкнул Рыцарь, - От кого же ещё. А нет, от её отца.

- Ха! Что пишет?

- Желает быть осторожней в новом году.

- Надо же, - удивился Дракон, - А чего это он? Переживает за тебя?

- Нет, конечно, - засмеялся Рыцарь, - Это сарказм.

- Никогда не научусь его распознавать. Письмо из Королевства у Озера. А пахнет-то как! От девушки, да?

Рыцарь прочитал письмо и покачал головой.

- Конверт её, а сами письмо от её братьев. Выражают надежду на скорейшую встречу в новом году.

- Тоже сарказм?

- О, нет. Они правда очень хотят со мной встретиться. Тут для тебя открытка.

- Для меня? - обрадовался Дракон, - Ну-ка, что тут? “С новым годом! Держись от меня подальше и даже не вздумай меня похищать!”.

- Зато вежливо, - развёл руками Рыцарь, - От кого она?

- Не знаю, открытка не подписана.

- Тогда пусть пеняет на себя.

- Согласен, - Дракон вынул из мешка письмо, - О, а это адресовано нам с тобой. “Приглашаем вас на торжественный бал по случаю помолвки Принцессы Дальнего Королевства и Рыцаря Уильяма Бесстрашного”. Что ж, вполне ожидаемо.

- Разве? - удивился Рыцарь, - Это с чего это было ожидаемо?

- Как с чего? Ты разве не видел, как они друг на друга смотрели?

- Как всегда люди смотрят друг на друга. Что? Чего ты так улыбаешься?

- Однажды ты поймёшь, - подмигнул Дракон, - Вот встретишь ту самую и сразу поймёшь. И я сейчас говорю не о тех девушках, в которых ты влюбляешься без памяти каждую неделю.

- Да ну тебя, - Рыцарь покраснел и засунул руку в мешок, - Конверт из гавани Старого Королевства для тебя. Плотный.

- Корица, - заулыбался Дракон, принюхавшись, - Теперь мой яблочный пирог будет ещё вкуснее. Написано, от кого?

- От одного мореплавателя, которому я заказал привезти эту корицу. Что? Ты мне каждый день на протяжении двух месяцев рассказывал, как ты любишь булочки с корицей. Так, ну-ка пусти! Раздавишь же! Всё-всё, хватит!

- Спасибо, - сказал Дракон, выпустив Рыцаря из объятий, - Очень неожиданно.

- Да ладно, - отмахнулся Рыцарь, - Мне это почти ничего не стоило.

- А знаешь, я тоже сделаю тебе подарок. Тебе, должно быть, совсем немного не хватает на выкуп? Сколько у тебя золота?

- Тридцать семь мешков.

- Отлично! - кивнул Дракон, повернувшись к своему золоту, - Значит, мне нужно тебе добавить… Что?

- Что?

- У тебя тридцать семь мешков золота?

- Я так и сказал, - кивнул Рыцарь, читая очередную открытку, - А что?

- А почему ты не платишь выкуп? - спросил Дракон, - Ты ведь давно мог уйти.

- Мог. Только я не особо хочу уходить, мне и здесь хорошо. Тебе открытка из Тихого Королевства.

- Подожди. Что значит “не хочу уходить”?

- Не хочу шевелить ногами в сторону выхода, - объяснил Рыцарь, - Что ты так смотришь? Нет, если ты очень хочешь, чтобы я обрёл “свободу” - пожалуйста.

- Вовсе нет, - улыбнулся Дракон, - Просто я думал, что ты этого очень хочешь.

- Хотел. А потом задумался о том, какая же скучная жизнь меня ждёт. И решил задержаться на неопределённый срок. Ты чего?

- Мошка в глаз залетела, не обращай внимания. Так что ты там говорил? Письмо из Тихого?

- Открытка, - заулыбался Рыцарь, - Я смотрю мошки залетели в оба глаза? Эй, ты опять? А ну, пусти, раздавишь же! Хватит!


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 17:27 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дракон рыцарь корица не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 18:13
0
Группа: Модераторы
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Комментариев: 4 042
Я тоже слезу пустила, ну вот, говорила же я - не хочет он уходить!)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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