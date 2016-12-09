Похищенный Рыцарь: Новогодний подарок- Открытка из Королевства у Горы, - Дракон повертел её в лапах и протянул Рыцарю, - Тебе.
- От дочери Булочника, - хмыкнул Рыцарь, - От кого же ещё. А нет, от её отца.
- Ха! Что пишет?
- Желает быть осторожней в новом году.
- Надо же, - удивился Дракон, - А чего это он? Переживает за тебя?
- Нет, конечно, - засмеялся Рыцарь, - Это сарказм.
- Никогда не научусь его распознавать. Письмо из Королевства у Озера. А пахнет-то как! От девушки, да?
Рыцарь прочитал письмо и покачал головой.
- Конверт её, а сами письмо от её братьев. Выражают надежду на скорейшую встречу в новом году.
- Тоже сарказм?
- О, нет. Они правда очень хотят со мной встретиться. Тут для тебя открытка.
- Для меня? - обрадовался Дракон, - Ну-ка, что тут? “С новым годом! Держись от меня подальше и даже не вздумай меня похищать!”.
- Зато вежливо, - развёл руками Рыцарь, - От кого она?
- Не знаю, открытка не подписана.
- Тогда пусть пеняет на себя.
- Согласен, - Дракон вынул из мешка письмо, - О, а это адресовано нам с тобой. “Приглашаем вас на торжественный бал по случаю помолвки Принцессы Дальнего Королевства и Рыцаря Уильяма Бесстрашного”. Что ж, вполне ожидаемо.
- Разве? - удивился Рыцарь, - Это с чего это было ожидаемо?
- Как с чего? Ты разве не видел, как они друг на друга смотрели?
- Как всегда люди смотрят друг на друга. Что? Чего ты так улыбаешься?
- Однажды ты поймёшь, - подмигнул Дракон, - Вот встретишь ту самую и сразу поймёшь. И я сейчас говорю не о тех девушках, в которых ты влюбляешься без памяти каждую неделю.
- Да ну тебя, - Рыцарь покраснел и засунул руку в мешок, - Конверт из гавани Старого Королевства для тебя. Плотный.
- Корица, - заулыбался Дракон, принюхавшись, - Теперь мой яблочный пирог будет ещё вкуснее. Написано, от кого?
- От одного мореплавателя, которому я заказал привезти эту корицу. Что? Ты мне каждый день на протяжении двух месяцев рассказывал, как ты любишь булочки с корицей. Так, ну-ка пусти! Раздавишь же! Всё-всё, хватит!
- Спасибо, - сказал Дракон, выпустив Рыцаря из объятий, - Очень неожиданно.
- Да ладно, - отмахнулся Рыцарь, - Мне это почти ничего не стоило.
- А знаешь, я тоже сделаю тебе подарок. Тебе, должно быть, совсем немного не хватает на выкуп? Сколько у тебя золота?
- Тридцать семь мешков.
- Отлично! - кивнул Дракон, повернувшись к своему золоту, - Значит, мне нужно тебе добавить… Что?
- Что?
- У тебя тридцать семь мешков золота?
- Я так и сказал, - кивнул Рыцарь, читая очередную открытку, - А что?
- А почему ты не платишь выкуп? - спросил Дракон, - Ты ведь давно мог уйти.
- Мог. Только я не особо хочу уходить, мне и здесь хорошо. Тебе открытка из Тихого Королевства.
- Подожди. Что значит “не хочу уходить”?
- Не хочу шевелить ногами в сторону выхода, - объяснил Рыцарь, - Что ты так смотришь? Нет, если ты очень хочешь, чтобы я обрёл “свободу” - пожалуйста.
- Вовсе нет, - улыбнулся Дракон, - Просто я думал, что ты этого очень хочешь.
- Хотел. А потом задумался о том, какая же скучная жизнь меня ждёт. И решил задержаться на неопределённый срок. Ты чего?
- Мошка в глаз залетела, не обращай внимания. Так что ты там говорил? Письмо из Тихого?
- Открытка, - заулыбался Рыцарь, - Я смотрю мошки залетели в оба глаза? Эй, ты опять? А ну, пусти, раздавишь же! Хватит!
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 17:27 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 1
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