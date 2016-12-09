Похищенный Рыцарь: Новогодний подарок

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:27 by

- Открытка из Королевства у Горы, - Дракон повертел её в лапах и протянул Рыцарю, - Тебе.- От дочери Булочника, - хмыкнул Рыцарь, - От кого же ещё. А нет, от её отца.- Ха! Что пишет?- Желает быть осторожней в новом году.- Надо же, - удивился Дракон, - А чего это он? Переживает за тебя?- Нет, конечно, - засмеялся Рыцарь, - Это сарказм.- Никогда не научусь его распознавать. Письмо из Королевства у Озера. А пахнет-то как! От девушки, да?Рыцарь прочитал письмо и покачал головой.- Конверт её, а сами письмо от её братьев. Выражают надежду на скорейшую встречу в новом году.- Тоже сарказм?- О, нет. Они правда очень хотят со мной встретиться. Тут для тебя открытка.- Для меня? - обрадовался Дракон, - Ну-ка, что тут? “С новым годом! Держись от меня подальше и даже не вздумай меня похищать!”.- Зато вежливо, - развёл руками Рыцарь, - От кого она?- Не знаю, открытка не подписана.- Тогда пусть пеняет на себя.- Согласен, - Дракон вынул из мешка письмо, - О, а это адресовано нам с тобой. “Приглашаем вас на торжественный бал по случаю помолвки Принцессы Дальнего Королевства и Рыцаря Уильяма Бесстрашного”. Что ж, вполне ожидаемо.- Разве? - удивился Рыцарь, - Это с чего это было ожидаемо?- Как с чего? Ты разве не видел, как они друг на друга смотрели?- Как всегда люди смотрят друг на друга. Что? Чего ты так улыбаешься?- Однажды ты поймёшь, - подмигнул Дракон, - Вот встретишь ту самую и сразу поймёшь. И я сейчас говорю не о тех девушках, в которых ты влюбляешься без памяти каждую неделю.- Да ну тебя, - Рыцарь покраснел и засунул руку в мешок, - Конверт из гавани Старого Королевства для тебя. Плотный.- Корица, - заулыбался Дракон, принюхавшись, - Теперь мой яблочный пирог будет ещё вкуснее. Написано, от кого?- От одного мореплавателя, которому я заказал привезти эту корицу. Что? Ты мне каждый день на протяжении двух месяцев рассказывал, как ты любишь булочки с корицей. Так, ну-ка пусти! Раздавишь же! Всё-всё, хватит!- Спасибо, - сказал Дракон, выпустив Рыцаря из объятий, - Очень неожиданно.- Да ладно, - отмахнулся Рыцарь, - Мне это почти ничего не стоило.- А знаешь, я тоже сделаю тебе подарок. Тебе, должно быть, совсем немного не хватает на выкуп? Сколько у тебя золота?- Тридцать семь мешков.- Отлично! - кивнул Дракон, повернувшись к своему золоту, - Значит, мне нужно тебе добавить… Что?- Что?- У тебя тридцать семь мешков золота?- Я так и сказал, - кивнул Рыцарь, читая очередную открытку, - А что?- А почему ты не платишь выкуп? - спросил Дракон, - Ты ведь давно мог уйти.- Мог. Только я не особо хочу уходить, мне и здесь хорошо. Тебе открытка из Тихого Королевства.- Подожди. Что значит “не хочу уходить”?- Не хочу шевелить ногами в сторону выхода, - объяснил Рыцарь, - Что ты так смотришь? Нет, если ты очень хочешь, чтобы я обрёл “свободу” - пожалуйста.- Вовсе нет, - улыбнулся Дракон, - Просто я думал, что ты этого очень хочешь.- Хотел. А потом задумался о том, какая же скучная жизнь меня ждёт. И решил задержаться на неопределённый срок. Ты чего?- Мошка в глаз залетела, не обращай внимания. Так что ты там говорил? Письмо из Тихого?- Открытка, - заулыбался Рыцарь, - Я смотрю мошки залетели в оба глаза? Эй, ты опять? А ну, пусти, раздавишь же! Хватит!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь корица не такая сказка

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