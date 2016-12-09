Похищенный Рыцарь: Не такая

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:41 by

- Сама дура! - с обидой проворчал Рыцарь, вылезая из дома через окошко, - Да я таких как ты…- Рот закрой! - раздалось из соседнего дома, - Ночь на дворе!- Извините, пожалуйста. Я уже ухожу.Рыцарь аккуратно перелез через забор и зашагал по дорожке. Дракон лежал на травке рядом с деревней, тихонько насвистывая незатейливую мелодию.- Ты опять один? - удивился он, - Что на этот раз?- То же, что и в прошлый, - огрызнулся Рыцарь, - Она слишком хороша, чтобы быть похищенной. Вот правда - ни в одной Принцессе нет столько заносчивости, сколько в этих девицах.- Уверен, ты преувеличиваешь, - улыбнулся Дракон, - Ты, наверное, ожидал, что они будут пищать от восторга и смотреть влюблёнными глазами?- Нет, что ты. Как ты мог такое подумать?- Я слышу нотки сарказма, значит я прав. Так вот, ты забыл, что девушки в любой ситуации остаются девушками. Даже если они мечтают быть похищенными, это не значит, что они сразу же пойдут с тобой куда угодно.- Ну и дуры! - фыркнул Рыцарь, - Зачем всё усложнять, не понимаю.- Такова их натура, - пожал плечами Дракон, - Уж ты-то должен это знать лучше меня.- Знаю, но всё равно не понимаю. Строят из себя невесть что! Нет, я понимаю, когда капризничают ради приличий, но эти же…- Думаю, ты просто привык к покладистым Принцессам. А они, если ты забыл, покладистые потому, что видят меня. Если Рыцаря можно одолеть подсвечником, то с Драконом такие штуки не пройдут.- Я уже сто раз говорил, что не защищался, потому что боялся причинить ей вред, - покраснел Рыцарь, - В комнате было темно, мало ли, что могло произойти!- Конечно, - подмигнул Дракон, поднимаясь с травы, - Ладно, возвращайся в дом, в котором ты был последний раз. На этот раз я буду за окном - увидишь, как девица изменит своё решение.Рыцарь вернулся в деревню, перелез через забор и аккуратно залез через окно в дом.- Ты и правда дурак, - вздохнула девушка, когда Рыцарь оказался в её комнате, - Чего тебе ещё нужно? Я уже сказала, что не желаю быть похищенной каким-то там Рыцарем. Я не такая, как все эти ваши Принцессы - кому попало похитить себя не позволю!Дракон опустил голову и заглянул в окно.- Это Дракон? - девушка спрыгнула с кровати, поправив волосы, - Настоящий, я надеюсь?Она пробежала мимо Рыцаря, открыла окно настежь и высунулась в него по пояс, разглядывая Дракона.- А я думала, что хуже быть не может, - разочарованно пробормотала девушка, - Оказывается, может. Дракона повыше не нашлось?- Вообще-то, я считаюсь довольно высоким по драконьим меркам!- Само собой. Забирай своего дружка и проваливайте отсюда.- Я же говорил, - развёл руками Рыцарь, - Полетели домой, ну её.- Погоди, - отмахнулся Дракон, - Пусть она объяснит, почему не хочет быть похищенной.- Почему же не хочу? - скучающе пожала плечами девушка, - Хочу, конечно. Только считаю, что такая, как я, должна быть похищена кем-то особенным.- Особенным? Это я вам запросто устрою.- Вы лжёте!- Клянусь хвостом! Ещё ни одна девушка не была похищена этим особенным созданием. Вы будете первой.- Даёте слово Дракона? - прищурилась девушка, - И я желаю, чтобы каждый человек во всех Десяти Королевствах знал, что я была первой!- Обещаю, что лично разнесу эту новость, - серьёзно кивнул Дракон, - А теперь, если вы не против, я отправлюсь за особенным созданием.Девушка надменно кивнула и вернулась в кровать. Рыцарь вылез через окно наружу и забрался на спину Дракона.- Одуванчик?- Одуванчик, - нахмурившись, кивнул Дракон, - Нет, подумать только! Повыше ей подавай!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дрракон рыцарь не принцесса тролль не такая сказка

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