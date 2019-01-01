Похищенный Рыцарь: Бесстрашный Уильям

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:21 by

- Когда найду того, кто похитил Принцессу, я ему сделаю что-нибудь плохое, - ворчал Дракон, пробираясь через деревья, - Может быть даже дважды. Или трижды - но это уже по настроению.- Может быть, похититель не знал, что это наша Принцесса? - предположил Рыцарь, - Нас-то снизу не видно было.- Мне от этого не легче. Хорошо, что мой дядюшка не видит этого позора. Что там Одуванчик?- Опять жрёт. На этот раз грибы. Ты уверен, что он способен взять след?- Уверен, - кивнул Дракон, - Нюх у него отличный, главное дать ему понять, что от него хотят. Дай-ка ему платок Принцессы ещё раз.Рыцарь вынул платок и помахал им перед носом Тролля.- Ищи Принцессу. Найдёшь - я принесу тебе два окорока.Тролль радостно кивнул, выхватил платок из руки Рыцаря и засунул его себе в рот.- Чтоб тебя! - вздохнул Рыцарь, - Он жрёт платок!- А зачем ты ему его дал? - возмутился Дракон, - А если ему станет плохо?- То я сильно удивлюсь. Что делать-то будем?- Если бы я знал!Тролль проглотил платок, осмотрелся по сторонам и, принюхавшись, резво побежал вперёд.- Кажется, он что-то учуял, - сказал Рыцарь, - Неужели сработало?Тролль пробежал через лес около километра и, резко остановившись, принялся рыть землю.- Обжора! - заорал запыхавшийся Рыцарь, - Тебя взяли найти Принцессу, а ты только и думаешь, чтобы пожрать! Никакой от тебя пользы!- Не кричи на маленького, - велел Дракон, - Что с него взять - он такой, какой он есть.Тролль сожрал найденный гриб, сыто отрыгнул и, принюхавшись, вытянул руку.- Что там? - Рыцарь посмотрел в указанную сторону, - Чтоб я потолстел! Там огонь!- Где? - спросил Дракон, - Мне из-за деревьев не видно.- Голову вниз опусти.Дракон опустил голову и прищурился.- Огонь, - подтвердил он, - Одуванчик, ты прелесть!Тролль радостно заулыбался и бросился рыть землю.- Не захрюкай, - фыркнул Рыцарь, - Но ты и правда молодец, Одуванчик. Ладно, вы будьте здесь, а я пойду разведаю, что там к чему.Он осторожно скинул доспехи, оставив один меч, лёг на землю и пополз в сторону огня.- Принцесса там, - радостно сообщил Рыцарь, вернувшись обратно, - Лежит рядом с костром без чувств.- А похититель? - спросил Дракон, - Ты его видел?- Да, со спины, он сидит возле неё. Судя по всему - это какой-то Рыцарь.- Всего-то? Ну, я ему сейчас покажу, как воровать Принцесс у Драконов! Одуванчик, за мной!Быстро добравшись до костра, Дракон протянул лапу к похитителю.- И кто это у нас тут такой смелый? - грозно спросил он, беря его за шлем двумя пальцами, - Ты даже не представляешь… ой.Дракон удивлённо посмотрел на пустые доспехи и почесал голову. В тот же момент, на него с высокого дерева спрыгнул человек с мечом в руках.- Попался! - заорал он, крепко схватившись за шипы на спине и нанося удары мечом, - Получай, зверюга!Дракон рухнул на землю, извиваясь и хохоча.- Щекотно! - закричал он, - Ай, прекрати! Да что ж это такое-то? А ну, отцепись!Наконец, он изловчился и схватил человека лапой. Того это ничуть не смутило и он продолжал размахивать мечом.- Тебе не сломить мой дух! - орал он, нанося удары, - Ничто не способно напугать Уильяма Бесстрашного!- Дух, может, и не сломить, - недобро усмехнулся Дракон, - А вот хребет - запросто!- Стой! - заорал добежавший наконец Рыцарь, - Не надо ему ничего ломать!- Это ещё почему?Рыцарь остановился, шумно дыша.- Потому что это Бесстрашный Уильям, - прохрипел он, - Самый легендарный воин современности! О его приключениях и победах складывают песни!- И это даёт ему право похищать у меня Принцессу? - фыркнул Дракон, - Ну уж нет!- Я никого не похищал! - возмутился человек, устав махать мечом, - Я спас эту прекрасную девушку от ужасного Чудища! Бедняжка потеряла свой меч и была на волосок от гибели!- Я же говорил! - одновременно воскликнули Рыцарь с Драконом, переглянувшись.Из-за деревьев показался Одуванчик, радостно подбежавший к Принцессе. Сев рядом с ней, он довольно оглянулся, всем своим видом показывая, что это он её нашёл.- Ну и компания! - удивлённо пробормотал Бесстрашный Уильям, - Я думаю, нам есть о чём поговорить.***- Меч в цепях застрял, - рассказывала Принцесса, с жадностью уплетая пирог, - А под ногами никакого не оказалось, ни одноручного, ни двуручного. И пока я землю разглядывала, он меня дубиной по голове огрел.- Ужасно неудобно получилось, - покачал головой Дракон, подкладывая ещё кусок пирога, - Сильно болит?- Пройдёт! А где Джек сейчас?- Зализывает свои раны, - сказал Бесстрашный Уильям, - Бегает он лучше, чем сражается. Будь у меня время, я бы его догнал - но я не мог оставить прекрасную девушку одну на дороге.Принцесса смущённо заулыбалась и покраснела.- А нас сразу заметил? - спросил Дракон.- Сразу, - подтвердил Уильям, - Как только с выступа взлетел. Можно ещё пирога?Дракон кивнул, отрезал ещё один кусок и положил его на тарелку.- Благодарю. Сначала я не обратил внимания, было не до того. А потом услышал шум. Забрался на дерево и увидел, что ты возвращаешься. Я спрятал Принцессу, решив за вами понаблюдать, и убедился, что вы идёте прямо за нами. Хотел напасть на вас сразу, но подумал, что в темноте будет неудобно - я так и не рассмотрел третьего - поэтому заманил вас к костру. А когда Рыцарь приполз, спрятавшись в кустах, понял - ждать осталось совсем немного.- Воистину бесстрашный, - восхищённо прошептал Рыцарь, - Останетесь погостить?- Боюсь, у меня пока другие планы, - развёл руками Уильям, - Но когда я закончу с делами - обязательно. И первым делом я провожу домой это прекрасное создание, если вы, конечно, не против.Пунцовая Принцесса кивнула, счастливо улыбаясь.- Тогда я подброшу вас поближе к Королевству, - решил Дракон, - Принцессе нужно быть в замке до восхода солнца, а пешком вы неделю добираться будете.- Хорошо, - кивнул Бесстрашный Уильям, - Благодарю вас за угощение. И прошу извинить меня за моё нападение.- Да ладно, на мне ни царапины. Полетели?- Погодите, - Рыцарь убежал в дальний угол пещеры, вернувшись оттуда с щитом, - Прошу, если вас не затруднит, оставьте след на память.Уильям вынул меч и, хорошенько размахнувшись, ударил по щиту. После чего он с Драконом и Принцессой вышел наружу из пещеры.- Подумать только! - Рыцарь с восхищением разглядывал след от удара, - Сам Бесстрашный Уильям!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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