Похищенный Рыцарь: Бесстрашный Уильям- Когда найду того, кто похитил Принцессу, я ему сделаю что-нибудь плохое, - ворчал Дракон, пробираясь через деревья, - Может быть даже дважды. Или трижды - но это уже по настроению.
- Может быть, похититель не знал, что это наша Принцесса? - предположил Рыцарь, - Нас-то снизу не видно было.
- Мне от этого не легче. Хорошо, что мой дядюшка не видит этого позора. Что там Одуванчик?
- Опять жрёт. На этот раз грибы. Ты уверен, что он способен взять след?
- Уверен, - кивнул Дракон, - Нюх у него отличный, главное дать ему понять, что от него хотят. Дай-ка ему платок Принцессы ещё раз.
Рыцарь вынул платок и помахал им перед носом Тролля.
- Ищи Принцессу. Найдёшь - я принесу тебе два окорока.
Тролль радостно кивнул, выхватил платок из руки Рыцаря и засунул его себе в рот.
- Чтоб тебя! - вздохнул Рыцарь, - Он жрёт платок!
- А зачем ты ему его дал? - возмутился Дракон, - А если ему станет плохо?
- То я сильно удивлюсь. Что делать-то будем?
- Если бы я знал!
Тролль проглотил платок, осмотрелся по сторонам и, принюхавшись, резво побежал вперёд.
- Кажется, он что-то учуял, - сказал Рыцарь, - Неужели сработало?
Тролль пробежал через лес около километра и, резко остановившись, принялся рыть землю.
- Обжора! - заорал запыхавшийся Рыцарь, - Тебя взяли найти Принцессу, а ты только и думаешь, чтобы пожрать! Никакой от тебя пользы!
- Не кричи на маленького, - велел Дракон, - Что с него взять - он такой, какой он есть.
Тролль сожрал найденный гриб, сыто отрыгнул и, принюхавшись, вытянул руку.
- Что там? - Рыцарь посмотрел в указанную сторону, - Чтоб я потолстел! Там огонь!
- Где? - спросил Дракон, - Мне из-за деревьев не видно.
- Голову вниз опусти.
Дракон опустил голову и прищурился.
- Огонь, - подтвердил он, - Одуванчик, ты прелесть!
Тролль радостно заулыбался и бросился рыть землю.
- Не захрюкай, - фыркнул Рыцарь, - Но ты и правда молодец, Одуванчик. Ладно, вы будьте здесь, а я пойду разведаю, что там к чему.
Он осторожно скинул доспехи, оставив один меч, лёг на землю и пополз в сторону огня.
- Принцесса там, - радостно сообщил Рыцарь, вернувшись обратно, - Лежит рядом с костром без чувств.
- А похититель? - спросил Дракон, - Ты его видел?
- Да, со спины, он сидит возле неё. Судя по всему - это какой-то Рыцарь.
- Всего-то? Ну, я ему сейчас покажу, как воровать Принцесс у Драконов! Одуванчик, за мной!
Быстро добравшись до костра, Дракон протянул лапу к похитителю.
- И кто это у нас тут такой смелый? - грозно спросил он, беря его за шлем двумя пальцами, - Ты даже не представляешь… ой.
Дракон удивлённо посмотрел на пустые доспехи и почесал голову. В тот же момент, на него с высокого дерева спрыгнул человек с мечом в руках.
- Попался! - заорал он, крепко схватившись за шипы на спине и нанося удары мечом, - Получай, зверюга!
Дракон рухнул на землю, извиваясь и хохоча.
- Щекотно! - закричал он, - Ай, прекрати! Да что ж это такое-то? А ну, отцепись!
Наконец, он изловчился и схватил человека лапой. Того это ничуть не смутило и он продолжал размахивать мечом.
- Тебе не сломить мой дух! - орал он, нанося удары, - Ничто не способно напугать Уильяма Бесстрашного!
- Дух, может, и не сломить, - недобро усмехнулся Дракон, - А вот хребет - запросто!
- Стой! - заорал добежавший наконец Рыцарь, - Не надо ему ничего ломать!
- Это ещё почему?
Рыцарь остановился, шумно дыша.
- Потому что это Бесстрашный Уильям, - прохрипел он, - Самый легендарный воин современности! О его приключениях и победах складывают песни!
- И это даёт ему право похищать у меня Принцессу? - фыркнул Дракон, - Ну уж нет!
- Я никого не похищал! - возмутился человек, устав махать мечом, - Я спас эту прекрасную девушку от ужасного Чудища! Бедняжка потеряла свой меч и была на волосок от гибели!
- Я же говорил! - одновременно воскликнули Рыцарь с Драконом, переглянувшись.
Из-за деревьев показался Одуванчик, радостно подбежавший к Принцессе. Сев рядом с ней, он довольно оглянулся, всем своим видом показывая, что это он её нашёл.
- Ну и компания! - удивлённо пробормотал Бесстрашный Уильям, - Я думаю, нам есть о чём поговорить.
***
- Меч в цепях застрял, - рассказывала Принцесса, с жадностью уплетая пирог, - А под ногами никакого не оказалось, ни одноручного, ни двуручного. И пока я землю разглядывала, он меня дубиной по голове огрел.
- Ужасно неудобно получилось, - покачал головой Дракон, подкладывая ещё кусок пирога, - Сильно болит?
- Пройдёт! А где Джек сейчас?
- Зализывает свои раны, - сказал Бесстрашный Уильям, - Бегает он лучше, чем сражается. Будь у меня время, я бы его догнал - но я не мог оставить прекрасную девушку одну на дороге.
Принцесса смущённо заулыбалась и покраснела.
- А нас сразу заметил? - спросил Дракон.
- Сразу, - подтвердил Уильям, - Как только с выступа взлетел. Можно ещё пирога?
Дракон кивнул, отрезал ещё один кусок и положил его на тарелку.
- Благодарю. Сначала я не обратил внимания, было не до того. А потом услышал шум. Забрался на дерево и увидел, что ты возвращаешься. Я спрятал Принцессу, решив за вами понаблюдать, и убедился, что вы идёте прямо за нами. Хотел напасть на вас сразу, но подумал, что в темноте будет неудобно - я так и не рассмотрел третьего - поэтому заманил вас к костру. А когда Рыцарь приполз, спрятавшись в кустах, понял - ждать осталось совсем немного.
- Воистину бесстрашный, - восхищённо прошептал Рыцарь, - Останетесь погостить?
- Боюсь, у меня пока другие планы, - развёл руками Уильям, - Но когда я закончу с делами - обязательно. И первым делом я провожу домой это прекрасное создание, если вы, конечно, не против.
Пунцовая Принцесса кивнула, счастливо улыбаясь.
- Тогда я подброшу вас поближе к Королевству, - решил Дракон, - Принцессе нужно быть в замке до восхода солнца, а пешком вы неделю добираться будете.
- Хорошо, - кивнул Бесстрашный Уильям, - Благодарю вас за угощение. И прошу извинить меня за моё нападение.
- Да ладно, на мне ни царапины. Полетели?
- Погодите, - Рыцарь убежал в дальний угол пещеры, вернувшись оттуда с щитом, - Прошу, если вас не затруднит, оставьте след на память.
Уильям вынул меч и, хорошенько размахнувшись, ударил по щиту. После чего он с Драконом и Принцессой вышел наружу из пещеры.
- Подумать только! - Рыцарь с восхищением разглядывал след от удара, - Сам Бесстрашный Уильям!
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 17:21 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 0
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