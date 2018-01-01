Как мало нужно для счастья

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:43

Причина: авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:43 by

Дракон не выпустил принцессу на вечернюю прогулку. Сказал, мол, на улице гроза бушует, и не пристало юным девушкам портить прическу, платье и туфли под проливным дождем. К тому же, так и заболеть недолго.— Если бы я хотела, чтобы старая ящерица говорила мне что делать, — буркнула принцесса, дорисовывая шпили на башнях сказочного города, расцветающего на стенах пещеры, — то притащила бы сюда свою няньку.Дракон посмотрел на принцессу поверх своих очков, вздохнул и отложил в сторону книгу, не забыв положить закладку между страницами. В огромной пещере горел исполинский камин, и пламя в нем было синим, как глаза принцессы. Да, несколько неуютно, но другого пламени дракон произвести не мог.— Так и притащили бы, — дракон потянулся за своей кружкой с грогом, — втроем-то оно повеселее будет. Можно не только в города поиграть или в шахматы, — партию в карты разложить.— Долго мне рыцаря ждать? — принцесса пропустила слова дракона между ушей.— Ну, тут уже все от вашего папеньки зависит. Если он дал объявление о том, что некая принцесса ждет своего спасителя в пещере у дракона, то буквально через несколько дней к нам очередь из консервов выстроится.— Консервы? — принцесса удивленно вскинула брови.— Ну да, — дракон оскалился, — мясцо рыцарей под латами очень даже на консервы похоже.— Что же это получается, — протянула принцесса, — ты и меня сожрать можешь?— Теоретически могу, но тогда мне ваш папенька ничего не заплатит, — дракон вгляделся в домики, в которых принцесса оранжевой краской зажигала свет, — вам бы художником сделаться.Принцесса закатила глаза.— Сделаюсь, как же! Ты разве моего дражайшего родителя не видел? Я тут ведь даже оказалась, потому что не хочу династию королевскую продолжать. Значит, силой замуж выдадим, а пока посиди-ка с драконом.Онa мечтательно улыбнулась.— Мне бы свалить отсюда, а там и жизнь наладится, — пробормотала принцесса, — вот что бы ты делал, если мог отправиться куда пожелаешь?Дракон задумался. Из всех принцесс, которые когда-либо находились в заточении в его пещере, только эта противилась тому, что уготовила для нее судьба. Даже не судьба, а лысеющий король в мантии, отороченной норкой.— А ты никому не расскажешь? — понизив голос до шепота, спросил дракон.— Зуб даю.Дракон поудобнее устроился в кресле, высеченном из камня.— Я бы таверну открыл. И сам пиво бы варил. Разное-разное и такое вкусное, что один раз попробуешь — в другую таверну никогда не пойдешь.Принцесса не смогла сдержать улыбки.— Так чего не откроешь? — поинтересовалась она, — я вот придумаю, как сбежать, и в колдуньи подамся. Или в художницы. Или колдовать научусь и стану картины оживлять.Дракон как-то запечалился.— Да я же не умею ничего, кроме как принцесс охранять да консервы на ножках когтями вскрывать!— Так это ты считаешь, что не умеешь, — принцесса перешла к дивному саду, позади одного из домов, — а я вот, например, знаю, что ты хорошо готовишь и варишь разные вкусные напитки. Это ведь с какой стороны посмотреть! Но точно не с нашей глядеть надо. По нашему же мнению о себе, мы все — безрукие бездари. Потому нужен тот, кто докажет обратное.Дракону вдруг захотелось расправить крылья и отправиться в полет. На его чешуйчатой морде расцвела счастливая улыбка. Омрачалась она лишь тем, что между зубов застряла кость одного из прошлонедельных рыцарей, приходивших за другой принцессой.Первый рыцарь, добравшийся до пещеры дракона следующим утром, увидел воткнутую в землю табличку с надписью. “Дракон здесь больше не живет, принцесса тоже сменила место жительства, — прочитал рыцарь, подняв забрало шлема, — ну и дела…"Он некоторое время смотрел на опустевшую пещеру, потом пожал плечами, сел на коня и поехал дальше. Поблизости вроде бы заточили еще одну принцессу.Автор - LostSummoner

Ключевые слова: Сказка дракон принцесса рыцарь мечта счастье

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