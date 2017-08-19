Похищенный Рыцарь: Наёмные работники

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 2 +7 Вчера, 18:26 by

- Пора задуматься о переезде, - заявил Рыцарь, споткнувшись о сундук с драгоценностями, - В этой пещере уже нет места для твоих богатств.- Опять, - вздохнул Дракон, - Даже десяти лет не прожил.- Можно перенести куда-нибудь часть золота, тогда не придётся искать новую пещеру.- Нельзя. У Драконов маниакальная любовь к золоту и драгоценностям. Нам нужно, чтобы наши сокровища всегда были близко. Очень близко.- Заметно, - усмехнулся Рыцарь, оглядываясь, - А обязательно искать пещеру? Золота у тебя много, мог бы себе целый замок выстроить.- Я не люблю замки, - ответил Дракон, - Они ненадёжные. В них много дверей и окон, через которые могут забраться всякие воришки и стащить моё золото. То ли дело пещера - в неё никак тайно не пробраться. И не разрушить. Надёжно.Он посмотрел вокруг и расстроенно вздохнул.- Жаль, что придётся уйти отсюда, мне здесь очень нравится. А какой вид! И Одуванчику здесь очень нравится.- Одуванчику нравится жрать и его совершенно не волнует, где он при этом находится. Как ты смотришь на то, чтобы расширить пещеру?- Расширить? - переспросил Дракон, потерев лапой нос, - Вряд ли. Здесь очень твёрдая порода, я себе все когти обломаю. Даже если ты возьмёшь какой-то инструмент для работы, уйдёт не один десяток лет.- Ещё чего! - Рыцарь зевнул и лёг на кровать, - Делать мне нечего, стены долбить. Ты знаком с Гномами?- Лично - нет. А что?- А то, что города Гномов находятся под землёй. Значит, они отлично умеют копать, долбить и разрушать всякие твёрдые породы. Плюс они необычайно трудолюбивы и любят золото. Следовательно, их можно нанять для работы.- Золото они любят! - проворчал Дракон, - И сколько раз тебе приходилось их нанимать?- Ни разу, - развёл руками Рыцарь, - Я лично с ними даже не разговаривал никогда. Знаю, где обитают да видел издалека несколько раз.- А откуда тогда ты всё про них знаешь?- Слушал и записывал всё то, что другие о них рассказывают.Дракон задумчиво помахал хвостом и кивнул.- Раз ты предложил, то тебе и договариваться, - решил он, - Куда тебя унести?- На Хребет Дракона, - ответил Рыцарь, вставая с кровати и потягиваясь, - Ближе к Цветочному Королевству.Добравшись до нужного места, Дракон оставил там Рыцаря и полетел в Тихое Королевство, проверить, не подросли ли Принцессы.Когда он вернулся, Рыцарь дремал, оперевшись спиной на камень.- Подъём! - заорал Дракон, - Защищайся!Рыцарь подпрыгнул, схватил с земли ветку и принялся ею размахивать, страшно крича. Наконец, полностью проснувшись и убедившись, что кроме хохочущего Дракона никого рядом нет, Рыцарь обиженно бросил в него ветку и направился к ручью.- Как спалось? - смеялся Дракон, - Чего ты за ветку-то схватился, у тебя же меч вон висит?- Чтобы ты спросил, - огрызнулся Рыцарь, - Чего смеёшься?- Уже не смеюсь, не дуйся. Договорился с Гномами?- Почти. Из-за твоего дяди они требуют тройную оплату. В случае согласия обещают быстро расширить пещеру до любых возможных размеров.- Это, конечно, очень замечательная новость, - кивнул Дракон, - Но ты не мог бы пояснить, причём тут мой дядя?- Помнишь, ты как-то рассказывал, что твой дядя был большим шутником? - Рыцарь зачерпнул воды из ручья и умыл лицо, - Гномы и есть тот народ, чью гору он занял.Дракон растерянно покусал себя за хвост.- Стыд-то какой, - пробормотал он, - Вот уж не ожидал, что меня это как-то коснётся.- И ещё я пообещал им, что ты не будешь над ними шутить. Особенно так, как твой дядя.- Это ты правильно сделал, - сказал Дракон, - Ни в коем случае не стану. Соглашайся на тройную оплату, что поделать. Не думал, что дядина шутка выйдет мне боком, тем более, спустя столько лет. Кстати, а Гномы не знают, куда он улетел после этого? А то его никто с того времени не видел.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон золото пещера гномы не такая сказка

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