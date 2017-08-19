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Сказки

Похищенный Рыцарь: Наёмные работники

- Пора задуматься о переезде, - заявил Рыцарь, споткнувшись о сундук с драгоценностями, - В этой пещере уже нет места для твоих богатств.

- Опять, - вздохнул Дракон, - Даже десяти лет не прожил.

- Можно перенести куда-нибудь часть золота, тогда не придётся искать новую пещеру.

- Нельзя. У Драконов маниакальная любовь к золоту и драгоценностям. Нам нужно, чтобы наши сокровища всегда были близко. Очень близко.

- Заметно, - усмехнулся Рыцарь, оглядываясь, - А обязательно искать пещеру? Золота у тебя много, мог бы себе целый замок выстроить.

- Я не люблю замки, - ответил Дракон, - Они ненадёжные. В них много дверей и окон, через которые могут забраться всякие воришки и стащить моё золото. То ли дело пещера - в неё никак тайно не пробраться. И не разрушить. Надёжно.

Он посмотрел вокруг и расстроенно вздохнул.

- Жаль, что придётся уйти отсюда, мне здесь очень нравится. А какой вид! И Одуванчику здесь очень нравится.

- Одуванчику нравится жрать и его совершенно не волнует, где он при этом находится. Как ты смотришь на то, чтобы расширить пещеру?

- Расширить? - переспросил Дракон, потерев лапой нос, - Вряд ли. Здесь очень твёрдая порода, я себе все когти обломаю. Даже если ты возьмёшь какой-то инструмент для работы, уйдёт не один десяток лет.

- Ещё чего! - Рыцарь зевнул и лёг на кровать, - Делать мне нечего, стены долбить. Ты знаком с Гномами?

- Лично - нет. А что?

- А то, что города Гномов находятся под землёй. Значит, они отлично умеют копать, долбить и разрушать всякие твёрдые породы. Плюс они необычайно трудолюбивы и любят золото. Следовательно, их можно нанять для работы.

- Золото они любят! - проворчал Дракон, - И сколько раз тебе приходилось их нанимать?

- Ни разу, - развёл руками Рыцарь, - Я лично с ними даже не разговаривал никогда. Знаю, где обитают да видел издалека несколько раз.

- А откуда тогда ты всё про них знаешь?

- Слушал и записывал всё то, что другие о них рассказывают.

Дракон задумчиво помахал хвостом и кивнул.

- Раз ты предложил, то тебе и договариваться, - решил он, - Куда тебя унести?

- На Хребет Дракона, - ответил Рыцарь, вставая с кровати и потягиваясь, - Ближе к Цветочному Королевству.

Добравшись до нужного места, Дракон оставил там Рыцаря и полетел в Тихое Королевство, проверить, не подросли ли Принцессы.

Когда он вернулся, Рыцарь дремал, оперевшись спиной на камень.

- Подъём! - заорал Дракон, - Защищайся!

Рыцарь подпрыгнул, схватил с земли ветку и принялся ею размахивать, страшно крича. Наконец, полностью проснувшись и убедившись, что кроме хохочущего Дракона никого рядом нет, Рыцарь обиженно бросил в него ветку и направился к ручью.

- Как спалось? - смеялся Дракон, - Чего ты за ветку-то схватился, у тебя же меч вон висит?

- Чтобы ты спросил, - огрызнулся Рыцарь, - Чего смеёшься?

- Уже не смеюсь, не дуйся. Договорился с Гномами?

- Почти. Из-за твоего дяди они требуют тройную оплату. В случае согласия обещают быстро расширить пещеру до любых возможных размеров.

- Это, конечно, очень замечательная новость, - кивнул Дракон, - Но ты не мог бы пояснить, причём тут мой дядя?

- Помнишь, ты как-то рассказывал, что твой дядя был большим шутником? - Рыцарь зачерпнул воды из ручья и умыл лицо, - Гномы и есть тот народ, чью гору он занял.

Дракон растерянно покусал себя за хвост.

- Стыд-то какой, - пробормотал он, - Вот уж не ожидал, что меня это как-то коснётся.

- И ещё я пообещал им, что ты не будешь над ними шутить. Особенно так, как твой дядя.

- Это ты правильно сделал, - сказал Дракон, - Ни в коем случае не стану. Соглашайся на тройную оплату, что поделать. Не думал, что дядина шутка выйдет мне боком, тем более, спустя столько лет. Кстати, а Гномы не знают, куда он улетел после этого? А то его никто с того времени не видел.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 18:26 by ЛетягаПросмотров: 29Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Рыцарь дракон золото пещера гномы не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:48
+2
Онлайн
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Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Добравшись до нужного места, Дракон оставил там Рыцаря и полетел в Тихое Королевство, проверить, не подросли ли Принцессы. smeh
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Летяга
Вчера, 18:50
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Сделано_в_СССР, Дракон - честный похититель, с малолетками не связывается))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
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