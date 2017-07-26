Пятничная рассказявка №136 - Легенды Ящер-стрит

Пятничная рассказявка №136 - Легенды Ящер-стритДракон почуял рыцаря издалека. Рыжая облезлая лошадь понуро тащила всадника вверх по холмам. Так, что ящер даже успел задремать на солнышке в ожидании обеда. Когда рыцарь добрался до пещеры, разморенный змей не стал сходу плевать в него пламенем, а прищурив один глаз, лениво спросил:
- А где доспехи? В них прожарка равномернее получается, вкуснее.
Рыцарь раздраженно что-то пробурчал, пожав плечами.
- Как это нет?
Дракон даже возмутился.
- Может, ты маг? Тогда действительно не нужны. Нет? Не маг? А чего приперся тогда? Будешь меня своей зубочисткой тыкать? Давай, если по пузу, это даже приятно.
Дракон перевернулся на спину, демонстрируя жёлтую чешую на животе.
- Я не за этим.
- А зачем тогда?
- По финансовому вопросу.
Дракон закашлялся от неожиданности.
- Подожди, подожди… Ты же этот, новый хозяин того замка, разваливающегося, с крысами. В наследство от дядюшки тебе достался. У тебя еще фамилия смешная… Шмуллер.
- Швуллер, вообще-то.
- Да мне всё равно. Золото в долг не дам, и не упрашивай. И есть тебя тоже не стану - от наглецов у меня изжога и повышенная кислотность.
- Я в долг и не собирался просить.
- А что тогда?
- Я хотел предложить вот что…
Почти час бедный рыцарь произносил перед драконом хорошо отрепетированную речь, вычерчивая на песке кончиком меча графики и диаграммы.
- Стоп, стоп, стоп.
Дракон устало потер глаза лапой и вздохнул.
- Давай подведем итог. Правильно ли я понял: ты предлагаешь пересчитать мое золото, и напечатать цветные бумажки, которые будут обозначать каждую монетку. И вроде как, любой может принести бумажку и обменять её на золото.
- Так.
- А мне какая с этого радость? Что бы тут куча народа покушалась на мое золото.
- Никто не будет покушаться. Потому что это только говорится, что можно обменять. Мы тут построим стены, охрана опять же. А особо настойчивых ты съешь.
- Все равно не вижу смысла.
- Мы на половину этих бумажек купим еще золото и привезем к тебе. Напечатаем еще бумажек, еще золота возьмем…. И ещё, и ещё.
- Ага…
Дракон задумчиво ходил взад и вперед.
- А за это ты хочешь половину бумажек. Правильно?
- Верно. Ровно пятьдесят процентов. Мне еще замок отстраивать, жениться.
- А когда мы на все золото бумажки сделаем, что тогда?
- Еще бумажек напечатаем.
- Так ведь под них золота не будет.
- А кто узнает? Ты разве пустишь кого-нибудь в хранилище? Нет. А мы будем говорить, что золота у тебя вагон. И будут верить.
- Хм… Мне нравится. Однозначно нравится. А как назовем это всё?
- Банк ДРС - Драконья Резервная Система.
- Вот так и был организован наш банк.
Генеральный директор, в идеальном дорогом костюме, закрыл толстую старинную книгу и улыбнулся.
- По крайней мере, так говорит легенда. Впрочем, не вижу повода ей не верить.
Новый член правления банка согласно закивал.
- Я только хотел спросить. А что стало с драконом?
- Ах, это… Говорят, женился на принцессе, дочке Швуллера, охранял золото. Прожил долгую и счастливую жизнь.
Директор улыбнулся, щуря желтые глаза с вертикальными зрачками и облизнув губы раздвоенным языком.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 10:18 by ЛетягаПросмотров: 44Комментарии: 4
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