Пятничная рассказявка №136 - Легенды Ящер-стрит

Летяга Просмотров: 44 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 10:18 by

Дракон почуял рыцаря издалека. Рыжая облезлая лошадь понуро тащила всадника вверх по холмам. Так, что ящер даже успел задремать на солнышке в ожидании обеда. Когда рыцарь добрался до пещеры, разморенный змей не стал сходу плевать в него пламенем, а прищурив один глаз, лениво спросил:- А где доспехи? В них прожарка равномернее получается, вкуснее.Рыцарь раздраженно что-то пробурчал, пожав плечами.- Как это нет?Дракон даже возмутился.- Может, ты маг? Тогда действительно не нужны. Нет? Не маг? А чего приперся тогда? Будешь меня своей зубочисткой тыкать? Давай, если по пузу, это даже приятно.Дракон перевернулся на спину, демонстрируя жёлтую чешую на животе.- Я не за этим.- А зачем тогда?- По финансовому вопросу.Дракон закашлялся от неожиданности.- Подожди, подожди… Ты же этот, новый хозяин того замка, разваливающегося, с крысами. В наследство от дядюшки тебе достался. У тебя еще фамилия смешная… Шмуллер.- Швуллер, вообще-то.- Да мне всё равно. Золото в долг не дам, и не упрашивай. И есть тебя тоже не стану - от наглецов у меня изжога и повышенная кислотность.- Я в долг и не собирался просить.- А что тогда?- Я хотел предложить вот что…Почти час бедный рыцарь произносил перед драконом хорошо отрепетированную речь, вычерчивая на песке кончиком меча графики и диаграммы.- Стоп, стоп, стоп.Дракон устало потер глаза лапой и вздохнул.- Давай подведем итог. Правильно ли я понял: ты предлагаешь пересчитать мое золото, и напечатать цветные бумажки, которые будут обозначать каждую монетку. И вроде как, любой может принести бумажку и обменять её на золото.- Так.- А мне какая с этого радость? Что бы тут куча народа покушалась на мое золото.- Никто не будет покушаться. Потому что это только говорится, что можно обменять. Мы тут построим стены, охрана опять же. А особо настойчивых ты съешь.- Все равно не вижу смысла.- Мы на половину этих бумажек купим еще золото и привезем к тебе. Напечатаем еще бумажек, еще золота возьмем…. И ещё, и ещё.- Ага…Дракон задумчиво ходил взад и вперед.- А за это ты хочешь половину бумажек. Правильно?- Верно. Ровно пятьдесят процентов. Мне еще замок отстраивать, жениться.- А когда мы на все золото бумажки сделаем, что тогда?- Еще бумажек напечатаем.- Так ведь под них золота не будет.- А кто узнает? Ты разве пустишь кого-нибудь в хранилище? Нет. А мы будем говорить, что золота у тебя вагон. И будут верить.- Хм… Мне нравится. Однозначно нравится. А как назовем это всё?- Банк ДРС - Драконья Резервная Система.- Вот так и был организован наш банк.Генеральный директор, в идеальном дорогом костюме, закрыл толстую старинную книгу и улыбнулся.- По крайней мере, так говорит легенда. Впрочем, не вижу повода ей не верить.Новый член правления банка согласно закивал.- Я только хотел спросить. А что стало с драконом?- Ах, это… Говорят, женился на принцессе, дочке Швуллера, охранял золото. Прожил долгую и счастливую жизнь.Директор улыбнулся, щуря желтые глаза с вертикальными зрачками и облизнув губы раздвоенным языком.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь золото бумажки банк

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