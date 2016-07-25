Пятничная рассказявка №208 - Оппозиция

Пятничная рассказявка №208 - ОппозицияУтром в город въехал Рыцарь на тощей рыжей кобыле.
— А что, отец, - обратился он к сапожнику, - драконы в вашем городе есть?
— Отчего ж не быть, сынок. Есть, чай не провинция. Вон, в замке то он и есть.
Рыцарь посмотрел на башни замка, возвышающиеся над городом. Сплюнул и двинулся в ратушу к бургомистру.
— Дракон? - глава города удивленно поднял бровь, - да, как же без него. А вы, простите, кто будете?
— Рыцарь. Драконоборец.
— Ааааа, - бургомистр опустил бровь, - можете не стараться. Сожрет вместе с доспехами.
— Такой ужасный?
— Опытный. Триста лет у нас обитает. И каждый год кушает пару таких как вы.
— Я не собираюсь с ним драться.
Теперь поползли вверх обе брови градоначальника.
— А что вы собираетесь с ним делать? Обыграть в шашки?
— А так можно?
— Нет!
— Ну, - рыцарь задумчиво посмотрел в потолок, - я выиграю у него выборы.
Бургомистр вздрогнул, закатил глаза и рухнул в обморок.
— Он что сделает? - Дракон нервно задергал хвостом.
— Выиграет у вас выборы, ваше огнедышаще.
— И ты согласился?
Бургомистр потупился.
— После стольких лет совместной работы подложить мне такую свинью. Что за неблагодарные вы существа, люди?
Градоначальник, не поднимая головы, развел руками.
— Ты разве не понимаешь? Как только он станет тут главный, сразу начнет набивать свой кошелек. И вытрясет из народа всё до копейки.
— Так то народ, - со вздохом ответил бургомистр, - судьба у него такая.
— И тебя в должности не оставит.
Глава города поднял на дракона взгляд и снисходительно улыбнулся.
— Ладно, тебя оставит. Но ведь и в твою казну руку запустит.
— Она не моя, а города. Там на всех хватит.
— Небо! Какие же вы все! Говорила мне мама - хочешь править людьми, ешь каждый месяц по девствиннице, раз в год по бургомистру и каждые пять лет жги пол города. Тогда тебя все будут любить и никто слова не скажет. А я? Размяк тут с вами, очеловечился. Вот теперь выборы эти.
Дракон подошел к окну и выглянул из башни. Внизу, на площади, стояла толпа с транспарантами. “Даешь выборы”, “Нет драконьему произволу”, “Рыцаря в президенты”, “Голосуй или сожрут”. Хозяин башни сплюнул и закрыл окно.
— Значит так, дорогой бургомистр. Слушай сюда. Крутись, как хочешь, но победу на выборах мне обеспечь. Не сделаешь - сожру тебя, твою семью и твою собаку. А тещу из принципа оставлю. И не думай сбежать - я знаю, где ты прячешь свои накопления. Выполнять!
И струя пламени придала бургомистру скорость для исполнения поручения.
Ночь после выборов бургомистр не спал. Бегал между избирательными комиссиями и обеспечивал правильный подсчет голосов. Под утро, вымотанный и уставший, отправился в замок дракона. Подмышкой у него была зажата папка с результатами голосования - девяносто восемь процентов за дракона, один за рыцаря и один против всех.
Войдя в парадный зал, бургомистр опешил. За столом сидели дракон с рыцарем и играли в шашки. Дракон ходил белыми.
— А, дорогой наш! Проходи, проходи, милейший. Мы уже заканчиваем.
Дракон сделал ход дамкой, снял с доски последние черные шашки и с хрустом прожевал их.
— Не удивляйся, уважаемый, ты наш человек, - рептилия посмотрела на бургомистра и облизнулась.
— Если народ хочет демократии, он её получит. Наш замечательный Рыцарь сегодня будет назначен моей официальной оппозицией. Запиши, вводится новый налог на её содержание. Так же раз в три года будем проводить выборы. Добавь налог и на них тоже.
Бургомистр мрачно кивнул. Его хитрый план для избавления от дракона развалился окончательно. Анонимное приглашение драконоборца обернулось позором, хлопотами и бессмысленными тратами.
— А если у нас появится еще один рыцарь, - дракон со значением посмотрел на градоначальника, - то должность бургомистра придется сократить. Без выходного пособия и в жареном виде. Понятно?
Несчастный, чуть не ставший бывшим, бургомистр вылетел из зала. Дракон покачал головой и с тоской в голосе сказал рыцарю:
— Видишь, среди каких чудовищ приходится жить?
Рыцарь согласно кивнул и незаметно скомкал в кармане методичку “Демократия против драконов”, купленная у купца с Авалона. “Встречу - прибью”, подумал рыцарь, вспоминая пройдоху.
Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Вчера, 20:31 by ЛетягаПросмотров: 29Комментарии: 3
Ключевые слова: Рыцарь дракон бургомистр выборы оппозиция налоги шашки