Пятничная рассказявка №208 - Оппозиция

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 3 +4 Вчера, 20:31 by

Утром в город въехал Рыцарь на тощей рыжей кобыле.— А что, отец, - обратился он к сапожнику, - драконы в вашем городе есть?— Отчего ж не быть, сынок. Есть, чай не провинция. Вон, в замке то он и есть.Рыцарь посмотрел на башни замка, возвышающиеся над городом. Сплюнул и двинулся в ратушу к бургомистру.— Дракон? - глава города удивленно поднял бровь, - да, как же без него. А вы, простите, кто будете?— Рыцарь. Драконоборец.— Ааааа, - бургомистр опустил бровь, - можете не стараться. Сожрет вместе с доспехами.— Такой ужасный?— Опытный. Триста лет у нас обитает. И каждый год кушает пару таких как вы.— Я не собираюсь с ним драться.Теперь поползли вверх обе брови градоначальника.— А что вы собираетесь с ним делать? Обыграть в шашки?— А так можно?— Нет!— Ну, - рыцарь задумчиво посмотрел в потолок, - я выиграю у него выборы.Бургомистр вздрогнул, закатил глаза и рухнул в обморок.— Он что сделает? - Дракон нервно задергал хвостом.— Выиграет у вас выборы, ваше огнедышаще.— И ты согласился?Бургомистр потупился.— После стольких лет совместной работы подложить мне такую свинью. Что за неблагодарные вы существа, люди?Градоначальник, не поднимая головы, развел руками.— Ты разве не понимаешь? Как только он станет тут главный, сразу начнет набивать свой кошелек. И вытрясет из народа всё до копейки.— Так то народ, - со вздохом ответил бургомистр, - судьба у него такая.— И тебя в должности не оставит.Глава города поднял на дракона взгляд и снисходительно улыбнулся.— Ладно, тебя оставит. Но ведь и в твою казну руку запустит.— Она не моя, а города. Там на всех хватит.— Небо! Какие же вы все! Говорила мне мама - хочешь править людьми, ешь каждый месяц по девствиннице, раз в год по бургомистру и каждые пять лет жги пол города. Тогда тебя все будут любить и никто слова не скажет. А я? Размяк тут с вами, очеловечился. Вот теперь выборы эти.Дракон подошел к окну и выглянул из башни. Внизу, на площади, стояла толпа с транспарантами. “Даешь выборы”, “Нет драконьему произволу”, “Рыцаря в президенты”, “Голосуй или сожрут”. Хозяин башни сплюнул и закрыл окно.— Значит так, дорогой бургомистр. Слушай сюда. Крутись, как хочешь, но победу на выборах мне обеспечь. Не сделаешь - сожру тебя, твою семью и твою собаку. А тещу из принципа оставлю. И не думай сбежать - я знаю, где ты прячешь свои накопления. Выполнять!И струя пламени придала бургомистру скорость для исполнения поручения.Ночь после выборов бургомистр не спал. Бегал между избирательными комиссиями и обеспечивал правильный подсчет голосов. Под утро, вымотанный и уставший, отправился в замок дракона. Подмышкой у него была зажата папка с результатами голосования - девяносто восемь процентов за дракона, один за рыцаря и один против всех.Войдя в парадный зал, бургомистр опешил. За столом сидели дракон с рыцарем и играли в шашки. Дракон ходил белыми.— А, дорогой наш! Проходи, проходи, милейший. Мы уже заканчиваем.Дракон сделал ход дамкой, снял с доски последние черные шашки и с хрустом прожевал их.— Не удивляйся, уважаемый, ты наш человек, - рептилия посмотрела на бургомистра и облизнулась.— Если народ хочет демократии, он её получит. Наш замечательный Рыцарь сегодня будет назначен моей официальной оппозицией. Запиши, вводится новый налог на её содержание. Так же раз в три года будем проводить выборы. Добавь налог и на них тоже.Бургомистр мрачно кивнул. Его хитрый план для избавления от дракона развалился окончательно. Анонимное приглашение драконоборца обернулось позором, хлопотами и бессмысленными тратами.— А если у нас появится еще один рыцарь, - дракон со значением посмотрел на градоначальника, - то должность бургомистра придется сократить. Без выходного пособия и в жареном виде. Понятно?Несчастный, чуть не ставший бывшим, бургомистр вылетел из зала. Дракон покачал головой и с тоской в голосе сказал рыцарю:— Видишь, среди каких чудовищ приходится жить?Рыцарь согласно кивнул и незаметно скомкал в кармане методичку “Демократия против драконов”, купленная у купца с Авалона. “Встречу - прибью”, подумал рыцарь, вспоминая пройдоху.Автор: Александр Котобус Горбов.

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