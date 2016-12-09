Пятничная рассказявка №233 - Селфи

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:17 by

В дверь настойчиво постучали.— Кто там?— Доставка пиццы!— А я не заказывал, - дракон отпер дверь и высунулся из пещеры, - вы, наверное, адресом ошиб…Договорить ящер не смог. Сильная рука, закованная в латы, обхватила его за шею и сдавила горло.— Ага! Попался, чешуйчатый. Так, не шевелись…Рыцарь, зажав драконью голову под мышкой, достал телефон.— Улыбайся!Яркая вспышка резанула по глазам ящера. Держа телефон на вытянутой руке, незваный гость сделал несколько снимков.— Отлично, - рыцарь отпустил дракона, - прошу прощения за беспокойство.И сразу же уткнулся в экран, не обращая внимания на жертву селфи-насилия.— Обалдел? - Дракон возмущенно фыркнул. - Вот зачем так делать?— Принцессе покажу, - не отрываясь от телефона, отмахнулся рыцарь, - так, выкладываем. Хэштег сильныймужчина, хэштег дракончик, хэштег мужскойклуб…— Выложил? - Ящер недовольно заглянул человеку через плечо.— Ага.— Ну, и чудненько, - дракон раскрыл пасть и выпустил на рыцаря струю пламени. Кучка пепла и пустые доспехи осыпались на землю.— Чудненько! - Повторил дракон и вытащил селфи-палку.Сделав несколько снимков, он стал тыкать когтем в экранчик телефона.— Хэштег третийрыцарь, хэштег горячийпарень, хэштег мойобед, хэштег…От этого занятия его отвлекли вспышки света около задней правой лапы. Ящер изогнулся, пытаясь разглядеть, что происходит. Там толпа крошечных гномов делала групповую фотографию на фоне драконьего хвоста.— Опять туристы, - скривился дракон.Но жечь огнем никого не стал - в списках учредителей местного экскурсионного бюро ящер был записан с долей в двадцать процентов. Сразу за сфинксом и циклопом-людоедом.Автор: Александр Котобус Готбов.

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