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Сказки

Записки Учёного Кота. Первая тетрадка. Окончание тетрадки

День 186.

Мышь сегодня призналась, что она - вампир. Я не поверил, сказав, что Мыши вампирами не бывают. На что Мышь хмыкнула, перевернулась в воздухе и появился Вампир! Натурально! Всё, как есть: бледный, с воротником и клыками. Я перекрестился и потянулся за осиновым колышком. Вампир засмеялся и сказал, что не поможет. Я ответил, что просто так не сдамся и схватился за кирку. Вампир засмеялся ещё сильнее, сказав, что ему правда не интересна кошачья кровь и вообще, он уже поел. И попил. Я сказал, что верю, но кирку не бросил. На всякий случай. А ведь, если честно, я же практически сразу догадался, что Мышь - это Вампир. Просто виду не подавал, чтобы не спугнуть.

День 187.

Ходил к Гному в гости - всё вокруг завалено горами рубинов. Гном лежал на одной куче сверху с блаженным видом. Спросил его, что он будет с ними делать - говорит, покажет позже. Я уже начинаю подозревать, что он их толчет и нюхает. Нет, ну а как ещё объяснить этот маниакальный интерес к рубинам, а?

День 188.

Гном сегодня спросил, знаю ли я, что Мышь - это Вампир. Ответил утвердительно, добавив, что знал это всегда. Гном сказал, что он тоже знал, но не хотел меня пугать. Я возмутился и сделал вид, что обиделся. Я ничего не боюсь! Уж точно не Вампиров. Вечером собрались вместе, посчитали, сколько причитается Мыши-Вампиру. Он остался доволен, говорит, на хороший замок хватит с лихвой. Тоже хочу себе замок с лихвой! Почему Вампир может себе позволить, а я нет? Построю около Дуба и буду жить, а? Только, почему-то, когда я спросил, где взять лихву, Гном с Вампиром засмеялись. Эх, невоспитанные, что с них взять?

День 189.

Забрал своё добро со склада - вышло целых три крупных сундука. Всё моё! Ух, какой шикарный подарок я закажу Яге на свадьбу! За Тридевять Земель о нём говорить будут! Только я ещё не придумал, какой. Гном ходит сам не свой, признался, что очень жалеет, что я уезжаю. Я бы и рад остаться, но там же Русалка. Ей на Горе, наверное, не понравится. Да и воды тут нет. Сказал Гному, что приеду в гости сразу же, как смогу, и ему предложил заезжать. Гном ответил, что, если приеду, расскажет, зачем ему столько рубинов. Интриган!

День 190.

Вот и всё. Так грустно уезжать, хоть плачь! Хозяйка вот слезу пустила, а я нет. Нужно быть сильным! Пусть все помнят котика мужественным! А вот Гном, не стесняясь, пролил пару ручьёв. Я от такого вида чуть сам не заревел. Потом меня из тени дерева подозвал Вампир. Обещал заехать в гости и предлагал приезжать к нему, когда достроит замок. Я кивнул и пожал ему руку. Брр, холодная! На прощанье Вампир подарил золотое перо, да не простое. Если написать им “Вампир” и слова - то они напишутся на ближайшем к нему листе бумаги! И не придётся ждать ответа по месяцу! Горячо поблагодарил его за такой прекрасный подарок. Вампир улыбнулся, превратился в Мышь и улетел. Да, по нему я тоже буду скучать. Хозяйка заказала для меня самоходную повозку. Вот без лошадей, совсем! Говорит, она сама доедет до Лукоморья. Я ещё раз попрощался со всеми, обнял Гнома и сел в повозку, куда уже составили мои сундуки. Что ж, Лукоморье, я возвращаюсь!

День 191.

Через шесть часов езды я устал и заснул. Проснулся я от того, что кто-то запихивал меня в мешок! Меня! Я пытался сопротивляться - кусался, царапался и обзывался матерными словами. Но мой похититель был словно из железа - не реагировал вообще ни на что. В итоге, я проиграл, и был позорно засунут в мешок. Я принялся гадать, кто настолько глуп, чтобы меня похищать, как вдруг услышал голос, который ехидно заявил, что он же говорил, что зря я так поступил. Фёдор!

Конец первой тетрадки Кота.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 21:14 by ЛетягаПросмотров: 29Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Вампир гном мышь рубины не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:41
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Вот Федор - дрянь человек) Ждем проду! +++++
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