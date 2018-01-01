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Сказки

Записки Учёного Кота. Вторая тетрадка. Страница вторая

Ужасный день 7.

Я здесь похудею. Меня кормят отвратительной пищей. Какие-то сухие коричневые камушки. Твёрдые, кое-как их разжёвываю. Говорят, мол, сбалансированный обед. Много они понимают! Сбалансированный - это когда рыбка, сметанка и молочко. А это камушки! Хотел было пожаловаться, но никому нет дела до моих невероятных страданий.

Ужасный день 8.

Ха! У Снежной Королевы есть “спутник жизни” - та ещё умора! Худой, как Кощей, высокий и бледный. Ходит, ручки заламывает, охает, да ахает. На него глядишь - ну вот-вот помрёт бедолага. Ноет постоянно. То ему не так, да то не эдак. Юпитер не в поясе Ориона, отчего у него несварение и колики. Всё, что он мне говорит, так это “брысь” и ручкой отмахивается. Фи. А Королева - носится с ним как с писаной торбой - разве что сопли не вытирает. А нет, вытирает. Ха!

Ужасный день 9.

Сегодня привезли “будущую участницу выставки чудес”. Довольно плотная мадам - килограмм так под сто - но с крылышками. Говорит, что она Фея. Может чудеса творить разные, но у неё палочку какую-то отобрали. Ещё мне ненормальной тут не хватало! А самое странное - она нисколько не переживает, говорит, мол, судьба такая. Жалеет только, что какую-то крёстную подвела в чём-то, всё бормотала про тыкву, да полночь. Ну да мне это знать без надобности - своих проблем хватает.

Ужасный день 10.

Ночью забрался на кухню и стащил оттуда какое-то сладкое тесто. Кто нарезает тесто кубиками? Но вкусно. Хотя, предполагаю, что после тех камушков мне даже варенье из крыльев бабочек будет вкусно. Вспомнил Гнома и расстроился. Он ведь даже не подозревает о моих мучениях. Сидит там себе, рубины перебирает. Эх. Интересно, а в Лукоморье знают, что я пропал? Или ещё нет? А когда узнают, будут что-нибудь делать? Или посмеются, да рукой махнут. Я ведь, вроде как, плохо себя вёл.

Ужасный день 11.

Посреди главной залы поставили дерево - говорят вместо дуба будет. Вроде как с него я буду читать сказки и песни петь. Какой позор! Что они, ещё и Русалку найдут и посадят? Вечером встретил Снежную Королеву - высказал своё возмущение происходящим. Получил от одного из ледяных болванов по уху. Мол, обращаться надо “Ваше Ледяное Величество”. Долго. Пока выговоришь - забудешь, что хотел.

Ужасный день 12.

Всё очень плохо. Оказывается, эти бестолочи не смогли изловить Русалку, поэтому, вместо неё там будет сидеть Фея. Пожелал им удачи и мысленно пожалел саму Фею. И дерево. И пол. И себя заодно, что уж там.

После обеда привезли ещё одного участника выставки. Я сначала удивился даже, обычная змея ведь, что в ней такого. А оказалось, что это не просто змея - это Королева Змей! Зовут Вуивра, во лбу рубин торчит. Зачем - пока не знаю, но обязательно спрошу. Фея говорит, что она может огнём гореть и летать. Это ведь здорово! Надо попросить, чтобы её поселили со мной в комнате - перестану мёрзнуть по ночам.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:21 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Снежная королева камушки кот не такая сказка

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