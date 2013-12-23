Записки Учёного Кота. Вторая тетрадка. Страница третья

Летяга Просмотров: 10 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:26 by

Ужасный день 13.Долго уговаривать Снежную Корову (ой, надо же, опечатка! какая досада) не пришлось. Теперь Вуивра моя соседка, а значит, мне будет тепло. Моя первая маленькая победа. Жаль только, что Змея неразговорчивая. Свернулась и лежит. На любое действие в её сторону - шипит. Подумаешь! Как будто я испугаюсь! И я, кстати, совсем не по этой причине в комнате не нахожусь. Просто не хочется.Ужасный день 14.Сегодня загружали Фею на дерево. Теперь у нас нет дерева. Фея осталась.Я придумал план побега. Конечно, я сразу же его придумал, просто времени записать не было. Дождусь начала выставки чудес и первым же людям расскажу, кто я и откуда. И попрошу прислать помощь. Ха! Этого мои пленители не учли. Даже если я не смогу перекинуться парой слов - меня всё равно узнают, я личность известная.Ужасный день 15.Ночью пошёл стащить себе немного сладкого теста с кухни. Встретил там Фею. Говорит, кормят отвратительно и мало. Как я тебя понимаю! Рассказала, что это и не тесто вовсе, а сладость такая необычная, рахат-лукум называется. Как будто я этого не знал! Я же Учёный Кот, я знаю всё.Ужасный день 16.Спутник Снежной Коровы (ой, да что же такое, опять опечатка!) предложил гениальную, по его личному мнению, идею. Вместо дерева поставить скалу, омываемую водами. Я ему объясняю, что Коты не любят, когда намокают лапки, а ему всё равно. У, негодяй! Ручкой своей машет, глазки закатывает, бормочет “творцу нужен холст для творений, это будет самое прекрасное воплощение идеи”. По-моему, он болен.Ужасный день 17.Омерзительно! Идея этой бестолочи была встречена “руководством” с большим интересом. Настолько большим, что уже в обед начались строительные работы. Это же издевательство! Решил молчать. Пока я сообщу о себе, пока приведут помощь - уйдёт много времени. А я хочу, хотя бы, начать нормально кушать.Фея говорит, что идея неплохая, всё лучше, чем на дерево лезть. Я возмутился, на что она отмахнулась, мол, “на самый верх тебя посадим, там до тебя вода не достанет”. Поздно! Я уже это ещё вчера придумал. Разумеется, я буду выше всех.Ужасный день 18.Ночью мёрз - отстукивал зубами музыкальные произведения своей молодости. Видимо, вкусы Вуивры отличаются от моих - вздохнула и подползла ближе. Я согрелся через минуту, а через две мне было уже жарко! Вот это чудеса! А главное, сколько пользы для Котика! Но я, конечно же, поблагодарил за доброту. Спросил, как её поймали, говорит, усыпили. Скучно. Набрался смелости и задал вопрос про рубин, ответила, что это символ королевской власти над Змеями. Чтобы рубин увидели и поняли, кто это такая. А ещё этим рубином может завладеть кто-то другой и тогда он имеет право забрать часть сокровищ, которых у неё под землёй очень много. Отобрать нельзя, я спрашивал.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Вуивра дерево кот не такая сказка

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