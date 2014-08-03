Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страницы 4, 5

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страницы 4, 5День 19.
Всю ночь просидел на дереве, вглядываясь в темноту, а никто не пришёл. Подозрительно. После восхода солнца немного поспал. Когда проснулся, Яга и Воланд сидели, обнявшись, на скамье, а их рисовал какой-то человек. Прошёл рядом, посмотрел. Я бы лучше нарисовал, у него Яга лет на сто старше получилась. Только об этом подумал, как у меня вспыхнул хвост, благо море рядом. Подумаешь, какие мы обидчивые!
День 20.
Ночью опять было тихо. Неизвестность пугает меня. Ну, не то, чтобы прям пугает, просто не по себе. Утром нашёл Гарафену, поинтересовался, что она об этом думает. Хитро улыбнулась и показала язык. Ну, теперь-то всё стало ясно, что бы я без такого мудрого ответа делал! На это Змея обиделась и сказала, что я дурак. Мол, “хотела тебе рассказать всё, а теперь не буду, ходи дрожи, раз такой умный”. И ничего я не дрожу! Подумаешь! И без чужих советов справлюсь. Вообще больше ничего не спрошу, тоже мне! Через пять минут вернулся, поинтересовался про ключик от сундука. Гарафена усмехнулась и посоветовала мне его не трогать, так как “он принадлежит одному бесстрашному, а главное бессмертному воину, который нынче вообще уже Царь зла и он тебя за него не пощадит”. Ха! Это она про Кощея, что ли?
День 21.
Оказывается, давным-давно Кощей спрятал на острове Буяне что-то очень важное. Он поместил это в сундук, а его повесил на ветки того самого дерева, на котором я веду наблюдение! Гарафена сказала, что “не знает, что именно там лежит, но это точно что-то необычайно ценное”. Ключ, конечно же, у Кощея. Ну, красть это я не собираюсь, а вот хотя бы одним глазком посмотреть хочу. А Змею понесло: начала рассказывать, “какой грозный раньше был Кощей, какой у него был конь, а сколько у него было злата-серебра, а звался он раньше таким невероятно грозным именем, что аж страшно становилось!”. Это меня заинтересовало, но само имя она уже не помнит. Годы, говорит, не те.
День 22.
Я узнал, почему никто из Героев не пытается напасть на Ягу и Воланда! Ну, не узнал, а дошёл своим невероятным умом. Дело в том, что они боятся меня! Это же элементарно (я новое слово узнал)! Хотя, признаться, я это сразу знал. И надо не забыть высказать Яге свои претензии по поводу того, что они золу из печки на улицу выбрасывают. Свинство же.
День 23.
Не все боятся. Ночью один заявился. Заметил меня, осмотрелся, подошёл и спрашивает: “не видала ли ты, киса, здесь злобного Чудища о семнадцати лапах и с тремя клювами?”. Я, услышав такое, даже на “кису” обижаться не стал! Честное слово, еле смех сдержал. Разумеется, я его запомнил, чтобы впоследствии отомстить за оскорбление, но не обиделся. Сделав грозное выражение лица я сказал ему, что “Чудище отошло по делам, через пять минут вернётся”. Герой задумчиво посмотрел на домик Яги и Воланда, на что я ему сказал: “не успеешь”. Герой со мной согласился, пожелал доброй ночи и ушёл. Всё-таки все меня боятся.
День 24.
У меня от недосыпа галлюцинации. Сегодня привиделось, будто какой-то человек разговаривает с белой Лебедью. Разговор не расслышал, но человек явно был чем-то опечален. А потом Лебедь махнула крыльями и человек в комара превратился! Теперь опасаюсь, а вдруг она и меня превратит? Русалка рассказывала, что от свидетелей всегда избавляются. Я точно уверен, что не хочу быть комаром. Хотя, это же всё равно только привиделось, на самом деле этого не было, я уверен.
День 25.
Половину ночи игнорировал чудика в маске. Тот уже третий день мне рукой машет, а я делаю вид, что не вижу его. Нечего было оскорблять меня. Нужно было заметить меня, когда мне это было угодно. Потом я решил, что он уже достаточно настрадался и помахал ему в ответ. Чудик явно обрадовался. Сходить бы к нему, да страшно оставлять домик без присмотра. Вдруг всё-таки придёт кто. Когда взошло Солнце, чудик последний раз махнул рукой и скрылся среди деревьев.
День 26.
Я сегодня хотел найти этого чудика в маске, а нашёл целый город! Подумать только, а я и не знал! Тут даже свой Князь есть, всё как положено. Походил, посмотрел. Ничего такой город, жить можно. Всё было хорошо, пока одному из стражников не пришло в голову пихнуть меня ногой и сказать “брысь”. Как я отвёл на нём душу! Я прошёл по всем его родственникам, вспомнив непристойное поведение его прабабки и отметив схожесть его прадеда с мухомором по интеллекту. Прошёлся по внешности, умении рассуждать и не достигнутым целям в жизни, перемешивая всё это с теми словами, что слышал от Черномора и Синей Бороды. Судя по лицам людей вокруг - они их вообще в первый раз слышат, но все всё прекрасно поняли. Вот она, сила русского языка!
День 27.
Всю ночь убегал. Какой-то умник предложил “давайте его поймаем, пусть рядом с белкой сидит”. Кто-то крикнул, что “Князь наградит” и понеслось. Если бы не моя невероятная ловкость, я бы не ушёл. А уж сколько людей из-за меня синяки да ссадины получили - не пересчитать. Считаю это своим личным подвигом.
День 28.
Нашёл Гарафену, рассказал ей, что было. Говорит, что “можно не переживать, люди в эту часть острова не суются”. Ха! Это ещё кто тут переживает! Чтобы я? Да никогда! Такие невероятные Коты, как я (а я такой один), вообще никогда ни о чём не переживают. Ой! А если, пока меня не было, на Ягу и Воланда кто-нибудь напал, испортив тем самым медовый месяц? Меня же вывернут наизнанку! Гарафена, заметив лёгкую дрожь в моём хвосте успокоила, сказав, что “если бы что-то случилось, я бы знала”. Собственно, как я и думал. Что могло бы случиться-то?
День 29.
Ха! Я нашёл какую-то железяку и буду ею взламывать сундук. Мало кто знает, но на самом деле Коты прекрасные взламыватели! Нет, взломатели. А, взломщики! Так вот, для меня, пусть это и большой секрет, не составит труда взломать этот сундук. Справлюсь на раз-два...
День 30.
... тысяча восемьсот девяносто семь. Получилось чуть дольше, чем я ожидал, но получилось же! Всё, как я и говорил. Открыв сундук, я несколько расстроился и на то было две причины. Первая - в сундуке был спрятан обычный заяц. Вторая причина - заяц убежал. Да так быстро, что только я его и видел. Ну, сбежал и сбежал, мне-то что? Всё равно никто не узнает, что это я сундук открыл. Жаль только, что ничего действительно ценного в нём не было.
Автор: Роман Седов.
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Ключевые слова: Стражник сундук кот не такая сказка