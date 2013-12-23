Поддержка

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:08 by

- Служба поддержки сказочных злодеев, - раздалось в трубке, - Меня зовут Любава, чем я могу вам помочь?- Вы знаете, - заговорил Кощей тихим голосом, - Я, наверное, совсем старый стал.- В чём это выражается?- Как бы объяснить. Ну вот у меня есть возможность и средства, чтобы творить злодеяния великие… А не хочется.- Возможно, у вас синдром профессионального выгорания, - мягко заговорила Любава, - Я могу подсказать вам отличного специалиста…- И ведь совсем никакого разнообразия, если разобраться, - перебил её Кощей, - Вся жизнь-то, планирование да исполнение. Бывают, конечно, исключения, Богатырь какой придёт, аль ещё кто. В темницу посадят, сидишь, новые злодеяния обдумываешь, злость копишь. Сбегаешь и всё по новой. Над златом чахнешь, опять же, в качестве разнообразия.Кощей замолчал, тяжело вздыхая.- Я, кажется, поняла вас, - медленно начала Любава, - Вероятнее всего имеет место быть кризис среднего возраста. Запущенный.- Да какой же средний возраст, мне восемьсот, я молодой ещё, - вздохнул Кощей, - А моё окружение? Все эти Лешие, Водяные, Яга, Идолище… Да все! Все сказочные злодеи. Мы должны сообща бороться против добра, помогать друг другу. А они что? Чуть только Богатырь по голове стукнет, сразу всё рассказывают: и где смерть моя, да как победить, да где найти. Понимаете?- Понимаю, - ответила Любава, - Могу предложить вам с друзьями посетить курсы анонимных злодеев, вы сможете пообщаться и высказать друг другу свои недовольства в тёплой, дружеской обстановке.Кощей грустно рассмеялся.- Зачем, - отмахнулся он, - Знаю я, в глаза будут о уважении говорить, да верности. Не хочу, Любава, ничего не хочу.- А вы не пробовали, - неуверенно предложила Любава, - В качестве разнообразия сменить сторону?- Это как это? - удивился Кощей.- Ну перейти на сторону добра? Помогать Богатырям, сражаться со злом, даже какое-то время самому побыть Героем. Так сказать, уйти, ненадолго в геройский отпуск?- Звучит не особо, честно говоря, - сомневался Кощей.- Да вы подумайте, - воодушевилась Любава, - Сплошные плюсы же. Первое: вы поймёте, насколько отвратительно сражаться за добро и с радостью и новыми силами вернётесь к прежним злодеяниям. А второе: вы можете настучать по голове всем другим злодеям! Понимаете? Вполне официально и без дальнейших обид, вы ведь были за добро.- Слушайте, - сказал Кощей, - А ведь это отличная идея, Любавушка! Побыть Героем, сражаться бок о бок с Богатырями! Избивать коллег по цеху! Это же ужасно, сражаться за добро! Вы правы! И как я сам не догадался? Займусь немедленно!- Рада, что была вам полезна, - ответила Любава, - Могу ещё чем-то вам помочь?- Нет, нет, спасибо, - быстро заговорил в трубку Кощей, - Вы очень помогли!- Обращайтесь, если вам понадобится помощь. Всего доброго. - попрощалась Любава и отключилась.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Любава Кощей поддержка богатырь не такая сказка

Другие, подобные истории: