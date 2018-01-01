Вестница

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:48 by

В легендах, которые уже несколько веков живут в этой местности, ее называют Вестницей. Или Всадницей смерти — потому что именно о смерти чаще всего предупреждает Вестница. Бабушка рассказывала, что Всадница появилась здесь давно. Она при жизни была помещичьей дочкой, взбалмошной красавицей. Наше село тоже относилось к их владениям, как и пустошь, на которой раньше стояла кузница. Из-за этой кузницы все и случилось. Кузнец Евграф не имел детей. Жил бобылем. И под старость лет призадумался — нужен был ученик, наследник. Среди сельских не нашлось такого мальчика, который бы удовлетворил требовательному силачу Евграфу.И вот однажды Евграф возвращался от кума из соседнего села, шел через лес поздно вечером и услышал детский плач. Увидел мальчишку, привязанного к дереву, сильно избитого. Оказалось — вор, которого помещичий конюх проучил за то, что тот пытался увести коня. Вора звали Ванькой, по виду — цыганенок, но откуда сам и где его товарищи, он не знал. Сказал, что скитается сам по себе уже много лет. Ваньке было лет 10, несмотря на худобу — крепкий паренек. Евграф подумал: «Не иначе как знак судьбы — подарила она мне сироту на старости лет, чтобы спас его от лихой жизни, наставил на истинный путь». Евграф забрал маленького вора к себе в кузницу и начал учить своему ремеслу. Мальчишка пришелся по сердцу кузнецу — хоть и непоседливый, но смышленый, способный.Шли годы. Евграф постарел, подрастерял свою мощь. Руки не слушались так, как раньше. Но тем радостнее было старому кузнецу смотреть на Ваньку, который вдыхал в кузню жизнь. Он стал хорошим ковалем, известным всей округе. Никто уже не думал о том, что Ванька — найденыш и вор. Он был уважаемым сельчанином. Ловкий, сильный и красивый. Многие девушки тайно вздыхали по красавцу-кузнецу. Но он не торопился сделать выбор. Гулял себе, хотя старый Евграф и намекал, что не худо бы и внучат перед смертью понянчить. А у помещика подросла дочь, белокурая красавица Ангелина. Все было в ней хорошо, но вот только с рождения одна нога была короче другой. Хромала Ангелина. Плакала из-за этого. Помещик души не чаял в дочке, баловал ее. А она с детства больше всего любила кататься на лошади. Лишь только так она могла не чувствовать своего уродства.Тем временем для Ангелины наступил возраст замужества. Да только хоть и была она пригожей — очереди из женихов не было. Нога, проклятая нога отпугивала кавалеров. А те, что были, не нравились Ангелине. Либо старые, либо моты, которым нужно было только приданое Ангелины. Однажды после очередного сватовства Ангелина поссорилась с отцом, вскочила на свою верную кобылу Ночку и ускакала. Скакала быстро, долго. Чуть не загнала Ночку. И заметила, что лошадь захромала, расковалась. А тут недалеко — кузница. Ангелина направилась туда, чтобы подковать кобылу. Там ее и настигла любовь к молодому кузнецу Ивану. Взаимная любовь…Тайное всегда становится явным — так и про встречи Ангелины и Ивана тоже вскоре стало известно помещику. Он взбесился — его дочь, красавица и богатая невеста, встречается с каким-то простолюдином, без роду и без племени! Он запретил Ангелине видеться с кузнецом. Она не послушалась, и тогда отец запер ее в имении. Пригрозил, что скоро выдаст замуж и отправит к мужу в столицу. Жених на примете имелся — престарелый вдовец, генерал, некрасивый, толстый, но зато богатый и ровня по происхождению. Ангелина плакала, грозила покончить с собой. Не желала идти за немилого и старого. Но отец был неумолим. И тогда Ангелина решила сбежать.Они с Иваном тайно обменивались посланиями через старую няньку, которая видела, как страдает ее любимое дитятко. Тогда они и придумали план побега. В одну из ночей нянька тайком выпустила Ангелину из заточения. Ее верная Ночка была оседлана. Любимый ждал в леске около пустоши, откуда они должны были ускакать далеко, где отец бы их не нашел.Все бы получилось. Но молодой конюх возвращался в ту ночь от своей милой и увидел, как хозяйка ускользнула из поместья. Он тут же разбудил помещика. Старый хозяин самолично возглавил погоню, поклявшись застрелить проклятого кузнеца. Он нагнал дочку у пустоши. Приказывал ей остановиться. Но она не слушала. Тут из леса показался кузнец. Они поскакали вместе с Ангелиной, погоня — следом. Старый помещик прицелился в кузнеца. Но пуля-дура, туман или нечистый направили выстрел чуть левее. Он убил свою дочь…Ивана поймали. Признали виновным, сослали на каторгу. А безутешный помещик сошел с ума. Он приходил каждую ночь на пустошь и слушал топот копыт, который чудился ему в темноте. Видел ее — Ангелину. Она плакала и говорила: «Убийца!» В конце концов помещик застрелился на той же пустоши. Когда старый Евграф услышал выстрел из своей кузницы, он выбежал на улицу и увидел стаю ворон, кружащую над пустошью, и одинокую всадницу в белых одеждах. Она махнула рукой кузнецу — а может, ему так показалось, глаза-то были уже не те, — и исчезла, словно растворившись в воздухе. Евграф подошел к тому месту, над которым кружили вороны, и увидел мертвого графа…С тех пор всадницу на черном коне порой видят в этих местах. Те, кому она при встрече машет рукой, живут очень долго. Так, мой дед говорил, что однажды встретил всадницу. Он, тогда 18-летний парень, женихался к моей бабушке, жившей в соседней деревне. Он шел с поздних гуляний летней ночью 1941 года. Самой длинной ночью в году. Осенью дед должен был пойти в армию. А перед этим — сыграть свадьбу с бабушкой. И вот он шел, один, счастливый — любимая ответила согласием! Тут он заметил одинокую женщину на коне рядом с пшеничным полем, в которое давно превратилась пустошь. Он слышал о том, что есть такая Всадница, но не верил в эти сказки. Женщина помахала ему рукой и пропала. Дед подумал, что показалось. Утром его забрали на войну. Он прошел ее всю до конца. Был лишь пару раз легко ранен. И вернулся живым.Он узнал потом, что в те предвоенные ночи многие встретили всадницу. Некоторым она махала рукой. А некоторые видели, как она вздергивает коня на дыбы — словно грозит растоптать. И никто из них не вернулся с фронта. Дедовой деревни практически уже нет — она из тех умирающих деревень, которые рассеяны нынче по всей стране. Но пустошь осталась — вернулась на прежнее место, заросшая бурьяном и мелколесьем. И фундамент кузницы еще можно найти. Я иногда приезжаю в полуразвалившийся дедовский дом, гуляю по тем местам. И думаю — встречу ли я когда-нибудь Всадницу, помашет ли она мне рукой? Или же поднимет коня на дыбы, чтобы передать мне послание от самой смерти?Автор - Алексей К.

Ключевые слова: Вестница дочка помещика убийство дочери самосуд

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