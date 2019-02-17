Щель в будущее

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:26

Причина: Изменён раздел.

Smok Beil Просмотров: 650 Комментарии: 15 +13 Вчера, 16:26 by

Да, это не предсказания Ванги про всемирные события, но про какие-то события из своей жизни я могу узнать. Даже скорее не сами события, а то сбудутся они или нет. Например в прошлом году я должен был полететь на Кипр, я даже уже купил билеты, но я вообще не мог представить себя на Кипре, ни то, что я там буду делать, ни то, как выглядит окружающая среда там. Важно указать, что я не намерено думал про это, а на подсознании, как будто мозг решал второстепенную задачу. Так вот, как вы могли уже понять, поездка отменилась. Ещё одним хорошим примером может стать история, как я НЕ съездил на концерт своего любимого исполнителя. Я видел сотни его концертов на You Tube. Я тоже купил билеты, всё складывалось хорошо, я нашёл недорогое жильё на одну ночь, короче, всё было полный блеск. Но меня не покидало то, что я не мог представить себя на этом концерте. И за день до концерта я попал в больницу и пропустил его. Но также бывает наоборот. В этом году я хотел поехать в село, но всё складывалось не на мою пользу: экзамены, проблемы с транспортом и тд. Но, несмотря на всё это, я был спокоен и уверен, что я попаду в село, ведь я мог себя представить себя там, словно я смотрел на себя сбоку. И правда вскоре я поехал в место мечтаний.Это всего пару случаев, хотя их достаточно много, они даже не мистические, но это, как минимум, довольно интересная способность заглянуть хотя бы чуток в будущее. Я уверен, что эту способность имеют все люди на Земле. И одни даже замечали это.

Ключевые слова: Село концерт предчувствия авторская история

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