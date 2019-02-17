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Истории из жизни

Щель в будущее

Заметил, что могу предсказывать некие события из будущего.

Да, это не предсказания Ванги про всемирные события, но про какие-то события из своей жизни я могу узнать. Даже скорее не сами события, а то сбудутся они или нет. Например в прошлом году я должен был полететь на Кипр, я даже уже купил билеты, но я вообще не мог представить себя на Кипре, ни то, что я там буду делать, ни то, как выглядит окружающая среда там. Важно указать, что я не намерено думал про это, а на подсознании, как будто мозг решал второстепенную задачу. Так вот, как вы могли уже понять, поездка отменилась. Ещё одним хорошим примером может стать история, как я НЕ съездил на концерт своего любимого исполнителя. Я видел сотни его концертов на You Tube. Я тоже купил билеты, всё складывалось хорошо, я нашёл недорогое жильё на одну ночь, короче, всё было полный блеск. Но меня не покидало то, что я не мог представить себя на этом концерте. И за день до концерта я попал в больницу и пропустил его. Но также бывает наоборот. В этом году я хотел поехать в село, но всё складывалось не на мою пользу: экзамены, проблемы с транспортом и тд. Но, несмотря на всё это, я был спокоен и уверен, что я попаду в село, ведь я мог себя представить себя там, словно я смотрел на себя сбоку. И правда вскоре я поехал в место мечтаний.

Это всего пару случаев, хотя их достаточно много, они даже не мистические, но это, как минимум, довольно интересная способность заглянуть хотя бы чуток в будущее. Я уверен, что эту способность имеют все люди на Земле. И одни даже замечали это.

P. s. Может кто-то из вас где-то уже слышал что-то подобное. Так вот интересно научное объяснение этого.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:26
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 16:26 by Smok BeilПросмотров: 650Комментарии: 15
+13

Ключевые слова: Село концерт предчувствия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 17:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 65
Есть такое. У меня это практически повседневность. Видеть или не видеть себя как-бы внутренним зрением в каком-либо месте, или каких-то событиях. Никогда ошибок нет. Или ещё - если предстоит некое дело, по дороге туда спрашиваю у самой себя :" Ну как?" Если внутренний голос отвечает :"У меня хорошее предчувствие", - то всё сложится удачно. А если ответит : "У меня плохое предчувствие",- то всё пойдёт не так. Может это и смешно, конечно ))) Это мои игры. Не задумывалась о научном объяснении. Списываю всё на интуицию.
Зарегистрирован: 17.02.2019
#2 написал: DRUID
Вчера, 17:22
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (261|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 300
Круто+++

А я вот часто представляю себя в тёмном укромном месте, где меня никто не трогает. Но это никак не сбывается. Может к лучшему.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:34
+5
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Комментариев: 985
А женишься и в село не попадёшь! cray Это будущее сейчас вижу.
Если серьёзно, то да, есть такое. Заранее уверен, что всё получится, даже если многое идёт не по плану.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Летяга
Вчера, 18:24
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 812
Комментариев: 8 803
А у меня наоборот. Если что-то представилось ярко, в красках и с подробностями - всё, можно больше в эту сторону не дёргаться. Больше ничего не будет.
Поэтому подробных планов я вообще не строю, иначе жизненной сверхзадачей становится "не думать о белой обезьяне".
Так что всяко бывает.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#5 написал: Sisi
Вчера, 18:26
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
Этой осенью должны были ехать на машине в Европу. И тут обнаруживается , что мужу права нужно менять на карточные , современные.а для этого нужно пройти мед комиссию , военкомат , и ждать . Короче ад. А уезжать надо через 5 дней. Расстроились, но у меня было стойкое предчувствие на 300 процентов , что мы уедем . И что вы думаете? . На следующий день получил новенькие права, не заплатив ни копейки . Это был , что называется, его день. Пришел в ГАИ утром оплатил оф. Платеж. Девушка спросила вы не наркоман? Он ответил - нет. ))) И все! вечером забрал права)))) все в шоке были!
Зарегистрирован: 1.07.2019
#6 написал: Liam
Вчера, 18:32
+4
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Публикаций: 9
Комментариев: 652
Тоже заметил эту способность у себя и давно ей пользуюсь. Есть ещё способность называю её сканер, даёт знания о людях и их взаимосвязях, но включается только на новых местах, например работы, но однажды очень сильно проявилась в туристической поездке в Барселону. Была сродни ясновидению.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#7 написал: Arhip
Вчера, 18:34
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Комментариев: 1 096
Цитата: DRUID
А я вот часто представляю себя в тёмном укромном месте, где меня никто не трогает.

В гробу что ли?
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:48
+1
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Публикаций: 88
Комментариев: 5 578
Ничего подобного не припомню. Только какие то пмснутые бредовые идеи.
Вот после родов были приступы предвидения. Но не думаю что с ними связано, а вообще с той тяжёлой ситуацией тогда.
А сны бывают пророческие
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Kinigos
Вчера, 19:01
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 47
Цитата: DRUID
А я вот часто представляю себя в тёмном укромном месте, где меня никто не трогает. Но это никак не сбывается. Может к лучшему.

Да все там будем
Зарегистрирован: 5.10.2019
#10 написал: Водяная лилия
Вчера, 19:51
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Публикаций: 0
Комментариев: 34
Есть такое... Считаю это интуицией.
Зарегистрирован: 13.11.2019
#11 написал: Sisi
Вчера, 21:04
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Публикаций: 2
Комментариев: 52
Цитата: Liam
Тоже заметил эту способность у себя и давно ей пользуюсь. Есть ещё способность называю её сканер, даёт знания о людях и их взаимосвязях, но включается только на новых местах, например работы, но однажды очень сильно проявилась в туристической поездке в Барселону. Была сродни ясновидению.

Расскажите как работает сканер?
Зарегистрирован: 1.07.2019
#12 написал: LudaM
Вчера, 23:22
+1
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Комментариев: 758
Я так на экзаменах оценки узнавала: как сдам. Мысленно про себя говорила- два? Трясет. Значит не два. Три? Трясет. Четыре? Спокойствие. Точняк. Или, тревога. Начинаю перебирать: семья? Нет. Родня? Нет. Бизнес? Спокойствие. Через два дня - опа, какая нибудь *опа. И так со всем.
Как сложится какое нибудь событие: трясет - значит нет, спокойствие - вот так и будет
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#13 написал: Liam
Вчера, 23:26
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Комментариев: 652
Цитата: Sisi
Расскажите как работает сканер?

Это информация без знания, по другому не знаю как описать. С людьми на работе обычно всё подтверждалось в итоге до мелочей. Возможно это похоже на первое впечатление о людях, но есть отличия, я никого не оценивал по внешности, поведению, а некоторых даже видел только издалека. Обычно на новой работе оно держится от 2-х дней до 5 дней. И может охватывать большое количество человек. То что было в поездке, это "сканер" усиленный в десятки, а то и в сотни раз. Я ощущал мысли людей, мог предугадывать их поведение, знал что они хотят, и даже что скажут. И это подтверждалось. По ощущениям очень странно, как будто мозг перегружен, но при этом голова не тяжёлая, а ясная.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#14 написал: Tigger power
Вчера, 23:32
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Комментариев: 4 960
Цитата: Летяга
А у меня наоборот. Если что-то представилось ярко, в красках и с подробностями - всё, можно больше в эту сторону не дёргаться. Больше ничего не будет.
Поэтому подробных планов я вообще не строю, иначе жизненной сверхзадачей становится "не думать о белой обезьяне".
Так что всяко бывает.
+++

А если еще рассказать кому-то про планы, то совсем каюк)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#15 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 00:13
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Комментариев: 320
У меня на защите диплома был такой случай. Учила я его через левую ногу, но почему-то упорно продолжала запоминать общую сумму, причем до копейки и на защите именно эту сумму спросили, как вопрос по диплому и поставили пять.
Зарегистрирован: 9.11.2017
 
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