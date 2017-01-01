Ужасная вечеринка. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:15

Марк Крам Просмотров: 181 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 02:15 by

Джессика жила в восточной части города, в забытом уголке тихого района Деат Роуд, граничащим с лесом. Но чтобы попасть к ней, каждому было необходимо пересечь небольшое кладбище, о котором ходило немало дурных слухов. Те из немногих, кто отваживался посетить городское кладбище ночью, бесследно исчезали, а через некоторое время их находили в беспамятстве; лица выражали тревогу и невыразимую печаль и единственное, чего смогли от них добиться, так это странная фраза, которую постоянно повторяли несчастные очевидцы: «Твари тьмы... они существуют».Переминаясь с ноги на ногу, Брэндон стоял на террасе перед дверью двухэтажного особняка, не решаясь войти.И хоть путь сюда был не такой близкий, а в случае с Брэндэном, даже опасный, учитывая, что родители запретили ему выходить из дому, он вылез через окно спальни, впервые пожалев о том, что комната его расположена на втором этаже. Затем добрался до автобусной остановки, ценой больших волевых усилий заставил себя пересечь мрачное и пустынное кладбище, огороженное старым железным забором с покосившимися ржавыми воротами. Он не останавливался ни на минуту, стараясь не обращать внимания на массивные надгробия и завалившиеся каменные кресты, поросшие мхом. На могильном холме возвышалась старая готическая часовенка, сложенная из неотесанных валунов. Ее заброшенный вид навевал смертельную тоску и тревогу в сердца неокрепших путников, каменные гаргульи стояли у самого входа, словно стражи древнего святилища. Говорят, ночью они оживают, некоторые и вовсе клянутся, что слышали их щемящий вой и ни с чем не сравнимые взмахи крыльев, от которых волосы встают дыбом, а душа уходит в пятки. Однако есть и те, кто опровергает подобные высказывания и полагают, что то было всего-навсего игрой разбушевавшегося ветра и бурной фантазии, а взмахи крыльев издавала стая нетопырей, коих полно в этом месте.Наконец, собравшись с духом, Брэндон согнул руку в кулак и постучал. Раздался надрывный скрип, и дверь медленно открылась.Сумрачная гостиная была освещена горевшим камином и цветными лампочками, развешенными вдоль стен и мигающими в такт грохочущей современной музыке.– Ух ты! – с восторгом вымолвил парень, все еще держась у прохода.Среди собравшихся Брэндон успел узнать некоторых ребят из школы, а также неразлучных подружек Джессики – Аманду и Келли, которые в своих откровенных вечерних нарядах привлекали большую часть мужской половины.Не найдя более лучшего решения, парень отошел к столу с закусками, где столкнулся с кем-то плечом.– Эй, полегче! – недовольно буркнул незнакомец.– Терри? – изумленно произнес Брэндон, щурясь в полутьме.– Брэндон? Извини, не признал сразу, я думал, ты не придешь, – смягчился приятель, возвращаясь к столику с едой.– С чего ты взял, что я не приду?– Ну-у-у, – протянул он задумчиво. – Не знаю, сегодня днем ты казался таким странным, молчал постоянно и...– К чему ты клонишь?– Не знаю, – признался Терри, держа в руках две палочки с какими-то деликатесами.– Видел Дэвида? – спросил Брэндон, оглядываясь по сторонам.На самом деле он искал Джессику, но в такой толпе, охваченной всеобщим бурным весельем, найти кого-нибудь определенного было весьма проблематично.– Да, – недовольно отозвался друг, ткнув большим пальцем за спину. – Танцует в углу с какой-то девчонкой.Брэндон взял со стола бумажный стакан с холодным пивом и сделал пару глотков.– Чего сам не танцуешь? – сказал он, на что Терри лишь поморщился.– Не хочу.– Все отказывают?– Нет! Конечно, нет! Ты чего? Нет, – забормотал он. – Вот сейчас выпью и приглашу потанцевать Келли, вот увидишь, она согласится!– Чувак, ты сам не понимаешь, что говоришь. По-моему, с тебя достаточно, – перебил его Брэндон.– Она на меня запала, старик, – он подмигнул другу и ковыляя направился на танцплощадку.– Терри? Постой, чувак, ты куда идешь?Брэндон хотел его остановить, но поздно спохватился.– О боже, – только и прошептал он, закрыв рукой лицо.Терри приблизился к Келли и Аманде, стоявшим в сторонке рядом с лестницей. Но не успел что-либо предпринять, как неожиданно к ним вклинился здоровый и перекаченный парень в деловом черном костюме и прилизанными волосами, блестевшими от геля; он галантно взял девушку за руку и увел из под носа Терри, однако сама Аманда не сопротивлялась. Келли осталась одна, и ей, к несчастью, пришлось согласиться на танец.Весь вечер Брэндон провел около столика, болтая с ребятами и неторопливо попивая алкогольные коктейли.Через пару часов пиво дало о себе знать, и ему пришлось уединиться в уборную, что находилась на втором этаже.Сгорбившись, он крепко держался за раковину, разглядывая трещины на туалетном зеркале, свое мокрое отражение, капли падали с кончика его длинного носа, стекали с угольно-черных растрепанных волос. Снаружи из всех колонок барабанила громкая, клубная музыка, раздавался смех и ликующий вой толпы, словно на каком-то концерте.«Наверное, я зря пришел», - подумал он, разглядывая бледное, худое лицо. Дико кружилась голова.Внезапно заморгала лампочка, привлекая его внимание. Все затихло, и он увидел в зеркале свирепое мужское лицо, от которого резко отскочил, чуть было не навернувшись на полу.– Твою мать!Из трещины в стекле заструился бурлящий поток густой красной жидкости, хлещущий прямо на кафель. Брэндон с ужасом наблюдал, прислонившись спиной к туалетной кабинке. Его ботинки, измазанные в чьей-то крови, дико скользили, джинсы тоже были испачканы.Он схватился за ручку, чтобы не упасть. А кровь продолжала безостановочно течь, словно из водонапорной башни, затопляя все помещение.Булькающий звук заглушал надрывные крики подростка. Он отчаянно кинулся к выходу, попытался открыть дверь, но она не поддалась. Темная и вязкая кровь расплывалась по полу.– Помогите! Эй! Меня кто-нибудь слышит?! – кричал Брэндон. – Я не могу выбраться!Наконец с другой стороны кто-то резво толкнул дверь, и в уборную ввалился пьяный парень в синей кофте с изображенными на ней греческими буквами. Наверное, он принадлежал к какому-то из студенческих братств. Громко икнув и что-то прошепелявив себе под нос, он прошел в кабинку.Кровь испарилась, словно ее и не существовало. Брэндон поспешил выйти, опасаясь, что наваждение может повториться.В коридоре он устало прислонился к стенке, дожидаясь, когда сердце перестанет рваться из груди. Краем глаза заметил одну комнату, дверь которой была чуть приоткрыта, а из нее лился тусклый свет.Прошагав до конца коридора, он с любопытством просунул голову в дверной проем и, убедившись, что никого нет, проник внутрь.По обстановке она выглядела, как обыкновенная спальня: кровать с балдахином, стены развешены в постерах и плакатах известных голливудских звезд, изысканный платяной шкаф и туалетный столик с зеркалом. Однако окна, как отметил для себя подросток, оказались плотно закрыты ставнями. На прикроватной тумбочке стоял подсвечник с тремя горящими свечами.Он выдвинул один из ящичков и обнаружил толстую книженцию с деревянной обложкой в кожаном переплете.Брэндон взял книгу и присел на краешек кровати, поближе к подсвечнику. Это был старый фотоальбом, в котором, помимо черно-белых и потертых фотографий, давались портреты неизвестных средневековых людей - старых и молодых, мужчин и женщин, но все они были выставлены во мрачном виде и казались какими-то зловещими, в их пристальных глазах, если присмотреться, отчасти мелькало нечто звериное, отчего пробирало на дрожь. Чудесным образом хорошо сохранились листы, словно за ними бережно кто-то ухаживал.Шорох заставил парня отвлечься. Он повернул голову и от неожиданности чуть было не выронил книгу из рук. На пороге стояла Джессика, одетая в обтягивающее атласное платье с глубоким вырезом и черных туфлях на высоком каблуке. Густые медные волосы были собраны в пучок. Лицо напудрено до белизны, составляя контраст с красным цветом ее полных губ и сверкающими зелеными глазами.– Что ты здесь делаешь? – спросила она тихо.Брэндон пытался понять, рассержена она или нет.– Я... я, – подросток замялся, не зная, что ответить. – Я осматривал дом. Он такой огромный.– Спасибо, – девушка приветливо улыбнулась, грациозно пересекла полутемную комнату и присела рядом. – Я смотрю, ты отыскал мой фамильный фотоальбом. Он достался мне от покойного дедушки, который очень им дорожил.– Извини, я не хотел копаться в твоих вещах, – Брэндон почувствовал, как кровь приливает к голове.Ему стало стыдно и захотелось уйти, но в то же время подольше продлить этот волшебный момент, когда он был наедине со своей принцессой. Она общалась с ним, показывала старинные фотографии и объясняла, кто на них изображен, с интересом рассказывая историю своих предков, а затем и вовсе взяла за руку. По телу Брэндона забегали мурашки.Он волновался, как никогда ранее, однако испытывал такую свободу, словно парил в облаках. Он считал себя самым счастливым человеком на земле.Часы перевалили за полночь.Кажется, сменили пластинку - снизу доносилась неторопливая и спокойная музыка.Большие зеленые глаза Джессики сверкнули в полутьме дьявольским блеском. Она вдруг наклонилась к нему и провела губами по его шее. А затем Брэндон почувствовал легкий укол, но вовсе не боль, а какое-то странное чарующее блаженство.Что-то теплое обильно заструилось по шее подростка. Наступила жуткая слабость и оцепенение. Он не мог пошевелиться. Джессика обняла его за плечи и потянула еще ближе к себе, жадно впиваясь зубами в его кожу.Брэндон и не подозревал, что медленно умирает, пока с первого этажа не раздался грохот. И резко стихла музыка, а после тишину прорезал чей-то звонкий визг, который подхватили истошные крики толпы, словно внизу происходила какая-то жестокая массовая расправа над участниками этой вечеринки.

Ключевые слова: Вечеринка маньяк кровь зло авторская история

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