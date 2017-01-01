Рождение ведьмы

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:48

Аделаида Агурина Просмотров: 108 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:47 by

Темень стояла жуткая. От фонариков вообще, кажется, не было никакого толку. Тьма просто пожирала тоненькие лучики света, грозя пожрать совсем. Выхваченного куска пространства явно не хватало, чтобы составить приличное мнение об окружающем. А еще эти шорохи. Тут было много крыс. Радмила понимала, что это крысы. Или даже летучие мыши. Да и не первый раз она была в таких местах. Но все-таки тут ей как-то особо было не по себе. И невозможность хорошо видеть вовсе не радовала.- Почему бы не включить камеры? – спросила она у Олега.- Чуть позже, - как всегда ворчливо ответил парень.Радмила поежилась. Свет фонарика выхватил окно, за которым была тьма. Небо еще с вечера заволокло тучами, которые не собирались исчезать, а город с его ночными огнями был далеко.На самом деле не только Радмила, но и ребята чувствовали себя здесь на удивление неуютно. И даже как-то жутковато. Но в отличие от девушки они не хотели в этом признаваться и самим себе, а не то что друг другу. И не потому даже, что были парнями, а потому, что считали себя опытными людьми. Это была далеко не первая их заброшка и далеко не первое «странное» место, про которое ходили легенды. Они уже год путешествовали по окрестностям, снимая свои вояжи и выкладывая их на ютуб. Не сказать, что они не видели ничего странного или страшного – видели и слышали. И верили, что есть нечто еще за гранью материального мира. Но считали, что не должны уже показывать свои чувства, даже если это страх.Радмила вновь пожала плечами.- Кто вообще будет что-то тут прятать? Разве не глупейшее было решение? – спросила она.- Но ведь заброшка, - как-то не очень уверено сказал Влад, - к тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может, у человека другого выбора не было. Впрочем, судя по его рассказу, так оно и было.-Ага, - хмыкнула девушка, - заброшка – самое популярное, кажись, сейчас место для активного отдыха. Настолько, что я вообще всегда удивлялась - как за все свои путешествия мы никого не встретили.Олег мотнул головой.- Раз он сказал, что спрятал – значит, спрятал.- Или нас хотят заманить и принести в жертву, – сказала Радмила и тут же покраснела. Хорошо, что никто в темноте не видел – это же надо такую ерунду ляпнуть. Но, к ее удивлению, никто из парней не засмеялся.- А тут между прочим, пропадали люди, - сказал Тимур, до этого молчавший.- Везде пропадают люди, - ответил Олег, - если ты трусишь, то зачем вообще в это ввязался? Такие путешествия для смелых людей.- И для сумасшедших, - чуть слышно пробормотала Радмила. Просто удивительно – разумом девушка понимала, что то, что они делают, – опасно. И дело даже не в чем-то сверхъестественном, хотя и такого девушка не исключала. А в человеческом факторе. Бомжи, сектанты, маньяки, устраивающие в заброшках логова, – на это напороться риск был гораздо выше, чем на монстра или призрака. Не в одном месте они уже находили следы пребывания людей – костровища, необычные алтари и расписанные странными символами стены. Иногда просто кучи хлама.Каждый раз после очередного видео Радмила честно давала себе зарок, что это – последнее и больше она никуда не пойдет. И каждый раз девушка нарушала его. Наверное, уже и не жить было без адреналина.Сегодня они блуждали по старому, давно заброшенному санаторию, который был окружен одичавшим парком. И на этот раз они сунулись сюда не только за очередным видео. Все дело в том, что на вечеринке Олег представил своего давнего приятеля, который покинул город, еще когда они с Олегом учились в девятом классе. Он-то и рассказал честной компании, поначалу польстив им тем, что никто больше не согласился исполнить его просьбу, о книге.- Это просто книга. Большой, в коже, том.- В человеческой? – спросила тогда подвыпившая Радмила.Приятель Олега рассмеялся вместе со всеми и сказал:- Не думаю. Проблема в том, что это единственная реликвия нашей семьи, которая передается из поколения в поколение. Её и продать-то будет сложно – разве что специалистам, коих мало. Но я и не собираюсь продавать. Просто хочу получить ее обратно. Книги существа хрупкие, и им нужны особые условия, особенно старым книгам.- А как тогда она оказалась в таком странном месте? – спросил Олег.- Это все мой дядя, - вздохнул приятель, - старше отца на несколько лет, а ума… впрочем, о мертвых либо хорошо, либо ничего. В общем, у дяди были проблемы в девяностых с… ну не важно. Главное, он побоялся, что у него отнимут книгу. Невелика ценность. Точнее велика, но только, как я уже сказал, для узкого круга специалистов, и все же реликвия. Вот дядя и спрятал ее там. Но ему не повезло. Остальная семья его выкинула из памяти, а я, недавно разбирая бумаги дяди (случайно нашел), увидел карту и решил, что книгу нужно достать.- А почему ты сам…- Я бы с удовольствием, - приятель Олега развел руками, - но не могу. Я боюсь темноты.Все вокруг засмеялись, а парень лишь сдержанно улыбнулся.- Да, я и вправду боюсь темноты. И это уже психотерапия. Или психиатрия. Впрочем, ни психиатры, ни психотерапевты помочь мне не смогли. А я был у лучших. Отец сильно поднялся в последнее время – наша семья может многое себе позволить. Но в темноте я чувствую себя не лучшим образом – начинаю задыхаться, тут не поможет ни сила воли, ни положительные мысли.Все это для ребят звучало странно, но за книгу им предложили новые камеры и еще кое-какую необходимую технику. К тому же на ютубе, что удивительно, еще не было ни одного видео из санатория. Хотя вроде бы кто-то собирался туда пойти. Поэтому ребята и решились. Конечно, если они обнаружат книгу, то показывать тайник не будут, ну а само их мотание по заброшке вполне можно.Поэтому они сейчас и здесь.- Вам не кажется, что это слишком уж… - спросила Радмила, - книга вроде древняя и ценная, но до которой есть дело одному человеку. Эта странная, как ее там…- Ахлуофобия, - сказал Тимур, - боязнь темноты. А что странного? Вон даже трипофобия есть.- Это боязнь триппера? - уточнил Влад.- Боязнь дырок, невежда, - проворчал Тимур. Олег глубоко вздохнул, представив, что сейчас скажет Влад. Но, к его удивлению, их штатный юморист промолчал на этот раз.- Все равно смешно, - хихикнула Радмила.- Вообще-то страх заразиться венерическим заболеванием называется венерофобия, - Тимура, кажись, понесло. Редкий случай. Но обычно тяжелый.- Пощади, - Влад поднял вверх обе руки, луч фонарика ударил в потолок.Радмила перевела взгляд туда и вскрикнула. Ребята тоже взгляд перевели и увидели, что в свете фонариков колышется на потолке темная масса, больше всего похожая на мохнатого черного паука, вот только масса постоянно сжималась и разжималась, а лапки то втягивались, то вытягивались из неестественного тела. Масса лишь несколько секунд оставалась на свету, а потом отпрыгнула во тьму. Все трое искателей сразу же стали шарить фонариками по потолку. Ничего – старый в трещинах потолок и все.- Чт-то это было? – спросила Радмила, стуча зубами.- Не знаю, - ответил Олег.- Показалось? – спросил Влад неуверенно. - Как-то странно упал свет фонарика.- А почему раньше не падал ТАК? – спросил Олег. - Что это вообще за хрень?- Не знаю. Но, что бы это ни было, оно явно боится света, – заявила девушка, - а поскольку я не хочу, чтобы это нечто на меня прыгало, поэтому кто-то один должен шариться светом по потолку.- Никто не хочет, чтобы на него прыгали, - заявил Олег.- Может… - начала было девушка.- Может что? – спросил Олег.Радмила прикусила язык. Она уже готова была предложить просто уйти отсюда. Этот странный паук действительно напугал ее достаточно сильно. Но девушка знала, что ни Олег, ни Тимур уж точно не согласятся идти обратно.- Пойдемте, - сказал Олег, - судя по карте, совсем немного осталось. Рядом вход в подвал и там чуть-чуть. Берем книгу и можем уходить отсюда.- А как же съемки? – спросил Влад. – Может, все же включим камеры. Чего еще не включили? Такой кадр пропустили.- Ты про паука? – спросила Радмила, невольно содрогнувшись.- Ну да, – вздохнул Влад. Теперь, когда поблизости ничего необычного не было, всем как-то сразу стало легче, и они даже стали забывать, как испугались еще минуту назад.- А и вправду, давай включай, – распорядился Олег.Быстро рассказав в камеру, что они видели, ребята пошли дальше, поминутно снимая потолок. Но невиданна зверюшка никак появляться больше не хотела.До двери в подвал они дошли быстро. Радмиле было стыдно в этом признаться, но она надеялась, что эта дверь будет плотно закрыта. Но нет, дверь висела на честном слове лишь и, когда Влад попытался ее открыть, просто оторвалась от косяка, чуть не прибив парня.- Ну что, спускаемся? – спросил Олег, посветив фонариком в зияющий провал, из которого тянуло сыростью, затхлостью и холодом. Луч фонаря с трудом осветил с десяток ступенек, дальше все утопало во тьме.- А что же еще делать? – спросил Влад с напускной бравадой и обратился к камере. - Итак, как вы видите, мы спускаемся в подвал. Брр. Тут холодно. И запашок такой… ну прямо непередаваемый. Поверьте, уже этот запах заслуживает лайков… и немало.Пока Влад говорил, а Олег и Радмила топтались в нерешительности у зияющего прохода, Тимур спокойно пошел вниз, как всегда по своей привычке ничего не говоря.- Эй, стой, - Влад оторвался от камеры и пошел за Тимуром, который сейчас больше всего был похож на ледокол, рассекающий темное недружелюбное пространство.- Вот ведь, - чуть не выругался Олег, когда споткнулся на лестнице и почти полетел вниз. – Да стой же ты.Тимур остановился и посмотрел назад. Он уже был далеко, и его лицо плохо было видно в свете фонарика.- Вы скоро? – спросил он обыденным скучным тоном.Остальная группа осторожно спустилась. Узкие и крутые ступени не выглядели надежными, так что Влад даже забыл о работе на камеру, пока спускался. Но вот все они наконец преодолели лестницу. Радмила огляделась. Надо же, а она искренне думала, что темнее, чем наверху, быть не может – оказалось, еще как может.Влад проверил камеру и опять стал что-то вещать – Радмила особо не вслушивалась. Она пыталась хоть как-то в пространстве сориентироваться.- Мы что, будем на камеру все записывать? – спросил шепотом у Олега Тимур. - И как книгу найдем? Не думаю, что это твоему дружку понравится. Да и не собирались вроде.Тот лишь плечами пожал.- Потом вырежем, смонтируем. А что, если еще чего найдем?- И все же, почему сюда никто так и не добрался? – спросила Радмила, чуть поежившись. Не от холода даже, а от состояния какой-то жути и неестественности этого места. За время своих походов они будто кожей научились чувствовать места, в которых очень давно никого не было. Откуда – спроси, сами не ответят. Но просто знали и все, что в этом санатории точно давно никто не прошвыривался. Из людей по крайней мере.- Наверное... просто очень неудобно добираться? – пожал плечами Олег.Да, санаторий действительно был вроде не так далеко от города, но добраться к нему можно было на танке или вертолете. Либо по темному лесу, по едва проявляющейся тропинке, в которую превратилась за тридцать пять лет никем не используемая дорога. Ведь здание оставили недостроенным после пожара, что тут вспыхнул, когда санаторий был уже почти готов.Ребята дотопали сюда по тропинке не без остановки на живописной поляне, на которую они свернули для отдыха. Они планировали переночевать здесь, а двинуться в обратный путь уже утром. Они часто так делали в своих вояжах.Сейчас, находясь в здании, Радмила начала понимать, почему у них в этом походе не было конкурентов. Сам воздух словно сдавливал тело, дыхание давалось с трудом. Этот странный феномен Радмила почувствовала еще в лесу, а в санатории он лишь усилился, вызывая страх. Девушка дала себе зарок, что сегодня уж точно не уснет. Если надо просто будет мерить шагами пол.На удивление, книгу оказалось легко найти. Друг Олега очень подробно карту нарисовал и порассказал вроде с записей дяди. Видать, тот очень аккуратно вел дневник – рассказал друг Олега так подробно, будто сам тут побывал и знал каждый сантиметр. А еще, похоже, тут с того времени ничего не поменялось. Ребята без труда обнаружили немудреный тайник между почти прогнивших досок. Там лежала книга, завернутая в брезент, – этакий огромный тяжеленный том, который бы Радмила и поднять не смогла, если бы захотела… Время, похоже, не повредило книге. Обложка была цела и даже без царапин. Сама обложка была сделана из какой-то сероватой кожи, очень плотной, может, покрашенной и обработанной как-то, что так она задубела. На обложке ничего не было ни написано, ни выбито. Страниц в книге было много – не менее нескольких сотен, но переплет не потрепался, ни одна страница не выбивалась. Только вот страницы Радмилу поразили. Они были… разными. Словно под обложку понапихали выдранные или, скорее всего, аккуратно вырезанные части разных книг. Страницы явственно разнились по цвету бумаги, по плотности ее и по ощущениям. Некоторые были заполнены рукописным текстом, который было не разобрать, хотя текс и был похож на старославянский. Другие были напечатаны. Причем был страницы, напечатанные старым шрифтом с ятями и i . Были и распечатанные или написанные современным русским. Причем встречались тексты, очень красиво написанные или отпечатанные, с номерами страниц или без. Встречались и совершено безграмотные тексты, когда автор путался между «ться» и «тся» или писал «карова». Что касается содержания, то это были какие-то заметки или выдержки из книг – иногда упражнения весьма странные, необычные рисунки, в которых подчас угадывалось нечто анатомическое, ритуалы и заговоры, странные знаки. Различные черно-белые фото, которые изображали людей и животных, и, несмотря на свою обычность, выглядели почему-то жутковато. Радмила никогда не видела такой необычной книги.- Что скажете? – спросил Влад после получаса просмотра книги.- Это странно. И мне почему-то не верится, что это какая-то реликвия… - сказал Олег неуверенно.- И что это вообще древнее. Ну, то есть, что оно тут так давно лежало, - пробормотала Радмила, - тут, смотри, совсем белые листки в конце. Такого же быть не может.Тимур хмыкнул и спросил, повернувшись к Олегу.- И что ты вообще знаешь о своем дружке?- Да ничего особенного. Парень как парень. Мы и не друзья, а так, приятели поневоле были. Просто в нашем доме только я и он были одного возраста, все остальные мальчишки минимум лет на шесть старше. Нормальный парень. Никогда не нарушал свое слово. Поэтому я и доверился ему. Он всегда был невероятно честен. И я не вижу, почему бы ему…Слова Олега прервал свист, разнесшийся по подвалу. Этакий залихватский, веселый. А за свистом последовало шуршание и перешептывание, какие-то шебуршания по углам, еле слышный топот ног и даже смешки. Если закрыть глаза и перестать обращать внимание на невероятно затхлый, пропитанный вонью воздух, можно было бы решить, что тут играют дети в игру, требующую тишины, например, в прятки.Ребята как по команде начали оборачиваться и светить фонариками во все стороны. Но ничего не обнаружили – ни малейшего признака движения. А звуки между тем продолжались. Мало того – они, кажется, окружали ребят, все более и более смыкаясь вокруг них. Уже пару раз смешок или шепот, топот маленьких ног звучали совсем рядом.- Что это хрень? – воскликнула Радмила, истерически тыча фонариком во все стороны.Никто не ответил. Да и что бы ей ответили?- Нам нужно уходить! – заявил Олег.Осторожно держась совсем рядом, ребята стали продвигаться к лестнице. Шумы вокруг них то утихали, то начинались с новой силой.- Книга! – вспомнил Олег. И вправду, книгу они бросили.- Да пошла она к черту, вместе с твоим дружком! – прорычал Тимур. Олег не ответил, лишь закусил губу.Ребята добрались до лестницы и стали подниматься наверх, пока не уперлись в железную закрытую дверь. Но ведь еще некоторое время назад дверь была не просто открыта, а сломана. Теперь же она стояла целой и наглухо закрыта.- Что тут вообще творится? – Радмила почти осеклась на последнем слове – внезапно разлившийся по телу ужас перекрыл дыхание.Внезапно в дверь ударили с другой стороны. Удар, еще удар, а потом на дверь обрушился непрекращающийся грохот ударов.- Мы здесь, - попыталась вскрикнуть Радмила. Но на деле получилось, что девушка просто просипела.В ответ удары прекратились на несколько секунд, а потом обрушились на дверь с еще большей силой. Так, что полетела штукатурка. Радмила схватилась за ручку двери и попыталась потянуть ее на себя, но удары сменились скрежетом. Будто кто-то полосовал дверь огромными когтями, а после раздался невероятный заутробный вой, полный обиды и злости. Радмила поспешила убрать руку с ручки, а Олег оттащил застывшую в ужасе девушку обратно, в темноту подвала.Они спрятались за грудой поломанных стеллажей, там, где они и нашли книгу. Звуки вокруг них прекратились, но в дверь все еще продолжали то биться, то скрежетать.- Что там? – спросила девушка.- Мне кажется, что там нечто гораздо более худшее, чем здесь, - хмыкнул Тимур.Олег вдруг хлопнул себя рукой по лбу. Все обратили взгляды к нему. Даже в свете фонариков было видно, как он побелел.- Я вспомнил, - прохрипел Олег, - он ведь просил… не заглядывать в книгу. Ни в коем случае не читать ничего даже про себя, вообще не открывать. Я тогда только посмеялся, подумал, что это шутка. Еще хотел вам рассказать, но забыл.- Да ты… - Радмила чуть не набросилась на Олега.- Подожди, - остановил девушку Тимур, - это делу не поможет.- Но я не понимаю… - проговорил Олег.- А тут и понимать нечего, – усмехнулся Тимур, - мы таки встретились с тем, о чем мечтали. С некими сверхъестественными силами. И на этот раз эти силы не просто какие-то там фигуры или звуки в темноте, а нечто гораздо более реальное. Так что можем себя поздравить, господа.- И что, это что-то вроде книги ведьм? – постарался пошутить Влад. Но попытка выглядела жалко, поскольку Влад был испуган не менее остальных.- Может быть, - пожал плечами Олег, - почему бы и нет?- Но постойте, - сказала Радмила, - помните паучка? Эта хрень началась еще до того, как мы нашли книгу и открыли ее.Тимур пожал плечами.- Я всего лишь предположил.Радмила бросилась к книге, которая все так же лежала на полу, где ее оставили ребята. Нужно было преодолеть лишь несколько шагов. Девушка уже протянула руку к книге, как вдруг на ее лицо упало что-то темное, закрывающее зрение и создающее ощущение темной паутины. Вскрикнув, Радмила принялась сбрасывать с себя странное покрывало, но руки липли в нем, словно в намазанном клеем. Девушка затрясла головой, пытаясь сбросить паутину, но та наоборот словно стала сжиматься, все плотнее укутывая лицо Радмилы, вызывая новый приступ ужаса и уже совершенно реального удушья.Тут девушка почувствовала, что ее тянет назад. Она не смогла сопротивляться и плюхнулась рядом с остальными на пол. Оказывается, ее выдернул кто-то из парней. Как только она оказалась в нескольких шагах от книги, паутина исчезла и зрение вернулось. Радмила впервые почувствовала, насколько велика разница между «темно, хоть глаз выколи» и состоянием, когда действительно словно глаза выкололи.- Спасибо, - пробормотала она, пытаясь унять дрожь.- Да не за что, – хмыкнул Тимур. - Чего тебя туда понесло?- Книга… если это связано с книгой, может, в ней мы найдем, как это прекратить, - попыталась объяснить Радмила и сама поняла, что за чушь сейчас спорола. Даже если это и так и все связано с книгой – как она поймет, что надо делать? Будет читать все от корки до корки? И сколько это у нее займет времени? И что еще может произойти?Никто, впрочем, не стал упрекать девушку. Не до этого было. Звуки топота и шорохов вокруг, смешки и даже перешептывания стали еще слышнее. Теперь ребята даже физически чувствовали иногда легкие прикосновения невидимых пробегавших.Внезапно все стихло. Резко, будто и не было ничего. Даже фонарики стали светить ярче.- Все закончилось? – спросила девушка, уже не веря в такую удачу.Ответить ей никто не успел. На дверь подвала вновь обрушилась серия ударов, еще более мощных и настойчивых, чем раньше. Наконец, с последним ударом дверь слетела с петель и рухнула, преодолев лестницу и упав на пол недалеко от ребят.- Они ушли не из-за нас, - покачал головой Тимур, - они просто испугались.- Чего? – Радмила произнесла это шепотом. Она боялась услышать ответ. И еще больше боялась ответ увидеть. И не только она.Но все же, словно по сговору, все четверо одновременно посветили фонариками вверх лестнице, где сейчас возвышалась темная фигура, больше всего напоминающая огромную, метра два с половиной гориллу с мощными передними лапами, волочащимися по полу. Все тело фигуры дрожало и дышало, ходило, словно под кожей у нее пробегало тысяча насекомых. А запах, который пронесся по направлению к ребятам, точнее, смрад, был не похож ни на что, с чем они сталкивались раньше. Он вызывал тошноту и головокружение. Фигура сделала шаг и остановилась на второй ступени. С нее со шмяком оторвалось два куска плоти, которые тут же разбежались по лестнице червями. Фигура постояла минуту и сделала еще один шаг по направлению к ребятам. Пока она делала шаг, с нее еще шмякнулось пара клубков червей, которые быстро расползлись. Но на месте утраченной плоти тут же нарос кусок новой. Тварь постояла немного и двинулась еще на одну ступеньку.- Что… - начал было Олег, но замолчал. И так было понятно, что ЭТО нечто им явно неизвестное, и нечто, от чего нельзя ждать ничего хорошего.- Пошли, - Тимур резко встал.- Куда? – спросила девушка.- Возможно, тут есть еще один выход, - сказал Тимур.- Тут нет второго выхода, - мрачно проговорил Олег. – Я изучал карты.- Предлагаешь просто сидеть и ждать, пока ЭТО к нам подойдет?Казалось, только сейчас до всех дошло, что происходит. Ребята вскочили и бросились в темноту подвала. Ощущение было такое, словно раньше кто-то обколол их успокоительным, действие которого прошло сейчас. Резко. И пришло объективное осознание окружающего. Ведь если даже их невидимые призраки испугались сей твари, то что же тогда...Парни бросились вперед. Радмила за ними, но, пробегая мимо все еще лежащей на полу книги, она остановилась и сделала несколько шагов по направлению к ней. Она бы не смогла сказать ни тогда, ни потом, что заставило ее сделать эти шаги. Радмила уже коснулась обложки книги, как вдруг неведомая сила оттолкнула ее, девушка буквально впечаталась в стену. Ребята остановились и подошли к Радмиле.- Что случилось? – спросил Тимур.- Да так, ничего, - сквозь боль и пелену в сознании произнесла Радмила. Еще не хватало, чтобы из-за нее они остановились. Радмила почувствовала, что по лицу течет какая-то теплая жидкость. Она провела пальцами – кровь. Кровь пошла из носа.- Ты… - начал было Влад.- Все в порядке, - сказала Радмила, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, - идем.И опять они пошли вперед. И опять нечто потянуло Радмилу к книге. Но на этот раз она не встретила сопротивления и спокойно коснулась замазанными кровью пальцами обложки. Вот только теперь обложка показалась ей приятной на ощупь и теплой. Книга была словно живая. Радмиле даже казалось, что она мурлыкала, как котенок, под ее пальцами. В каком-то слепом недоразумении Радмила гладила книгу, не сумев оторвать от нее рук. А сознание девушки при этом, словно губка, впитывало незнакомые слова, знаки, формулы. Неизвестное знание. Девушка потеряла счет времени, она не знала, сколько это продолжалось. По внутренним часам Радмилы прошло очень много. Но когда Радмила очнулась, ребята стояли не так далеко от нее и заворожено на нее глядели. А чудовище. Хорст… она теперь знала – его звали Хорст. Именно такое имя дал ему один из прежних хозяев книги. Хорст был уже на середине лестницы. Теперь она ЗНАЛА – он вовсе не был медлительным. Просто он ждал приказа. Ждал до последнего, прежде чем начать действовать самостоятельно. А еще Радмила знала – теперь у нее два пути. Книга почти приняла ее – но для завершения ритуала нужно было еще кое-что.- Но я не могу это сделать! – закричала Радмила, прижав руки к голове.«Тогда меня ждет смерть», - подумала она тут же. Она ЗНАЛА это. В случае ее отказа смерть ждала не только ее, но и ее друзей. А в случае согласия – только ребят. Но ведь это ее друзья…«Глупая», - забилась в голове мысль. Мягко, даже сочувственно: «Им в любом случае не жить. Себя погубишь, а их не спасешь».- Радмила, ты что творишь? – позвал Тимур, нарушив оцепенение девушки.Радмила мотнула головой, словно хотела вытряхнуть ненужные мысли, и посмотрела на ребят. Тимур – молчаливый и надежный, как скала. Он говорил только по делу и всегда был готов прийти на помощь. Олег - всегда готовый взять на себя роль распорядителя, немного нервный, но в принципе… Влад – насмешливый и всегда умеющий исправить настроение. Все трое были ее друзьями, самыми близкими после родителей людьми, почти что братьями. Радмила вспомнила все их походы за неведомым, то, как они учили ее не бояться и поддерживали друг друга.Радмила вновь тряхнула головой. Но туда без ее позволения лезли совсем другие мысли и картины. Это были картинки памяти, но не ее, а памяти тех, кто владел книгой. И сейчас книга предлагала ей воспоминания, которые обещала превратить в собственную реальность девушки. Только руку протяни. О необычных ритуалах и странных городах, которые просто не могли быть городами нашего мира. О силе, что сочится сквозь пальцы и строит или разрушает, о магии, вплетенной в слова, перед которой гнутся даже деревья и которую слушаются даже дикие звери. О других таких же, как и она, с которыми она сможет общаться, обмениваться знаниями о сокровенности мира, дружить или враждовать при том, что и то, и другое одинаково сладко.Девушка еще раз посмотрела на бывших уже друзей. Какими жалкими они показались ей сейчас! Какими слабыми. «Да это же просто низшие существа!» - промелькнула в мозгу мысль, и девушка уже не могла бы сказать, была ли это ее мысль или чужая.- Радмила! – покричал Тимур, словно понимая что-то.- Прости, - только и сказала девушка и, глубоко вздохнув, отдала приказ Хорсту.Все же что-то от прежней Радмилы в ней осталось, и она закрыла глаза, поэтому не видела, как чудовище вмиг потеряло форму и клубок темных червей, в который оно превратилось, бросилось к парням. Она не видела, как они побежали, как они пытались убежать. Не видела, как копошащаяся тьма нагнала всех и объяла их – казалось, что так нежно и аккуратно. Они даже не успели закричать. В несколько секунд все было кончено. Темные комки отступили от своей добычи и вновь соединились в зловещую фигуру. Только тогда Радмила открыла глаза. Её друзей не было. Ничего. Ни тел, ни одежды. Черви съедали материю подчистую. Только разве что призраками могут стать ее бывшие друзья теперь. Но ничего, у Радмилы сейчас имелось несколько способов утихомирить и изгнать даже самого обиженного и злобного призрака, чтобы жить ей не мешал.На несколько секунд девушка застыла. Она словно переключилась, как телевизор с одного канала на другой. Радмила закрыла лицо руками и завыла. Потому что осознала, что натворила. Но это длилось несколько секунд, и скоро уже девушка оторвала руки от лица, а ее слезы быстро высохли. Нет, ничего в нее не вселилось, да она бы теперь и не позволила. Это была Радмила… та же самая Радмила. Но нечто, чему и книга являлась частью, немного поработало с ее характером, попросту выкинув ненужные чувства и привязанности такие глупые, что Радмиле и самой теперь было смешно. Девушка спокойно и гордо пошла по направлению к лестнице. Теперь ей не нужен был фонарик – она и так прекрасно видела. Теперь она не боялась Хорста – он служил ей. Теперь она не обращала внимания на призраков – они сами попрятались в ужасе, ощущая ее присутствие. Радмила шла гордо, распрямив плечи – надо же. А она не предполагала, что раньше, оказывается, сутулилась. Сейчас она даже чувствовала себя выше. И увереннее не в пример прошлой своей ипостаси. Про бывших друзей она и забыла. Единственное, что сейчас ее волновало, так это то, что, к счастью, она оказалась в том месте не одна. И ей было, чем пожертвовать. Иначе пришлось бы жертвовать частью себя – глазом, рукой, красотой. А это было бы неприятно.Радмила вышла из здания санатория. Уже занимался рассвет. С неудовольствием девушка оглядела себя – грязная, потная. Куда это годится? Быстрее бы домой. Хорст боялся леса, но и в лесу она могла много кого заставить работать на себя. Тайные тропы никто не отменял, и уже через час она будет дома. Книгу девушка не взяла. Зачем, если по ее приказанию ей принесут книгу куда угодно? Негоже ей тут валяться. Хотя, в общем-то, пока она Радмиле и не нужна. Она и так в любой момент могла в мыслях увидеть любую страницу книги. Вот когда начнет сама, если сочтет нужным, плести новые какая-то заклинания-ритуалы – тогда и запишет, может, что. А может, и нет. В книге уже столько всего.С удивлением Радмила увидела и то, что случилось с прежним хозяином книги. Тот родился, не обладая силой, – так бывает. А его родители погибли, использовав всю свою силу на его жизнь, которой было суждено прекратиться еще в детстве. Глупцы, по мнению новой Радмилы. Ведь у них могли бы быть еще дети, возможно, обладающие силой. Хотя, может, они надеялись, что сила придет позже к их сыну. Так тоже бывает часто. Но не сложилось и очень не вовремя, ибо настало время, когда сила книги была нужнее всего. Так и не познавший силу тогда должен был доставить ее в определенное место – одному из хранителей таких вещей. Но хранитель жил далеко в оккупированном городе, и парень испугался. Он оставил книгу в этом санатории, чем обидел силы, что отвечали за нее. Скоро они все-таки добрались до обидчика и убили. А приятель Олега… Да никакого отношения он не имел к этому роду и к книге. Он всего лишь случайно о ней узнал. Сам он обладал какой-то силой и надеялся, что книга выберет его. Радмила поморщилась. Вот только еще одного претендента на книгу не хватало. Нужно было разобраться с ним сейчас, пока он ничего не понял. Девушка закрыла глаза. Перед внутренним взором возникла книга, которая раскрылась на нужной странице. Радмила могла бы все сделать и без нее, но так было надежнее. Она убрала внутреннюю картинку книги и, вздохнув, попыталась найти того приятеля, что послал их сюда. Злости или ненависти она к нему не чувствовала. Она дорого заплатила за силу, но в этом была только ее вина и ее желание. Просто этот человек мог ей помешать. Радмиле не составило труда добраться до него мысленно. Так же, как и оплести холодными жгутами, а потом сжать его глупое сердце. Совсем немного, и девушка была уверена – все закончилось. Инфаркт такая мерзкая штука – может случиться с любым и в любой момент.Радмила захихикала. Она открыла глаза. Потянулась и улыбнулась новой жизни.«Нужно еще имя сменить», - подумала она, ступая на указанную услужливой лесной нечистью тайную лесную тропу. «Радмила… какая к хаосу милая радость?».

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