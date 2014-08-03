Воссоединение

Воскресенье было светлое, тихое, с тем особенным покоем, который бывает только на кладбищах, когда солнце уже пригрело, а ветер ещё не проснулся. Над мраморными плитами стлалась синеватая дымка — не то от ладана, не то от земли, которая наконец оттаяла и задышала.Елена Ивановна шла по главной аллее. Рядом — Ренат Эдуардович, муж, прямой, строгий, в чёрном пальто, с лицом, которое не умело выражать чувства. За ними — шофёр нёс две корзины цветов: белые розы, любимые Лукасом, и красные гвоздики, потому что так положено.— Ты сегодня бледная, — сказал Ренат, не глядя на жену.— Не выспалась, — ответила Елена. Она не сказала, что ей снился Лукас. Маленький, в песочнице, с совочком. Он строил замок и кричал: «Мама, смотри!». А потом замок рассыпался. Как всё.Они подошли к ограде. Мраморный памятник, чёрный, с золотыми буквами: «Лукас Ренатович Вознесенский. 2000–2021. Спи спокойно, дорогой сын». Елена всегда задерживала взгляд на этих словах. «Спи спокойно». А он не спал. Он был мёртв. Это хуже, чем не спать.Она поставила цветы, присела на скамейку, достала платок. Ренат стоял поодаль, смотрел на крест.— Мог бы подойти, — сказала она.— Я подхожу, — ответил он. — Каждое воскресенье.— Ты подходишь к камню. А я — к сыну.Он не ответил. Не умел. Всю жизнь не умел. Был как в футляре — в своей работе, в своих деньгах, в своей нелюбви к словам. Елена привыкла. Но сегодня привычка не работала. Сегодня она хотела, чтобы он заплакал. Или хотя бы вздохнул поглубже.Не дождалась.Они уже собирались уходить, когда у входа на кладбище что-то случилось. Охранник замахал руками, шофёр побежал посмотреть. Потом раздался звук — скрип колёс, тяжёлый, с железным звоном. И крик.— Мама! Папа! Я жив!Елена замерла. Платок выпал из рук.— Что это? — спросила она.— Не знаю, — Ренат шагнул вперёд, заслоняя её плечом. — Охрана! Уберите этого!Крик повторился, ближе, надрывнее, словно человек выплёвывал его вместе с последними силами:— Мама! Это я! Лукас!Ренат побледнел. Елена вцепилась в его пальто.— Этого не может быть, — сказал он. — Лукас мёртв. Мы его похоронили.— А мы? — тихо спросила Елена. — Мы похоронили кого?Они увидели его. Мужчина в инвалидной коляске, жёлтой, казённой, с капельницей на подлокотнике. Лицо — как карта, по которой прошла война: шрамы, швы, чёрные провалы глаз. Борода — седая, длинная, с колтунами. Одежда — рваная, больничная, с чужого плеча.Но глаза... Глаза были те же. Карие, с золотыми искрами, которые появлялись, когда он улыбался. И он улыбался. Страшно, криво, с обнажёнными дёснами — потому что зубов у него не было.— Сынок, — прошептала Елена.И упала.Очнулась она уже в машине. «Мерседес» стоял на обочине, водитель курил у дороги, а Ренат сидел рядом, держал её руку. Молча. Как всегда.— Где он? — спросила Елена.— В больнице. Мы привезём врачей. Разберёмся.— В чём разбираться? Это наш сын. Я узнала глаза.— Глаза можно сделать. Пластика, голосовые связки, ДНК — всё можно подделать. Есть люди, которые этим занимаются. За деньги.— Кому нужно подделывать нашего сына? Ты думаешь, это шантаж?— Я думаю, — сказал Ренат, — что мы должны быть осторожны.Елена закрыла глаза. Вспомнила тот день. Аварию. Горящую машину. Опознание. Гроб. Похороны. Она не видела тела — гроб был закрыт. Следователь сказал: «Лучше не смотреть». И она не посмотрела. А надо было. Матери надо смотреть. Всегда.— Вези меня обратно, — сказала она.— В больницу?— В ту, где он.Ренат вздохнул. Сказал водителю: «Поехали».История, которую они услышали в больнице, была страшнее любой криминальной сводки. Лукас говорил тихо, с одышкой, подолгу замолкал, как будто собирался с силами. Елена держала его за руку — ту, что осталась. Левой кисти не было, культя заканчивалась выше запястья.— Меня не хоронили, — начал он. — Я не умер в той машине. Меня вытащили. Двое. В масках. Я был без сознания. Очнулся в подвале. В Африке. Не знаю, в какой стране. Туда летели долго. Я считал дни по уколам.— Кто? — спросил Ренат.— Люди, которые покупают людей. Рабство. Оно не кончилось. Просто стало дороже.— Зачем ты им?— Органы, папа. Моя печень, мои почки, моя кровь, мои кости — всё, что можно продать. Я был донором. Живым донором. Они брали по частям. Без наркоза, потому что наркоз дорогой. Я кричал сначала. Потом перестал. Не было голоса. Связки сожгли кислотой. Чтобы не орал.Елена заплакала. Ренат сидел каменный.— Три года я был там. Потом один врач — его тоже держали — помог мне сбежать. Он пожертвовал собой. Отвлёк охрану. Я выполз на каталке. Потом полз. Потом нашёл русское консульство. Меня не сразу узнали. Документов не было. Пальцев не было — отпечатки стёрли. Но слюна осталась. И ДНК. И мамины глаза. Их не изменишь.— Почему ты не позвонил? — спросил Ренат.— А кому? У меня не было телефона. И не было пальцев, чтобы нажимать кнопки. И я боялся. Вдруг вы не поверите? Вдруг вы уже забыли? Вдруг у вас новая жизнь, новый сын, и я — лишний?Ренат встал. Вышел в коридор. Елена услышала, как он стучит кулаком в стену. Один раз. Второй. Третий. Потом замолкает.— Он плачет, — сказал Лукас. — Папа никогда не плакал. Даже когда меня хоронил.— Ты не был на своих похоронах, — сказала Елена. — А он был. И не плакал. Он вообще не умеет. Наверное, копил все эти годы.— Раз копил, пусть отдаст, — сказал Лукас. — Я не прошу денег. Я прошу, чтобы он меня обнял. Хотя бы раз.Ренат вернулся. Подошёл к коляске. Наклонился. Обнял. Долго, молча, не отпуская.— Мы всё исправим, — сказал он. — Я найду тех, кто это сделал. Я их уничтожу.— Не надо, — сказал Лукас. — Ты бизнесмен, а не убийца. И потом, они уже там. Бог им судья.— Ты веришь в Бога? — спросила Елена.— Теперь — да, — сказал Лукас. — Когда у тебя отняли всё, кроме жизни, ты начинаешь верить. Не потому, что боишься. Потому что понимаешь: жизнь — это не твоя заслуга. Это подарок. Иногда в рваной упаковке, с просроченным сроком, но подарок.Они забрали Лукаса домой. Оборудовали комнату на первом этаже, широкие двери, пандус, специальную кровать. Врачи приходили каждый день, делали перевязки, назначали процедуры. Елена сидела у постели, читала вслух, вязала — ему на руку, которой не было. Ренат привозил фрукты, книжки, новый телевизор. И молчал. Не умел говорить — молчал, но теперь молчание было другим. Тёплым.Лукас не жаловался. Ни на боль, ни на прошлое, ни на то, что не может сам пойти в туалет, что не может поднять ложку, что не может обнять мать обеими руками — потому что одной не хватает. Он просто жил. Как умел.— Ты не злишься? — спросила его однажды Елена.— На что?— На жизнь. На Бога. На нас, что не нашли тебя раньше.— Я злился, — сказал Лукас. — Три года. В подвале. Потом понял: злость — это тоже часть меня. Её не вырезать, как почку. С ней надо жить. И учиться не обращать на неё внимание.— А ты научился?— Нет. Но стараюсь.Прошло два года. Лукас по-прежнему в коляске. Руки нет, ноги не ходят, зрение упало. Но он улыбается. Улыбается, когда Елена входит в комнату. Улыбается, когда Ренат приносит свежие газеты. Улыбается, когда по телевизору показывают Африку — ту, где его держали.— Ты не боишься? — спросил его однажды Ренат.— Чего?— Что они вернутся? Что найдут?— Пусть ищут, — сказал Лукас. — Я теперь не в подвале. Я дома. А дома и стены помогают. И мама. И ты.Ренат отвернулся. Но Елена видела: у него дрожат руки.Она подошла, взяла их, положила на плечи Лукасу.— Обнимите друг друга, — сказала она. — Вы оба живые. Остальное — не важно.Так они и стояли: отец, мать и сын, у которого почти не осталось тела, но осталась душа. И эта душа была больше, чем всё, что у них было раньше.А за окном садилось солнце. И кладбище, где они оставили пустую могилу, чернело на холме. Но они туда больше не ходили. Не за чем.Их сын теперь был здесь, и это было великое чудо.

Ключевые слова: кладбище сын плен бегство жизнь авторская история

