Бог Кобра

Где-то в Восточной ИндииТрое мужчин, вооружённые палками с раздвоенными концами, окружили кусты. Там, в гуще зарослей, притаилась огромная змея. Чёрная, с бледно-жёлтыми полосами по туловищу. Один из мужчин попытался прижать её голову раздвоенной палкой к земле, но огромная рептилия поднялась вертикально, расправляя капюшон и приоткрывая рот. Королевская кобра. Змея заняла оборонную позицию в кустах, но опасность была со всех сторон.Один из мужчин привлёк её внимание движением руки, змея повернулась в его сторону, и другой мужчина, используя палку-пинцет, захватил её шею. Огромная змея заизвивалась, но ещё двое мужиков схватили её руками за шею и туловище, выволокли из кустов и принялись запихивать в холщовый мешок.Позади них раздался треск, и один из мужчин резко обернулся. Позади него стоял старик, одетый в рубаху ниже колен, с длинной бородой и с посохом. Судя по всему, он пришел сюда из ближайшей деревни, коих в этой местности одна на другой. Старик указал на мешок и что-то сказал.Двое мужчин переглянулись между собой, но третий прислушался, а затем проговорил:— Это догри (один из языков Индии).Старик ещё что-то сказал, указывая на мешок.— Он говорит, — сказал мужчина, понимающий догри, — чтобы мы отпустили её, что это священное животное.— Мы не можем её отпустить! – Выкрикнул мужчина с палкой-пинцетом. – Нам заплатили за неё. Переведи ему.Старик выслушал ответ и снова что-то сказал, но уже с примесью гнева в голосе.— Он говорит, что, если мы не отпустим её, бог Кобра отомстит за это.— Пошли его к черту! – Заорал мужчина с палкой-пинцетом, который, судя по всему, был здесь главным. – Мы вылавливаем змей для зоопарков мира. Нам заплатили, нам нужны деньги, и у нас контракт на поставку. И вообще, хватит болтать, работа выполнена. Уходим.Главный взял мешок, в котором брыкалась тяжеленная четырёхметровая змея, и отправился к машине, стоящей в паре сотен метров, двое его помощников пошли за ним.Старик посмотрел им вслед, кивнул, что-то пробормотал себе под нос и, развернувшись, ушёл туда, откуда пришёл.Зоопарк. Центральная Россия.Двое работников, стоя в тёмном помещении зоопарка, развязали большой холщовый мешок и, вытряхнув из него огромную змею в просторный террариум, тут же захлопнули крышку, навесив навесной замок.— Что это за зверюга? – спросил работник зоопарка более старшего коллегу, удерживая холщовый мешок в одной руке, а другой пряча ключ от террариума в карман.— Королевская кобра. Прибыла сюда несколько часов назад. Завтра её осмотрит герпетолог и ветеринар. Ну, ей около месяца придётся прожить в этом карантинном террариуме, – работник постучал пальцем по крышке. – Пошли отсюда.Старший работник направился к выходу из помещения для рептилий, младший последовал за ним, но у самого входа оглянулся и заметил, что с новопривезённым питомцем произошли изменения. Жёлтые до сих пор глаза рептилии стали изумрудно-зелёными, светящимися в темноте.Оба мужика развернулись и уставились на змею, которая теперь походила не на обычное пресмыкающееся, а на исчадие ада. Змея подняла переднюю часть тела, приоткрыла рот и двигала раздвоенным языком: взад-вперёд, взад-вперёд.Оба работника смотрели на это невероятное зрелище и даже не заметили, в какой момент начали слышать голос, странный шёпот, говоривший на неизвестном, непонятном языке. Мужчины не понимали языка, но по интонации поняли, а может, сердцем почувствовали, что это заклинание. И шёпот шёл из террариума, от этой догадки у работников зоопарка вся шерсть встала дыбом.И тут же королева змей бросилась вперёд, пробивая своей головой толстое стекло террариума и чёрной лентой вытекая наружу. Старший работник даже зажмурился и потряс головой, чтобы убедиться, что это не наваждение, а младший рванул к двери, сбивая старшего с ног. Оба работника грузно повалились на пол. Младший оглянулся, чтобы посмотреть, где там змея, и тотчас получил ядовитый плевок в лицо. Ощущение было таким, будто в его лицо плеснули кипятком, выжигая глаза. Закрывая лицо руками, парень катался по полу помещения. Другой работник кинулся к выходу ползком, но удалось ему проползти всего пару метров. Кобра вцепилась ему в бедро, мужчина попытался ударить её рукой, но получил ещё один ядовитый укус в лицо и ещё один. В шею.В глазах работника всё поплыло, стало трудно дышать. «Нет», — думал он, — «от укусов змей так быстро не умирают». Это было последней его мыслью. Змея бесшумно выползла из террариума, она знала, что убила не тех, ей нужен был другой человек. Просто, когда бог Кобра пробудился, эти двое были первыми, кого он увидел, вот на них и обрушился его гнев.Змея выползла на улицу и свернулась кольцами на клумбе у входа в административное здание, лунный свет отражался в её гладкой чешуе.Анатолий Яковлевич, директор зоопарка, пришёл на работу пораньше. Ему не терпелось взглянуть на нового питомца, за которого он отвалил кучу денег и которого так долго ждал.«И почему эти два болвана не позвонили мне и не рассказали, как прошло заселение в карантинный террариум?» — размышлял директор, подходя к одноэтажному административному зданию на территории зоопарка, где находился его рабочий кабинет, и выуживая рукой из кармана ключи. «Сейчас поставлю сумку и пойду взгляну на красави…»От размышлений его оторвал шипящий звук, раздавшийся прямо у него за спиной, это было даже больше похоже на рычание, чем на шипение.Сердце Анатолия Яковлевича ёкнуло куда-то вниз. Стоя на ставшими ватными ногах, директор обернулся и столкнулся со взглядом изумрудно-зелёных, светящихся глаз. Кобра стояла в боевой стойке, расправив капюшон, и смотрела ему прямо в глаза. Глаза в глаза, её голова была на уровне его лица. Директор хотел закричать, но ему сию секунду в лицо прилетела струя яда. Мужчина зажал лицо руками, а кобра мгновенно обвилась вокруг него и кусала, кусала, кусала.Их обнаружили работники зоопарка, пришедшие чуть позже. Двух работников, у одного из них лицо было в волдырях, как от ожогов, другой уставился невидящими глазами в потолок, высунув язык изо рта. Директор обнаружился у входа в административное здание. На нём насчитали одиннадцать укусов. В основном в области лица, шеи, головы и груди, а также волдыри на лице.Кобру нашли у пруда ближе к вечеру, змея лежала на траве, свернувшись кольцами, и смотрела на солнце жёлтыми глазами.

