Творческие истории

Кошка из ада

Дорога, длинная пыльная дорога змеилась по полям, проходила через лес и петляла дальше, по холмам, серой лентой убегая вдаль. Туда, где небо смыкалось с землёй. По сторонам дороги, здесь и там, стояли берёзы, наслаждаясь наступающей прохладой после знойного дня. Ветер проносился по полям, поднимая волны золотой ржи, и затихал в глубине леса.
Солнце только что опустилось за горизонт, облака пылали, словно брёвна в костре, а с другой стороны небес, с востока, медленно наползала тёплая ночь. Уже почти смерклось, и на небе зажглись звёзды, когда на дороге появились парень и девушка.
Максим и Полина возвращались из клуба, расположенного в районном центре, находящимся в восьми километрах от их родной деревни. Молодые обсуждали танцы, которые всё ещё продолжались в клубе, потом их разговор плавно перетёк на тему окружающей природы и красот ночи. Во мраке раздавалась трескотня кузнечиков.
Максим на мгновение замолчал, задумавшись о своём, он бы с радостью пробыл в клубе чуть ли не до утра, но Полина настояла на том, чтобы они ушли. Родители велели ей не задерживаться слишком долго. Полина не могла понять причину их беспокойства. В их районе никогда ничего страшного не происходило, все друг друга знали, но решила не огорчать родителей и выполнить их наказ.
Полина указала рукой на звезду, светящуюся голубым светом в небе, что-то хотела сказать про неё Максиму, как из ржи метнулось что-то чёрное, чернее ночи. Кошка. Абсолютно чёрная кошка, с гладкой короткой шёрсткой и зелёными глазами подошла прямиком к Максиму и начала тереться об его ноги. Парень слегка опешил от этого, взглянул на улыбающуюся Полину, присел и почесал кошку за ушами.
— Киса-киса!
— Мррр-мррр, — отозвалась кошка.
— Красивая зверюга, — Максим встал. — Здоровая такая. Интересно вот чья, явно не бездомная. Вроде ни у кого таких крупных кошек нет.

Полина было присела, чтобы получше рассмотреть животное, но кошка вдруг ощетинилась, выгнула спину дугой и зашипела на Полину.
— Ты чего? — Полина резко отпрянула назад, а кошка атаковала её с быстротой молнии, намереваясь вцепиться когтями в лицо.
И вцепилась бы, если бы не словила оглушительного пинка от Максима. От удара в бок ботинком сорок пятого размера кошка сделала сальто в воздухе, отлетев в рожь, но тут же выскочила оттуда, прижимаясь к земле, прижав уши, с пронзительным воем снова кинулась на Полину. Девушка завизжала, Максим закрыл собой любимую, снова нанося удар ногой, но в этот раз кошка увернулась.
Кошка бегала кругами вокруг молодых, не подходя близко, но и не убегая. Животное пыталось забежать молодым со спины, но Максим разворачивался передом, закрывая Полину.
— Прогони её! — Полина была напугана, сильно напугана. — Прогони её, она точно бешеная!

Максим пытался, размахнувшись ещё раз ногой. Он сделал выпад в сторону кошки, намереваясь дать ей пинка по морде. Кошка молниеносно отскочила, а затем с криком «аууу» почти по-пластунски проскочила мимо Максима, высоко подпрыгнув, вцепилась когтями Полине в бёдра и снова получила могучего пинка от парня.
— Что за тварь? – Максим смотрел на отлетевшую в рожь кошку.
— Ауууррр, – раздалось из ржи, на Максима оттуда глядели жёлтые глаза.
Волей-неволей в голове парня начали всплывать бабушкины рассказы про ведьм, что превращаются в кошек ночами.
Максим и Полина быстрым темпом шли по дороге, молодые не расслаблялись ни на минуту. Всего в десяти метрах от них рожь колыхалась, выдавая движение их необычного преследователя. Кошка не отставала, но уже и не нападала. Максим не спускал глаз с поля, в любую секунду ожидая нападения. Кошка выскочила позади них прямо на дорогу.
— Брысь, тварь! – Максим сделал выпад в её сторону, топнув ногой.
— Маууу! – Раздалось в ответ, но животное поспешило скрыться во ржи.

Поле кончилось, начинался лес, нервы у молодых были на пределе.
— Там, за теми кустами, стихийная свалка, — сказал Максим Полине. — Строительный мусор. Кирпичи, палки.
Позади молодых мелькнула тень.
— Беги! — рявкнул Максим.
Полина пронеслась мимо кустов, очутившись на той самой свалке, и, схватив обломок кирпича, запустила в тёмную тень, что змеёй вилась по кустам. Кусок кирпича просвистел прямо над кошкой, которая отозвалась на оборонительные действия Полины яростным шипением. Тут же в паре сантиметров от кошачьей морды приземлилась палка, которую подобрал на дороге Максим. Кошка скрылась в траве.
— Она не ушла, — всхлипывала Полина. — Не ушла.

Максим подобрал валяющийся на свалке кусок арматуры.
— Уже лучше, — проговорил парень себе под нос, после чего поискал взглядом кошку.
Её нигде не было.
— Убежала, — Максим взял Полину за руку и повёл через лес.
Молодые шли, вздрагивая от каждого шороха, от каждой тени.
— Она бешеная, — вновь сказала Полина.
Максим покачал головой:
— Бабушка говорила, что ведьмы могут превращаться в кошек.
Полина не ответила.

Молодым осталось пройти через лес, а там уже и их деревня. Дом. Безопасность.
Проходя мимо раскидистого дуба, стоящего прямо у тропы, Максим в свете луны, пробивающемся сквозь кроны деревьев, увидел, что что-то мелькнуло по дереву.
Среагировать парень не успел, как Полине прямо на голову прыгнула с ветки огромная чёрная кошка и вцепилась когтями всех четырёх лап девушке в лицо, с бешеной яростью раздирая его в клочья. Полина, закричав, вцепилась руками в кошку, пытаясь оторвать её от лица. Парень одним прыжком оказался рядом с любимой и, размахнувшись, воткнул арматуру, которую до сих пор нёс в руке, кошке в бок. Кошка закричала почти человеческим голосом, и от этого крика у Максима похолодело внутри, после чего кошка рванула в заросли кустов с торчащей из бока арматурой, оставляя кровавый след.
Максим присел рядом с Полиной и осмотрел её лицо, адская кошка здорово его разделала.
— Чёрт, к врачу надо! – Проговорил Максим. — Сейчас дойдём, у моего отца машина, он отвезёт тебя в район.
Из кустов послышалась возня.

— Я сейчас, — сказал Максим Полине и отошёл туда, куда уползла раненая кошка.
Максим залез в гущу кустов и остановился, как громом сраженный. На окровавленной траве лежала не кошка, а девушка. И что ужасней всего, Максим знал её.
— Лида! — выдохнул парень, которого уже начала колотить крупная дрожь.
— Я любила тебя, — Лидия приподняла голову, — а ты выбрал её.
Лида уронила голову на траву и остекленевшими глазами уставилась в небо.
Максим ещё некоторое время стоял, а затем начал хихикать, хихикая, парень повалился на траву. Он продолжал хихикать, когда к нему подошла Полина, продолжал хихикать даже тогда, когда мёртвую Лиду грузили в труповозку, а его самого уводили под руки санитары.
Хихикал и повторял:
— Я убил кошку, а она девка. Лида-кошка. Это дьявол, ад, дьявол. Ведьма!


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:27 by SergeyYakubov
0

Ключевые слова: кошка ведьма оборотень магия любовь превращение нападение сумасшествие борьба авторская история

