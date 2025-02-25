Наследство деда Степана⁠⁠

Летяга Просмотров: 199 Комментарии: 0 +3 25-02-2025, 14:42 by

Дед Степан помер в понедельник. Тихо помер, вопреки всем россказням старой бабки Мани, его соседки и вечной соперницы. Ну как же! Непременно колдун помирать должен в страшных мучениях, если не удастся передать свое черное колдовское умение по наследству. А выходит, не передал, потому как некому. Один жил, один и помер. Схоронили деда в среду, на деревенском кладбище. Ну и пусть слухи ходили, что колдун, а такой же житель Жерловки, как и прочие. Испокон веков Степановы предки на этой земле рождались, жили и в ту же землю ложились. Вон крест железный, голубой облупившейся краской крашеный, это отец Степанова похоронен, а рядом, чуть правее, его дед. Самого Степана на краю схоронили, слухи слухами насчет колдуна, а так все же надежнее будет. Вроде по-людски, на кладбище, а вроде как и за пределами.Была у Степана дочка, где-то в городе жила. Телеграмму ей, конечно, отбили, да только зря. Ждать не стали, похоронили. Лет пятнадцать дочку ту не видать в Жерловке было, к живому отцу не приезжала, а тут к мертвому поторопиться? Имущество нехитрое дедово не тронули, только козу Глашку к себе староста взял, не помирать же с голоду животине, а кошка рыжая одноглазая сама сбежала. Как деда из дома в последний путь вынесли, так вперед всех выскочила и поминай, как звали.Бабка Маня перекрестилась истово троекратно и уверила, что это нечистая сила из поганого дома выходит. Староста навесил на дом замок для порядка, а ну как наследница приедет, чтоб всё честь по чести было. И ведь не зря. Явился наследник через полгода. Какой-то там троюродный внучатый племянник Степана, Тимофей. Баба Маня наметанным глазом сразу определила: сиделец и прощелыга. А он и отпираться не стал. Сидел за случайную драку, освободился недавно, жить негде, вот его на правах наследника в Жерловку и отправили. С глаз долой, из сердца вон. Кому он там, в городе, такой нужен?Староста не очень-то Тимофею обрадовался, но ключ от дедова дома отдал и наказал не буянить, не пить, к девкам и бабам не приставать. Пожевал губами, выложил на стол пачку чая, буханку хлеба, кусок сала, картошки немного и банку огурцов соленых. На вечер, поужинать. По-соседски, чем богаты. Попрощался и ушел. А Тимофей и тому рад. Не привык пановать, за всё спасибо.Обошел владение, дров наколол, печку затопил, полы помыл, вот и жить можно. Первая ночь на новом месте прошла спокойно. А наутро у дверей сюрприз обнаружил. Одноглазая кошка деда Степана вернулась. Тощая, облезлая, в чем только душа держится! Потерлась о Тимофеевы ноги и на дверь посмотрела просительно.- Эх ты, бедолага, - пожалел кошку Тимофей, - заходи, погрейся, только вот покормить-то тебя нечем. Разве что салом вот.А кошке того и надо, в дом шмыгнула и к печке. Тимофей вернулся, нарезал сало кусочками поменьше и кошке на блюдечке поставил. Кошка враз сало уплела, на печку запрыгнула и замурчала.- Ну, оставайся, раз понравилось. Может, мышей ловить будешь.Сам Тимофей к старосте пошел, работы спросить да продуктов в магазине прикупить. Староста с сомнением его выслушал, но работу решил дать, Тимофей столярному делу оказался крепко обучен. И дедову козу Глашку тоже вернул. Совестливый мужик был, да и Глашка та еще зараза оказалась, бодливая да кусачая. Избавился и сам рад.Вернулся Тимофей в дом, а у забора баба Маня топчется.- Здорово, сынок! Как на новом месте устроился? – елейно спросила она, буравя Тимофея взглядом.- Здравствуйте, бабушка! Неплохо. Вот, живностью обзавелся. Коза бодливая да кошка одноглазая. – усмехнулся Тимофей.- Ишь ты! Вернулась, паскуда! Это ж Степанова кошка. – ахнула бабка.- Надо же! Ну и хорошо, кошка в доме к счастью! – сказал Тимофей, а коза незаметно подошла к бабке сзади и тяпнула за мягкое место.- Ах ты ж, чума рогатая! - И бабка замахнулась на козу палкой.Тимофей извинился и поскорей за калитку шмыгнул.Всё как-то само собой наладилось: и работа, и хозяйство, и приятели хорошие появились. Прижился в Жерловке Тимофей. А чего б и не прижиться? Спокойный, не пьёт, работа в руках у него горит, да и поможет всегда по-соседски. Впору бы невесту искать, девки на него заглядываться стали. Только с той поры спокойно спать Тимофею не приходилось. То вокруг дома кто-то ходить по ночам стал, то в окошки стучать, в трубу печную выть и стонать. Кошка спину изгибает, шерсть дыбом, по углам носится и шипит. Тимофей хотел на улицу выйти, посмотреть, кто там хулиганит, а кошка поперёк него к двери прыг и не пускает. С утра баба Маня заявилась. У калитки стоит, в окна глядит, Тимофея зовёт.- Тимоша, выдь-ка, я тебе молочка принесла. Пусти на двор, занесу.Тимофей в окошко высунулся:- Спасибо, бабушка, за заботу, а только не пью я молоко. Нельзя мне, аллергия.На том и разошлись. Но баба Маня с того дня зачастила к Тимофею, всё в дом рвется под разными предлогами.Тимофей только и успевал от нее открещиваться.В годовщину смерти деда Степана пошел Тимофей на кладбище, могилку прибрать да помин отнести. Хоть и не знал деда при жизни, а всё ж родня, да и невольным наследником стал, надо память дедову уважить. А кошка одноглазая за ним на кладбище увязалась, вперед забежит, остановится, обернется на Тимофея и смотрит. За собой зовет. Тимофей кошке верит, за ней идет. Так и привела его кошка на дедову могилу. Тимофей траву повыдергал, всё прибрал. Присел деда помянуть. А тут откуда ни возьмись старичок дряхлый у ограды появился.- Доброго дня, дедушка! – поздоровался Тимофей.- Здравствуй, сынок! У деда прибираешься? Хорошее дело. А знаешь ли ты, что дед колдуном был?- Слышал такое, да не знаю, правда или нет. – пожал плечами Тимофей.- Правда, сынок, правда. Сильным колдуном был, после себя книгу оставил. Кто книгу ту найдет — великую силу обретет. Тоже колдуном станет и должен будет ту силу преумножить. – загадочно сообщил старичок.- Так наверняка нашли ту книгу, кому надо! Год со смерти деда уж прошел.- Кабы нашли, к тебе по ночам гости непрошенные в дом не ломились. Так-то, сынок! – хитро улыбнулся дед.Тимофей внимательно посмотрел на старичка.- Дед Степан? – наконец догадался он. – Так что мне делать-то?- Ты Дашку слушай, умная она. – кивнул дед на кошку. - А бабку Маньку ни на шаг в дом не пускай. Ведьма она! Возьми вот гвоздь, да вечерком ей в косяк вбей. Чтоб не повадно было. И так прям и скажи, дед Степан заповедал из дому нос не совать. Это она, поганая, за книгой охотится, по ночам тебя изводит. А в дом без приглашения ей дороги нет. Защита моя крепко стоит.Так Тимофей и поступил. А как не поверить, когда такое вокруг творится? Улучил вечером, пока смеркалось, момент, перелез через забор, да и вбил ржавый гвоздь в бабкин косяк.В ту ночь Тимофей с Дашкой спокойно спали. На утро он на работу отправился, а к вечеру у дома бабки Мани скорая стояла. Инсульт разбил. Отошла она, правда, скоро, да вот ходить больше не смогла. Так и получилось, как дед Степан и говорил. Из дома ей теперь было не выйти. Сидела у окна и на улицу смотрела.Подумал Тимофей, посмотрел на дела эти и решился. Посадил Дашку на стол, молока ей в блюдце налил и говорит:- Давай, Дашка, дедову книгу искать. Не будет мне покоя.Кошка молоко вылакала, со стола спрыгнула и к двери. Смотри на Тимофея, за собой зовет. Пришли в лес. Дашка уверенно прямо в чашу забежала. Остановилась у елки столетней, подождала Тимофея и наверх взобралась. Пришлось и ему на елку лезть. Не зря карабкался, да в смоле извозился. Там, наверху, в толстенных пушистых лапах пряталось надежно законопаченное дупло, а в нем на мшистой подушке, в промасленной тряпице она, колдовская книга, в кожаном переплете. Тимофей книгу за пазуху и обратно вниз полез. А из леса прямиком на кладбище. Дед Степан его уж поджидал.- Ну молодец, сынок, нашел книгу! А карга старая с носом осталась. При жизни она мне крови сколько попортила, покоя не давала, так даже после смерти достать пыталась.- Дед Степан, возьми свою книгу. Не могу я, не по душе мне это. Простой я человек. Чтоб в плохие руки книга не попала, я ее тут, у тебя спрячу. – вздохнул Тимофей.- Точно подумал, сынок? Это ж какая сила! – прищурился дед.- Точно. Я вот с Дашкой останусь, по-простому, по-человечески. – улыбнулся Тимофей.- Ну, твоя воля, наследник. Раз от книги отказываешься, принимай другое наследство, живи по-человечески.Тимофей закопал книгу поглубже в дедовой могиле, присыпал землей, дерн обратно пристроил, как и не было ничего.Вернулся домой, а кошки нет. День нет, два нет. А на третий день постучалась в Тимофеев дом незнакомка с чемоданчиком. Красавица с толстой рыжеватой косой, да только косенькая на один глаз.- Мне дед Степан велел к тебе возвращаться. И приданое передал.- Дашка??? – ошалел Тимофей.А она уже в дом зашла и привычно к печке двинулась. Половицу приподняла, а там жестянка старинная, полна доверху золотых монет.Женился Тимофей на рыженькой, сын Павлушка у них родился. Хозяйство крепкое, живут душа в душу. Приезжайте в Жерловку, сами убедитесь. Так и живут в старом доме на краю села, который с наличниками резными.Вот оно какое, наследство деда Степана оказалось.Автор - domikubolota.

Ключевые слова: Дед наследство ведьма колдун кошка книга

Другие, подобные истории: