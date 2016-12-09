Возвращение колдуна
Всей деревней мы так порешили,
Что кудесник должен быть сожжён.
Взяли в руки факелы да вилы,
Даб не привораживал он жён,
Чтоб не тыкал больше кукол Вуду
И не колдовал по пустякам,
Зла не причинял простому люду,
Привязав к сосне, зажгли дедка.
Он сгорел, и прах его по ветру
Пущен был на многия верста.
И, казалось бы, что после смерти
Не осталось от него следа…
Но, однако ж, словно как проклятье,
Беды вдруг обрушились на нас.
Первым был – святоша. Тот - на святки
Помер, не открыв поутру глаз.
Каждый год от ветра и пожара
Люди погибали неспроста.
Смерть селом вовсю распоряжалась.
И погибли все за лет полста.
Лишь один живой остался нынче –
Я, что тем проклятьем – пощажён.
Помню… чародей шептал мне лично:
"Через годы обо всём стишок
Ты напишешь…”
Сбылось провиденье.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:15 by johnny-max-cageПросмотров: 39Комментарии: 2
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