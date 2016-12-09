Возвращение колдуна

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:15

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 39 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:15 by

Всей деревней мы так порешили,Что кудесник должен быть сожжён.Взяли в руки факелы да вилы,Даб не привораживал он жён,Чтоб не тыкал больше кукол ВудуИ не колдовал по пустякам,Зла не причинял простому люду,Привязав к сосне, зажгли дедка.Он сгорел, и прах его по ветруПущен был на многия верста.И, казалось бы, что после смертиНе осталось от него следа…Но, однако ж, словно как проклятье,Беды вдруг обрушились на нас.Первым был – святоша. Тот - на святкиПомер, не открыв поутру глаз.Каждый год от ветра и пожараЛюди погибали неспроста.Смерть селом вовсю распоряжалась.И погибли все за лет полста.Лишь один живой остался нынче –Я, что тем проклятьем – пощажён.Помню… чародей шептал мне лично:"Через годы обо всём стишокТы напишешь…”Сбылось провиденье.

Ключевые слова: Колдун проклятье смерть видео авторский стих

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