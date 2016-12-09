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Стихи

Возвращение колдуна

Колдун

Колдун 2

Всей деревней мы так порешили,
Что кудесник должен быть сожжён.
Взяли в руки факелы да вилы,
Даб не привораживал он жён,

Чтоб не тыкал больше кукол Вуду
И не колдовал по пустякам,
Зла не причинял простому люду,
Привязав к сосне, зажгли дедка.

Колдун 3

Он сгорел, и прах его по ветру
Пущен был на многия верста.
И, казалось бы, что после смерти
Не осталось от него следа…

Но, однако ж, словно как проклятье,
Беды вдруг обрушились на нас.
Первым был – святоша. Тот - на святки
Помер, не открыв поутру глаз.

Каждый год от ветра и пожара
Люди погибали неспроста.
Смерть селом вовсю распоряжалась.
И погибли все за лет полста.

Колдун 4

Лишь один живой остался нынче –
Я, что тем проклятьем – пощажён.
Помню… чародей шептал мне лично:
"Через годы обо всём стишок

Ты напишешь…”
Сбылось провиденье.
писатель



Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:15 by johnny-max-cageПросмотров: 39Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Колдун проклятье смерть видео авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:29
+1
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Репутация: (393|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 157
Ну и отлично, что не забыл завет колдунский)) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: teksas73
Вчера, 22:01
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (38|-1)
Публикаций: 27
Комментариев: 1 552
Тяжело с таким заветом жить на свете
И встречать с опаской каждый день,
Пощадит?
Иль тем же летом понесут за всеми на погост?
Но не буду строить я предположения
И гадать на гуще: - Что потом?
Лучше оценю произведение
И поставлю плюсик я большой.

За юмор и прекрасное стихотворение +++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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