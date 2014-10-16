Предупреждение домового

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Yulia27 Просмотров: 79 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 01:26 by

Моя бабушка родилась в большой многодетной семье, и жили они все дружно в одном из совхозов Новосибирской области. Из всех ее многочисленных братьев и сестер больше всего она любила своего старшего брата, Степана, и он отвечал ей такой же братской любовью.Когда началась Великая отечественная война, Степана отправили на курсы военной подготовки, а потом сразу, не дав попрощаться с семьей, отправили на войну. На момент описываемых событий бабушке было всего четыре года, но этот случай она очень хорошо запомнила. В один из вечеров она с сестрами сидела на печке и грелась, а в этот момент их мама ушла управляться с домашней скотиной. Вдруг от угла, в котором висела икона, пошел страшный вой и, по воспоминаниям бабушки, дом начало трясти так сильно, как будто ехали танки.Бабушка с сестрами перепугались и закричали, прибежала мама, стала их успокаивать. А спустя некоторое время после этого случая, семья получила известие, что Степан без вести пропал. Так семья поняла, что в тот жуткий день домовой их предупреждал и горевал по Степану, возможно, в этот день его и не стало... Потеря любимого сына, которому было всего 19 лет, была большим горем для родителей, но особенно оплакивала Степана моя прабабушка. И стала семья замечать, что пропадает она часто в погребе. Прадедушка стал интересоваться, допытываться, зачем она так часто туда стала спускаться. И прабабушка рассказала, что спускается туда, чтобы повидаться и поговорить со Степаном. Прадедушка сразу понял, что не Степан это, а нечисть пользуется материнской тоской. В те времена было не принято обращаться к докторам, поэтому прабабушку повозили к знахарке, которая ей помогла, и она перестала видеть наяву Степана.

Ключевые слова: Война домовой знаки авторская история

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