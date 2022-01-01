Заброшенный дом в деревне

kaner Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:24 by

Вечером, где-то в 11 часов, мы с друзьями решили пойти в заброшенный частный дом, владелец которого погиб в XXXX году по неизвестным причинам, после чего этот дом не посещал никто на протяжении 20+ лет.Мы запаслись телефоном и фонариком и пошли в тот дом. Дорога была недолгой - деревня была всего в полкилометра в длину, так что мы дошли почти сразу. Это был желтый дом, заросший кустами крапивы и деревьями. Не понимаю, почему мы туда так смело пошли - дому было лет под 100, он в любой момент мог обвалиться. Мы долго смеялись из-за непонимания, это была защитная реакция, никто не хотел идти первым. В итоге пошел я. Дом был весь в паутине, фонарик же передали мне.Я начал подниматься по ступенькам и одна провалилась, я же растерянно упал и все заржали, я в том числе. Мы решили пойти в дом все вместе. Как только мы зашли в дом, я включил фонарик и увидел жесть. Нет, не труп владельца, не еще всякую ересь, а просто тонны паутины и кучу икон, раскиданных по всему дому (некоторые были с разломом в голове). По всему дому были раскиданы еще и записки, которые были написаны в 19XX году. Бумага была желтой, текст был полностью нечитабелен, было видно только "Михаил" (похоже, имя владельца дома): "Питомец", "Сзади". Мы эти записки не читали, а все снимали на видео.Подруга пошла в другую комнату (похоже, спальню) и с криком выбежала оттуда. Резко включился телевизор, на которым был лишь белый шум. Все сразу побежали на выход, а я в непониманий прижался к стене. Из-за разорванных черных штор выпрыгнуло непонятное существо ростом примерно в 30см в высоту и метр в ширину. Существо похоже на паука или краба, с которого свисали органы и частички кожи. Подпрыгнул он примерно мне по шею, я взял первую попавшуюся икону и разбил ее об голову существа, после чего побежал к выходу, захлопнул дверь того дома и убежал. Подруга успела заснять существо.Когда же мы вернулись в наш дом, а именно на веранду, мы принялись смотреть запись. Сначала все было нормально, но мы заметили, что люди на иконах улыбались, лица же их искажались. В тот самый момент, когда подруга закричала от увиденного существа, видео резко оборвалось. Видео было опубликовано на площадку "YouTube", после чего было удалено.Ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=kk_Ob3rn1S

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