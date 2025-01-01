Что это было?⁠⁠

Летяга Просмотров: 210 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:40 by

Поведаю и я свою историю из серии «необъяснимо, но факт».По молодости мы с друзьями занимались военной археологией. Выкапывали тела бойцов, погибших в ВОВ, и потом достойно перезахоранивали их со всеми почестями. Всё это делалось строго официально, с благословения местных властей. Вещи, найденные вместе с телами, шли либо в музей, либо в могилу вместе с бойцами.Так вот, один из выездов, дело к ночи, мы с приятелем вышли прогуляться перед сном из нашего палаточного лагеря. А картинка выглядела так: сельская дорога, по обеим сторонам от неё — поляны, а за ними, также по обеим сторонам, — густой лес.В какой-то момент я смотрю направо, вижу, как по поляне пробегает тень человека, падает на колени и исчезает. Ещё какое-то время спустя я вижу, как тень человека перебегает дорогу, падает прямо возле неё и исчезает.Днем в обоих местах, где эти тени упали, мы нашли человеческие кости.До сих пор не знаю, была ли это просто игра воображения или соприкосновение с тем самым «тем светом».

Ключевые слова: Военная археология копатели тени находка

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