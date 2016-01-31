Не садитесь за руль уставшими...⁠⁠

Летяга Просмотров: 691 Комментарии: 3 +7 Вчера, 08:03 by

За рулем более восьми лет, но такое приключилось впервые. Итак, предыстория.Всю прошлую неделю сильно уставал (спать ложился в час, подъем в шесть утра — сынок болеет и плачет по ночам). Пятидневку езжу на работу — 50 км в один конец.К пятнице накопилась усталость — выехав домой, почувствовал, что рубит меня.Ехать домой около часа. Думаю, доеду, недалеко и недолго. Выпил кофе на заправке и погнал. Уже стемнело, начался ливень. Еду 80, без гусарства. Видимо, дреманул все же.Вдруг слышу голос сына с заднего сиденья: «Папаааа!»Резко подскакиваю (в машине я один) и вижу, что пру на фуру по встречке. Убрался на свою полосу, остановился, вышел под дождь. До дома оставалось 15 минут.К чему написал? Не рискуйте, какими бы опытными водителями вы себя ни считали бы! Устали — поспите полчаса, час! Лучше опоздать, чем не приехать вовсе.Автор - kkotini.

Ключевые слова: Дорога водитель усталость пробуждение

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