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Истории из жизни

Не садитесь за руль уставшими...⁠⁠

За рулем более восьми лет, но такое приключилось впервые. Итак, предыстория.

Всю прошлую неделю сильно уставал (спать ложился в час, подъем в шесть утра — сынок болеет и плачет по ночам). Пятидневку езжу на работу — 50 км в один конец.

К пятнице накопилась усталость — выехав домой, почувствовал, что рубит меня.
Ехать домой около часа. Думаю, доеду, недалеко и недолго. Выпил кофе на заправке и погнал. Уже стемнело, начался ливень. Еду 80, без гусарства. Видимо, дреманул все же.
Вдруг слышу голос сына с заднего сиденья: «Папаааа!»

Резко подскакиваю (в машине я один) и вижу, что пру на фуру по встречке. Убрался на свою полосу, остановился, вышел под дождь. До дома оставалось 15 минут.

К чему написал? Не рискуйте, какими бы опытными водителями вы себя ни считали бы! Устали — поспите полчаса, час! Лучше опоздать, чем не приехать вовсе.


Автор - kkotini.
Источник.

Вчера, 08:03 by ЛетягаПросмотров: 691Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Дорога водитель усталость пробуждение

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Вчера, 11:28
0
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Репутация: (484|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 549
Очень откликнулась история. У меня тоже подобная есть "Без документов нельзя" на этом ресурсе.
Плюсище.
Берегите себя и близких.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:17
0
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Репутация: (767|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 185
Никто, конечно же, не прислушался...
Но, это уже, совсем другая история.
Каневский ©
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:20
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3681|-1)
Публикаций: 2 685
Комментариев: 13 742
Плюс за предупреждение лихим водителям. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
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