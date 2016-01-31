Не садитесь за руль уставшими...За рулем более восьми лет, но такое приключилось впервые. Итак, предыстория.
Всю прошлую неделю сильно уставал (спать ложился в час, подъем в шесть утра — сынок болеет и плачет по ночам). Пятидневку езжу на работу — 50 км в один конец.
К пятнице накопилась усталость — выехав домой, почувствовал, что рубит меня.
Ехать домой около часа. Думаю, доеду, недалеко и недолго. Выпил кофе на заправке и погнал. Уже стемнело, начался ливень. Еду 80, без гусарства. Видимо, дреманул все же.
Вдруг слышу голос сына с заднего сиденья: «Папаааа!»
Резко подскакиваю (в машине я один) и вижу, что пру на фуру по встречке. Убрался на свою полосу, остановился, вышел под дождь. До дома оставалось 15 минут.
К чему написал? Не рискуйте, какими бы опытными водителями вы себя ни считали бы! Устали — поспите полчаса, час! Лучше опоздать, чем не приехать вовсе.
Автор - kkotini.
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Вчера, 08:03 by ЛетягаПросмотров: 691Комментарии: 3
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