Ходячий

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:42

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 337 Комментарии: 0 -1 Вчера, 10:42 by

В самой обычной школе под номером X в городе J ходил слух о Ходячем. Скелет в кабинете биологии, пластмассовый и плохо сделанный. Только вот есть одна загвоздка: за 6 месяцев сменилось четыре преподавателя биологии. Каждый преподаватель умирал в этом кабинете. Проводили расследование; считали, что попались испорченные химикаты, ведь в кабинете биологии преподавали ещё химию. Ничего такого не нашли. Провели теорию об убийце, но и та провалилась с треском. Самоубийство тем более, причины на столь страшный поступок не нашли.Так появилась легенда, что тот скелет является настоящим виновником всех убийств. Кто-то рассказывал, как он едва шевелил кистью или поворачивал череп в их сторону. Кто-то рассказывал, как он оживал посреди ночи, его тень можно было увидеть в окнах школы. Находились очевидцы второй версии. Поэтому скелету дали имя Ходячий.Кое-что ещё заметили ученики: на костлявых ногах появилось немного человеческой плоти. Самая малость, на кончиках пальцев.Прошёл год. Преподаватели по биологии менялись, как перчатки. Никто из учительского состава, даже директор, не слушал учащихся. Ведь кто же поверит, что во всех этих смертях виновен макет скелета. Точнее, макет человеческого тела с мышцами. Никто, кроме детей, не замечал изменений в этом макете. Скорее всего, существо, что в нём, воздействовало телепатически на взрослых, не трогая учеников. Для чего? Неизвестно. Это приводило в ужас всех учащихся. Кто-то всеми силами старался не идти в школу. Кто-то перевёлся в другое учебное заведение. Нашлись и те, у кого не получилось ни первое, ни второе, им пришлось уйти в мир иной. Отчего поднялось смятение в школе под номером X. Созвали комиссию, проводили расследование. Ничего такого не нашли. Ходячий тем временем оброс мышцами. Появились глаза и зубы. Он стал немного сильнее. Страх среди детей всё нарастал. Решили некоторые, что стоит собраться всем смелым и дать отпор неведомому созданию за нарушение покоя. Это их школа, их территория, их порядки, что формировались годами. Если взрослые не могут помочь, значит, надо брать инициативу в свои руки.После небольшого совещания поздно ночью собралась небольшая компания возле школы под номером X. Их было пятеро: Олег, Алёна, Николай, Александр и Матвей. Одни из немногих, кто собрал всю свою смелость в кулак и решил разобраться с нечистью. Толково плана не придумали, взяли всё, что посчитали нужным: святую воду, молитвенник, пару крестов, молотки, пилы, напильники. Николай взял также кирпич. На всякий случай.- Ну что? С Богом! – уверенным шёпотом заявил Олег и направился вперёд.Все остальные следом за ним. С надеждой, что спасут свою школу.На их удивление, пробраться ночью в школу оказалось проще простого. Охранника не видно. В принципе, они его никогда и не видели, первый раз в тёмное время суток оказались в родных стенах учебного заведения. Запасной выход открыт за пару минут благодаря манипуляциям со шпилькой. Осталось только дойти до кабинета биологии.Гнетущая тишина и мрак сгущали атмосферу, делая спасательную работу напряжённой. Тем более, когда идёшь сражаться с неведомой силой из иного мира. Ребята старались держаться кучкой, у каждого по оружию; в случае, если Ходячий первый нанесёт удар.- Вдруг он уже ждёт нас? – в голосе Алёны чувствовался страх. Она всеми силами старалась быть смелой, но ничего не получалось. Увлечение страшными историями давало знать, что авантюра ничем хорошим не кончится.- Если и так, то у нас есть всё, чтобы остановить его. Не забывай, мы готовы к битве с ним, - подбодрил Олег.Остальные молча кивнули.- Остаётся только надеяться, что всё пройдёт удачно, - добавил Матвей через какое-то время.В темноте проявилась дверь злополучного кабинета биологии. Ребята столпились возле неё. Никто не решался первым открыть.- Давайте все вместе, что ли… - предложил Саша.Все согласились. Их ладони коснулись деревянной поверхности двери. Немного поднажали, они почувствовали, как дверь завибрировала. Ребята отпрянули, со страхом наблюдая. Дверь начала дёргаться и сорвалась с петель. В проходе показался сам Ходячий. В руках он держал чью-то голову. Никто не разглядел точно, но, скорее всего, она принадлежала охраннику. Он частично обрёл кожу на ногах.Алёна издала истошный крик. После каждый разбежался кто куда.Началась охота.Алёна первая решилась побежать к выходу. Оставаться больше в школе желания не было, вернуться поскорее домой. Сперва она машинально помчалась к главному выходу, убедившись, что тот закрыт, побежала к запасному входу, откуда проникли в школу. Там она пересеклась с Матвеем.- Где остальные? – прокричал Матвей.- Не знаю и не хочу их даже искать, - Алёна толкнула парня прочь со своего пути, крепко ухватившись за ручку двери. Закрыто.- Нам не выбраться теперь…- Зачем только я пошла с вами… - у девушки началась истерика.Она прислонилась спиной к двери и сползла на пол, обняв колени. Тихий плач эхом разносился по пустой школе. Матвей старался успокоить Алёну, но она не желала ничего слушать.Послышались шаги. Матвей обернулся, приготовившись к нападению. Силуэты Олега и Коли проявились в полумраке.- Где Сашка? – спокойным тоном спросил Олег, при этом голос всё равно чуток дрожал.- Понятия не имею, - пожал плечами Матвей.- С Алёной что? - продолжал донимать вопросами Олег.- У неё истерика, - подметил Коля, встал на одно колено перед девушкой и принялся успокаивать её.- Нам нужно выбираться отсюда! Иначе тоже пропадём, - проговорил Олег.- Двери закрыты… - едва слышно сказала Алёна.- Что-что? – переспросил Олег.- Двери закрыты! Теперь нам ни за что не выбраться отсюда! – перешла на крик девушка.- Можно же разбить окно, - Олег взял первый попавшийся под руку огнетушитель, стал им бить по стеклу.Безрезультатно. Отчаяние заполонило юные умы, готовые принять свою участь умереть.Раздался дикий крик, явно кричал Александр. Всех ещё больше заполонил страх.- Непременно есть другой выход, ведь так? – Олег рассуждал вслух. Поток его мыслей звучали логично и слегка бредово.Ребята внимательно слушали его слова, ожидая решения. Время шло, Олег всё решался.- Признай, Олег… Мы тут застряли… - отвлёк от мыслей друга Матвей.Олег не обратил внимания на его слова. Он всё ходил кругами на одном месте, продолжая бубнить под нос.- Походу, у него тоже истерика, - сказал Николай.Алёна тоже всё никак не успокаивалась. Слёзы перестали идти, но она всё плакала и плакала. Оставшиеся в здравом рассудке – Коля и Матвей, решили сами попытаться найти выход. По крайней мере, хоть что-нибудь сделать, если вдруг придёт их конец.Они бродили по коридорам, стараясь быть незаметными, и испытывали всё, что могло быть выходом. Подвал с выходом на задний двор. Крыша, спортзал, столовая и библиотека. Абсолютно все двери закрыты. Окна не поддавались ударом, словно покрылись крепким металлом. Во время поисков парни слышали крики Алёны и Олега. Последний ещё пытался сопротивляться, судя по звукам борьбы, но пал жертвой храбрых. Придя на место их сбора, Матвей с Николаем увидели только груду плоти, ошмётки кожи и частицы костей – ненужный мусор для ходячего.- Думаю, это конец, - заключил Коля.Матвей молча кивнул, сжав ладони в кулаки.- Что делать будем? – не унимался Коля.Матвей пожал плечами. У него не находилось слов что-либо сказать.- Кажется мне, что стоит просто отдаться ему, - наконец-то высказался Матвей.- Без борьбы? Мы ведь…- Олег, видно, пытался бороться, - Матвей указал на пустые бутылочки, в которых была святая вода, и сломанные кресты, - но проиграл. Санька, думаю, тоже пытался. Всё остальное было у него. Как сам знаешь, тоже не особо помогло. Слишком просто было бы, если обычный молоток остановил его, а не святая вода.- М-да... - тихо сказал Матвей, потирая подбородок, - Не хочется даже думать о таком?- Забавно, что так вышло. В других школах манекены по биологии как манекены, а в нашей школе оказался живой.- Как думаешь, может, он просто хотел стать человеком?- Возможно. Есть же поверья насчёт кукол; что они тоже могут жить своей жизнью.Пока ребята рассуждали, сзади к ним приближался Ходячий. Он наполовину был покрыт кожей, более твёрдо стоял на ногах. Естественно, парни его слышали. Просто они приняли свою судьбу. В обычное время, в школе, толком никогда не общались, лишь «привет», «как дела?», «пока» и бытовые короткие разговоры про учёбу. Сейчас им выдалась возможность наговориться вдоволь. Узнать друг друга поближе.Ходячий протянул руки к ним. Он раскрыл рот, готовый принять очередную порцию человеческой плоти.- Знаешь, Коль. У меня есть одна идейка.- Кхм... Думаешь о том же, что и я.- Ага.Ребята обернулись к манекену. Их глаза покрылись черной пленкой, а губы растянулись в широкой улыбке, если так можно назвать оскал, обнажая ровные ряды длинных больших зубов.- Мы тоже кое-что скрываем, - сказал Матвей, - Просто не хотим это показывать на людях, но тебе раскроем нашу тайну.

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