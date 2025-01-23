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Творческие истории

Ты меня видишь?

На улице шёл дождь. Капли дождя бились в окно кабинета и, казалось бы, вот-вот сделают в стекле трещину. Я сидел со своим одноклассником Мишей за одной партой, как раз-таки стоящей возле окна кабинета.
— Андрей, смотри, что могу, — Миша взял со стола кусок оторванного из тетради листа, сделал из него шар и кинул его в сторону другого нашего кореша Игната, который сидел по две парты впереди.

Миша кинул бумагу, но произошло что-то очень странное. Игнат как будто бы почувствовал, что в него что-то летит, и бумажка пролетела мимо него. Ладно если бы она просто пролетела и упала на пол, но не может же быть всё так просто. Бумажный шарик прилетел прямо в глаз нашей училке по математике, которая проверяла наши контрольные работы.
До этого момента в классе было довольно шумно, но как только учительница встала из-за стола и, грозно нахмурив брови, посмотрела в сторону меня и Миши, то класс сразу же погрузился в тишину.

— ЭТО КТО СДЕЛАЛ? — сразу завопила Марина Игнатьевна и пошла в нашу сторону.

Мы с Мишей и Игнатом не отличались чрезмерной добротой, а уж до порядочных учеников нам ещё идти и идти. Подойдя к нам, Марина Игнатьевна грозно спросила:
– Кто это сделал? – Смотрела она на нас и тыкала бумажным шаром нам под нос.
– Мне надоело, живо встали и пошли за мной к директору.

Без всяких разбирательств воскликнула учительница и мы как два послушных ребёнка, смотря в пол пошли за учительницей в кабинет директора. Подойдя в кабинету директора, учительница постучалась и услышав всем нам известное «Да да, входите» учительница распахнула дверь и завела нас внутрь, а сама пошла обратно в кабинет.
Кого я вижу, мои любимые два добросовестных... – Директор немного нащурил свои густые брови, и после секундной паузы он продолжил.
– Раз, два, а где же третий герой? Неужто решил взяться за голову и стал учиться, а не бездельничать, как вы? – причмокивая, ответил директор, после чего потянулся к своему карману в пиджаке, достал носовой платок и громко высморкался.
– Ну так что, родителей вызывать будем или же расскажите, что произошло, и так уж и быть, отделаетесь выговором? – скрестил руки директор и принялся ждать нашего ответа. Делать нам было нечего, и мы всё рассказали.
– Иван Геннадьевич, мы осознаём свою проблему и больше никогда такого не сделаем, – сказал я.

На что директор протёр свои глаза пальцами и ответил:
– Десятый класс, я всё понимаю, иногда хочется вернуться в беззаботное детство и пошкодничать, но вы уже взрослые и уже должны думать головой, а не хиханьки да хаханьки устраивать. Что бы я вас больше не видел в этом кабинете, поняли меня?
Мы синхронно посмотрели друг на друга и так же синхронно одобрительно помахали головой. Выйдя из кабинета, мы направились в наш кабинет, но, подойдя к нему и уже тянувшись к ручке двери, прозвенел звонок с урока.

- Жизнь стала на один урок математики легче, – сказал мне Миша с довольной улыбкой от уха до уха.
Подождав ещё минутку, мы зашли в класс и, быстро собрав портфели, побежали к выходу. Добежав до раздевалки и подождав Игната, мы пошли к выходу, попутно рассказывая всё то, что было у директора.

Выйдя на улицу, дождь всё так же шёл и как будто бы не собирался останавливаться. Разговаривая о том о сём, мы дошли до остановки, попрощались и пошли по домам. Не знаю, почему именно на этой остановке мы всегда встречаемся и всегда прощаемся, возможно, это просто совпадение, а может, и высшие силы. Кто знает, всё в нашей короткой жизни может быть. С такими мыслями я дошёл до своей любимой хрущёвки.

Район у нас был не из самых лучших: то алкаши ночью под окном песни поют, то драки тех же самых алкашей, которые, по-видимому, не поделили женщину. Редко, но бывают и убийства, но в последнее время что-то участились убийства. Почти каждую неделю находят по трупу: то в кустах какой-нибудь бомж, то и в собственной квартире повешенными или с разрезанными руками. Всё, конечно, бывает, но что-то зачастили люди умирать.

Дойдя до парадной и пройдя кучку алкашей, которые сидели и так на полусгнившей лавочке, я вошёл в подъезд. Дойдя до квартиры, которая располагалась на втором этаже, я открыл дверь и зашёл в любимую мной квартиру.

– Дом, милый дом, – сказал я.

Тут же из комнаты вышла Мурка, моя любимая кошечка. Я взял её на руки и начал качать, как младенца. Я всегда любил эту кошку, хоть и нашли мы её с мамой на улице. Шёрстка была белоснежно белой, словно снег, и только на пузике было большое чёрное пятно. Я отпустил Мурку и пошёл в сторону кухни. Подходя к кухне и пройдя комнату родителей, я понял вот что: сегодня алкаши будут не только на улице, но и по соседству с моей комнатой. Запах дешманского пива, смешанного с сигаретами, резко вдарил мне в нос.

– Всё настроение только портите своим видом, не говоря уже о поведении, – пробормотал я под нос, закрывая дверь в комнату родителей, в которой спала моя мама, а на полу валялась уже пустая бутылка из-под пива. Закрыв дверь в комнату, я пошёл на кухню, зайдя на кухню, я увидел полный бардак. Пепельница была на полу, а окурки были абсолютно везде. На полу, на столе, на стульях и даже в миске Мурки. Бедная кошечка, ей приходится терпеть весь ужас, происходящий у нас в квартире.

Я нагнулся, взял миску Мурки и выкинул все окурки, находящиеся там. Помыв миску, я насыпал её корма и положил миску на прежнее место.
– Кушай, моя сладкая, кушай. Мне кажется, что в этом доме только я тебя кормлю и ухаживаю за тобой, – гладя Мурку, пробормотал я.
– Скоро должен прийти батя, и тогда точно начнётся веселье, – подумал я и, взяв совок, принялся за уборку, чтобы хоть как-то привести кухню в нормальный вид. Мама у меня не работает, сидит дома и пьёт. Из нашей семьи работает только папа, но он тот ещё кадр. Если выпьет, то пиши пропало. Он мог и маму ударить, и посуду разбить, пару раз даже прилетало и мне, то, что, видите ли, я как-то не так на него смотрю и плохо учусь.

Прибрав кухню и сделав из неё что-то на подобии кухни, я открыл холодильник, достал кастрюлю с остатками супа и разогрел его. Еда уже заканчивалась, значит, нужно будет сходить за какими-нибудь продуктами. Иногда всё же в нашей семье и происходило чудо на пару дней, и казалось, жизнь играла новыми яркими красками. Мама с папой не пили, общались все вместе, и всё было хорошо. Но это было ненадолго, и всё начиналось по новой.

«Хоть бы без приключений сегодня было», – подумал я и зашёл к себе в комнату. Комнатка была не очень-то и большая: кровать, шкаф, стол, стул и пара плакатов разных музыкантов. Я лёг на кровать и стал рассматривать разные узоры на потолке в виде непонятных пятен и трещин. Лежал я так недолго, через пару минут на мой телефон пришло голосовое сообщение от Игната.
– Андрюх, я сейчас шёл до дома и встретил мужика странного. Весь в чёрном, в деловом костюме, а руки бледные, как смерть. А ещё волосы были длинные-длинные, всё лицо закрывали. Иду спокойно, значит, и слышу, как зовёт меня кто-то, оборачиваюсь на голос, а там это чучело стоит и как будто бы смотрит прямо на меня. Я, конечно, из-за волос не мог разобрать, смотрит ли он на меня или нет, но других Игнатов на улице я не знаю. Ну так вот, я оборачиваюсь и вижу, как он идёт в мою сторону, а мне что-то стрёмно стало, ну и я пошёл от греха подальше. Вот, значит, подхожу уже к дому и замечаю его, стоящего и смотрящего на меня прямо у подъезда, я чуть в штаны не серунул, когда он поворачивал свою голову туда, куда шёл я. Подхожу к подъезду и слышу, как он тяжело дышит и сверлит меня взглядом. Открываю дверь и слышу, как он шёпотом говорит: «Ты меня видишь?» Ну я его послал на три буквы и хлопнул дверью прямо перед его лицом.

Голосовое закончилось и я написал ему.
– Игнат, я, конечно, знаю, что у тебя с головой что-то не так, но то, что ты мне сейчас рассказал, — это дичь полная.
Отправил ему сообщение, на что получил стикер со средним пальцем и другие оскорбления в свой адрес. Выключив телефон, я поставил его на зарядку и лёг спать. За сегодня я сильно устал, так ещё и погода успокаивающая, так и клонит в сон.

На утро меня разбудил батя со словами: «Собирайся в школу». На что я сказал, что через 5 минут встану. Отец вышел из комнаты, и, поспав ещё немного, я проснулся, позавтракал и пошёл в школу. На улице было так же дождливо, даже усилился дождь.
— Ну капец, снова бежать до школы.
Спустя пару минут я уже стоял на остановке, где мы все и встречались. На остановке я встретил Мишу, мы поздоровались, и я спросил про Игната, на что Миша пожал плечами и сказал, что стоит тут минут 10 уже и за это время только я пришёл. Мы подождали ещё минут 5 и решили, что пойдём без него, предварительно написав ему, что идём без него.

Мы дошли до школы, зашли внутрь, повесили одежду в раздевалку и пошли на урок. День проходил хорошо, до одного момента. Посреди четвёртого урока в класс постучались, и через секунду в класс вошёл Иван Геннадьевич, встал у доски, скрестил ладони и сказал:
– Кхм, дорогие ученики, мне очень сложно сейчас говорить это вам всем, но я вынужден проинформировать вас очень печальной новостью. – Иван Геннадьевич достал носовой, высморкался и продолжил:
– Сегодня утром ученик нашей школы, а по совместительству ваш одноклассник Громов Игнат Владимирович был найден мёртвым у себя в комнате, повешенным.

Все резко замолчали, девочки ахнули и прикрыли рот ладонями. После этих слов моё лицо приобрело бледный оттенок, в глазах всё поплыло, а на лице тут же появились слёзы. Смотря на Мишу, сидевшего рядом со мной, я видел в его глазах страх и сочувствие.
– Как же так, не может этого быть. Это... Это неправда, – дрожащим голосом выкрикнул Миша, но в ответ получил только соболезнование.
– Дети, будьте осторожны. Я понимаю, как вам тяжело, но всё будет хорошо, не делайте ничего с собой, все проблемы можно решить.

После чего он поблагодарил нас за внимание и вышел из кабинета. Весь учебный день все ходили без какого-либо настроения, а по всей школе обсуждали эту новость. День казался намного дольше, чем обычно. Прозвенел звонок с последнего урока. Собравшись с Мишей, мы вышли из школы и направились в сторону остановки. Всю дорогу мы вспоминали всё самое хорошее, что происходило с нами тремя. Дойдя до остановки, мы и вовсе не могли разойтись. Прошло часа полтора, и только тогда мы решили пойти по домам. Попрощавшись с Мишей, я пошёл в сторону дома. Дождь, который лил который день подряд, превратился в грозу. Капли словно пуля падали на меня. Дойдя до какого-то козырька, я достал пачку сигарет, и спустя пару щелчков зажигалки пламя зажгло сигарету. Покуривая сигарету и вспоминая Игната, я смотрел на потемневшую от тёмных туч улицу. Время было уже часов 6. В это время отец обычно приходил с работы, и по свету в нашей квартире я понял, он уже пришёл.
– Ну, с богом, – сказал я, выкинув сигарету на асфальт.

Зайдя в квартиру, я сразу же прислушался. На кухне играла какая-то программа на телевизоре, а также звук тарелок и кастрюль. Я снял обувь, повесил куртку на крючок и пошёл в сторону кухни. Пройдя комнату родителей, я увидел, как отец лежит и смотрит телевизор. На полу было чисто, никаких бутылок, окурков и прочего мусора.
– О, здоров, Андрюх. Как дела в школе? Слышал, твой одноклассник умер, соболезную тебе. – сказал он, почесывая затылок. На что я смог проронить тихое:
– Всё хорошо, спасибо, – и пошёл в сторону кухни. «Неужели трезвые?» – подумал я, смотря на всю чистоту и отсутствие запаха алкоголя и сигарет в квартире.
Удивительно, очень хочется верить, что всё будет хорошо. Зайдя на кухню, я увидел свою маму, готовящую что-то.
– Андрюша, руки мой и садись за стол, сейчас ужинать будем, – сказала мама, вытираю руки маленьким полотенчиком. Я сел за стол и увидел лежащую на подоконнике Мурку. Мама повернулась ко мне и с какой-то грустью сказала мне. – Андрей, я слышала, что произошло у вас в школе, и это очень меня напугало. Ты извини нас с отцом за наш образ жизни, я обещаю, что в этом доме больше не будет никакого алкоголя.

– Вот это да, это наверное самая лучшая новость, которую я мог когда либо услышать.
– Спасибо большое мама, я тебя люблю.
Я встал, подошёл к маме и обнял её. Неужто всё действительно наладилось? Я не мог поверить своим ушам, но до маразма мне ещё далеко.
– Муж, объелся груш, иди ужинать, – крикнула мама, и через минуту на кухне собралась вся наша семья.
Поужинав, я пошёл в свою комнату и сел за стол. Включив телефон, я увидел кучу сообщений от Миши. Писал он мне вот что. «Андрюх, прикинь, за мной какой-то хер наблюдал на улице. Весь в волосах, такой же, как мне и говорил Игнат. Ну я сделал вид, что не вижу его, а он преследовать меня начал. Он выглядывал совершенно из разных мест, то из куста, то из-за стены дома, и так до самого подъезда. Вот я, значит, подхожу к подъезду, а там эта чепуха стоит, ну он меня взбесил, короче, и, подойдя к нему, я наорал на него. Разило от него какими-то помоями, как будто бы не живой он уже, а гниёт. Ну он меня настолько взбесил, что я вмазал ему прямо по его волосатой роже. А после чего я взял и зашёл в квартиру».

Я решил позвонить Мише и спросить, как у него дела. Я набрал его номер, и спустя пару гудков я услышал напуганный голос Миши.
— Алё, Мих, что случилось? — Но в ответ я услышал лишь еле разборчивую фразу, которую он повторял из раза в раз.
— Я тебя не вижу, — повторял Миша. Это меня довольно-таки сильно испугало.
— Спаси меня, Андрей, оно рядом, мне кажется, я схожу с ума. Оно у меня в голове. — После чего вызов прекратился.

Я старался дозвониться до него, но всё было тщетно. Были лишь гудки и ничего более. Моё сердце забилось так, будто бы сейчас выпрыгнет из грудной клетки. Я вышел в коридор, взял куртку, надел кроссы и, предупредив родителей, я побежал к Мише. На улице всё так же лил дождь, но я не обращал на него внимания, на улице было уже темно. Мы жили относительно недалеко друг от друга, километров в трех от моего дома. Бежал я изо всех сил, и добежал я до его дома минут за 10. Добежав до его дома, я принялся звонить в домофон. Мне ответила его мама.

– Здравствуйте, тётя Наташа, мне нужно к Мише, срочно.
Послышался звук открывания двери, добежав до нужной квартиры, я увидел стоящую в дверях тётю Наташу.
– Здравствуйте, можно к Мише пройти? Мне очень надо.
Я вошёл внутрь квартиры и прямо в ботинках подбежал к комнате Миши.
– Миха, это я, Андрей, открой дверь.
Я барабанил в дверь, я пытался добиться хоть какого-то результата, но дверь никто не открывал.
– Мне Миша звонил, кажется, ему нужна помощь.
Из комнаты вышел Олег Иванович, отец Миши. В дверь начал стучаться уже он.
– Миша. Открой дверь. Если ты сейчас не выйдешь, я выломаю дверь.
Но ответа так и не было, спустя минут 10 долбёжки в дверь и просьбами открыть дверь, терпение Олега Ивановича иссякло.
– Отойдите, – серьёзно сказал Олег Иванович, и спустя пару неудачных попыток выбить дверь, отец Миши выбил дверь с петель.
Крик тёти Нади оглушил меня, по её лицу было видно отчаяние, грусть, безнадёжность. Тётя Наташа хотела подбежать к Мише, но Олег Иванович не позволил этого сделать.
– Не смотри, милая, не смотри, – сказал отец Миши, закрывая глаза своей жене.
По его лицу было видно, то, что ему очень больно смотреть на увиденное, по его лицу катились слёзы. Мои ноги не слушали меня, и я упал на колени, смотря на качающегося в петле Мишу. Слёзы покатились уже и по моим щекам, и я зарыдал. Мой второй лучший друг сейчас висит в петле, прямо передо мной. В моих глазах потемнело, когда я увидел его карие глаза, валяющиеся на полу.

Спустя полчаса приехала карета скорой помощи и забрала тело моего уже мёртвого друга. Я сидел в соседней комнате и просто смотрел в пол, не в состоянии делать что-либо. Рядом со мной сидела зарёванная тётя Наташа, а рядом с ней — дядя Олег. Казалось, что я совершенно один в этом мире, все мои лучшие друзья мертвы. Казалось бы, родители пообещали больше не пить и не курить, ничего не могло испортить этот день. Я ощущал пустоту, мне было больно смотреть на родителей Миши. Сидели мы все почти что в тишине, только всхлипы тёти Наташи прерывали могильную тишину. Время длилось будто улиточка, прошло где-то полчаса, а может, и час с уезда скорой помощи. Олег Иванович еле как уложил свою жену на кровать, где она уснула и изредка всхлипывала. Олег Иванович встал с дивана и жестом сказал мне, чтобы я шёл за ним.

Пройдя в коридор, он сказал мне:
— Одевайся, я тебя отвезу до дома, темно уже.
Я молча оделся, и мы вышли на улицу. Олег Иванович завёл машину, я сел в неё, и мы поехали до моего дома. Доехав до дома, я поблагодарил дядю Олега и пожелал ему и тёте Наташе удачи.

Войдя в дом, я разделся, и на все вопросы родителей я ответил коротко:
— Миша умер, повесился.
Родители ахнули и начали что-то говорить, утешать меня, но я ничего не воспринимал. Я зашёл в комнату и лёг спать, даже не раздевшись. Сил не хватало даже на покурить, а хотя хотелось. На следующий день меня никто не разбудил, хотя должны были. Но плевать, я всё равно не пошёл бы в школу, у меня не было сил. Выйдя в коридор и зайдя на кухню, я увидел записку. «Милый, посиди несколько дней дома, еда в холодильнике. Люблю, мама и папа». Хотелось умереть, но я понимал, что это не выход, но ведь самые дорогие люди умерли, и теперь у меня есть только родители и кошка. Всё утро я смотрел телевизор, даже не вставая с кровати. На улице всё так же лил дождь, стук капель об окно меня уже достаточно надоел, но тут ничего не поделаешь.

Ближе к вечеру мне захотелось прогуляться. Одевшись и выйдя на улицу, я пошёл куда глаза глядят. Я просто шёл и шёл, даже не взял наушники, чтобы слушать музыку. Лишь моторы машин и капли дождя играли мне свою мелодию. Я решил прогуляться по как парку, мы с Мишей и Игнатом любили тут гулять. Тут так красиво, особенно у небольшого озерца. Дойдя до водоёма, я сел на ближайшую свободную лавочку и просто смотрел на природу парка. Как проходят люди, как уточки плавают в воде, как летают вороны, как голуби кушают хлеб, который кидал старичок вместе с его внуком. Люди сменялись на других, то женщина с коляской, то маленькие дети играются, а позади них идут их родители, то влюблённые парочки идут, держась за ручку. Но меня смутил один человек, стоявший на другом берегу озера. Всё его лицо было в грязных и густых волосах, чёрный пиджак, чёрные штаны, а сам босиком стоит. От осознания увиденного меня пробрало мурашками, вспоминая всё то, что мне говорили мои друзья, я тут же отвёл от него взгляд, пытаясь не обращать на него внимания. Я сделал вид, будто бы просто рассматривал пейзажи и людей, идущих позади него. Страх сковал меня, и я не мог двигаться, боковым зрением я замечал, как он стоит и смотрит на меня через свои грязные, чёрные волосы. Сердце стучало в грудине так, что думал, сейчас взорвётся, спустя пару минут рассматривания природы я всё же смог встать с лавочки и пошёл в сторону дома. Пока я шёл до дома, то я видел его очертания среди разных людей, и его взгляд был направлен только на меня, такое чувство, будто бы его вижу только я, а для остальных нет никакого странного человека. Он выглядывал из разных мест, казалось, он знает, куда я пойду и за какой поворот я заверну. Мне кажется или он с каждым его новым появлением он подходит всё ближе и ближе. Я стараюсь не смотреть на него, но с каждым разом всё сложнее и сложнее. Подходя к своему дому, я заметил стоящего его около самой парадной. Стараясь как можно меньше смотреть на него, я подошёл к парадной, стараясь даже не дышать, я с трясущимися руками достал ключи из кармана. Пока я доставал ключи из кармана, я слышал, как оно пялилось на меня и говорило: «Ты видишь меня?» Но я не отвечал ему, а продолжал искать ключи. Открыв чёртову дверь, я зашёл внутрь подъезда и зайдя в свою квартиру, я облегчённо вздохнул. Я разделся, пошёл на кухню, чтобы перекусить чего-нибудь, но зайдя на кухню, я заметил это нечто.

Оно всё так же смотрело на меня, но только через окно.
– Ах, что-то ярко слишком на улице, – сказал я вслух и закрыл окно занавесками.
Пронесло, думал я, но через пару минут в окно начали постукивать. Как же он хочет, чтобы я на него посмотрел. Ну пусть дальше смотрит, ему до меня не добраться. Зайдя в комнату и взяв наушники, я надел наушники и включил музыку, чтобы не слышать этот противный стук. Только сейчас заметил, что мамы нет дома, неужто нашла работу? Хотя бы что-то хорошее сегодня произошло. Пройдя в свою комнату, я лег на кровать и принялся листать ленту в ВК.

Листая ВК, я увидел, как это нечто смотрит на меня через окно и всё также стучит по окну. Я лишь на секунду обратил на него внимание, как тут он начал сильнее стучать в окно, как будто бы почувствовал, что я посмотрел на него. Сердце заколотилось, дыхание участилось, и в глазах потемнело, страх сковал меня, и я не мог ничего сделать. Казалось, с каждым ударом он стучал всё сильнее и чаще, а вскоре стук превратился в удары. Я не знал, что делать, я старался не смотреть на него, но меня почему-то манило посмотреть на него. Я старался изо всех сил не смотреть на него, и, кажется, это помогло, оно стало слабее стучать. Я надеюсь, оно подумало, что я просто посмотрел в окно. Хоть удары и стали слабее, но они всё так же продолжались, и через некоторое время они превратились в обычный стук пальцем. Я с облегчением вздохнул и накрылся с головой одеялом, чтобы не обращать на него внимания. Дело близилось к вечеру, родители пришли с работы, и мы вместе поговорили о том, что произошло в тот вечер, когда я ушёл. Мы вспоминали друзей и общались на все темы. Закончив ужинать, я пошёл умываться перед сном, взглянув на себя в зеркало, я увидел себя. Тёмные мешки под глазами, кожа бледная, а глаза красные. Видимо, из-за тех событий и нервов мой организм так себя ведёт. Умывшись и почистив зубы, я пошёл в кровать. Этого существа за окном не было, ну я и не против, не придётся засыпать под звук стука по стеклу. Выключив свет и поставив телефон на зарядку, я попытался заснуть, но образ этого существа не давал мне покою. Еле как я всё-таки уснул, но снились мне одни кошмары. Поздно ночью меня разбудил какой-то скрип из шкафа. Я попытался пошевелиться, но я не мог, я мог лишь смотреть. Я начал думать, что это сонный паралич, и вот-вот проснусь, но я услышал, как за дверью моей комнаты ходит кто-то из родителей. Дверь шкафа медленно открывалась, и из него медленно выглядывала волосатая голова. Страх поглотил меня, я не мог сказать ни слова, я хотел кричать, но я не мог, как будто бы что-то не позволяло мне это делать. Секундой за секундой я видел его всё более чётче и чётче, и через пару мгновений оно полностью выбралось из шкафа и всё так же пристально смотрело на меня, а я не мог отвести взгляд от него. Оно начало подходить ко мне, я открыл рот, чтобы заорать во всю голосину, но единственное, что я смог проронить, так это хриплый крик, даже не было похоже на крик, скорее всего, на попытку ухватить воздух ртом. Через пару секунд нечто подошло ко мне и наклонилось надо мной. Я смотрел туда, где по сути должны были быть глаза, но вместо них там были лишь густые волосы. Существо прикоснулось к моей лицу, ухватило мой рот двумя руками и, казалось бы, начало залезать внутрь. Я проснулся в холодном поту, за окном было утро, а капли дождя всё так же ударялись по стеклу. Я встал с кровати, оделся, и выйдя из комнаты я обнаружил то, от чего я думал я упаду в обморок. На полу в коридоре была кровь, которая вела от комнаты родителей до кухни. Я пошёл на кухню, и увидел мою семью. Полностью расчленённую, части тел были сложены на тарелках, аккуратно поставленные на столе. А моя любимая кошечка Мурка, она смотрела на всё это открытыми глазами, а когда я подошёл к ней, чтобы взять на руки, то она укусила меня и убежала в другую комнату. Меня вытошнило на всё это вот зрелище, я упал в лужу крови, уже смешанную с моей блевотиной, и заплакал.
– Я не мог это сделать, это не я. Не может этого быть. Это всё сон, это кошмар, – нервно говорил я, ходя по квартире.
Я не мог этого сделать, я не знаю, как дальше жить, я потерял всех тех, кого любил. Я взял табуретку с кухни, нашёл верёвку в кладовке и понёс всё это в свою комнату. Поставив табуретку по середине комнаты и завязав верёвку в петлю, я примотал верёвку к люстре, встал на табуретку, уже просунул голову в петлю, как тут я увидел его, смотрящего на меня.
– Да иди ты к чёрту, я больше никогда не буду на тебя смотреть.
Адская боль пронзила меня, всё резко потемнело. Из-за резкого потемнения я потерял равновесие, и табуретка упала. Это конец, надеюсь, я встречу вас, мама, папа, Игнат и Миша, я скоро буду, не переживайте, всё уже хорошо.


Новость отредактировал Летяга - 23-01-2025, 12:55
Причина: Стилистика автора сохранена
23-01-2025, 12:55 by MetamorphosisПросмотров: 226Комментарии: 0
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Ключевые слова: Школьники дождь темный человек авторская история

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