Девочка на траве

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:00

Причина: Стилистика автора сохранена

NeNormalnaYa Просмотров: 97 Комментарии: 1 0 Вчера, 19:00 by

Мундора гуляла с друзьями поздним вечером, примерно в десять-одиннадцать часов, девочки веселились, болтали, подкалывали друг друга. Решили завернуть в парк Сейнт Дэвид. Девочки гуляют: им так же весело, даже несмотря на то, что они в парке одни и освещена только дорожка.После часа такой прогулки они устали, и одна из подруг предложила пойти сесть в беседку и продолжить разговаривать там. Все согласились. Мундора повернула голову вправо: на газоне спиной к ним сидела девочка лет 10-12.Её это заинтересовало, ведь девочка вполне могла потеряться или быть «не такой». Девушка подошла к ней, но, так же оставаясь на расстоянии, спросила: «Ты что здесь делаешь так поздно?» Девочка ничего не ответила. Она снова подошла к ней почти вплотную, девочка сидела спиной, поэтому не могла видеть её. Мундора снова спросила, но на этот раз громче: «Девочка, пошли, я отведу тебя домой. Ты знаешь свой домашний адрес?». Девочка повернулась лицом к ней. У неё была белая кожа, светло-русые волосы, синие глаза. Лицо ничего не выражало и было серьёзное. Мундора позвала своих подруг, которые даже не заметили, что она отошла, но тут девочка напряглась ещё сильнее. Они подошли, и одна из них спросила: «Тебе страшно? Не волнуйся, мы тебя не обидим» — девочка так же не менялась в лице после этой фразы. Сидит на газоне в летнем сарафане, чувствует себя явно неуютно и, наверное, пугливо. «Девочка, ты нас понимаешь?» — спросила уже вторая подруга. Девочка встала на газон своими босыми ногами и отвернулась от них, опустив голову. Мундора начала говорить снова: «Девочка, наверное, боль...» — и тут девочка повернулась к ним снова. После чего все девушки побежали прочь. Вместо ангельского личика на них смотрело изуродованное обожжённое лицо с пустыми глазницами и разрезанным ртом от уха до уха. Мундора оторвалась от своих подруг, когда они бежали по тёмному парку. Ей было очень страшно находиться одной, ей всё время казалось, что где-то поблизости есть эта девочка.Утром Мундора обнаружила себя спящей в беседке на лавочке, подруг рядом не было, на телефоне было много уведомлений от подруг: ей писали, звонили, но она не слышала. Вспоминать о жуткой девочке совсем не хотелось. Подруги как-то тоже ничего о вчерашнем происшествии не упоминали в переписке. Казалось, что это был страшный сон, который приснился ей, когда она уснула на лавочке. А девочку ещё много кто видел, совершая поздно вечером или ночью прогулки, ведь этот парк — первое кладбище в городе, которое потом закрыли, превратив в место отдыха...

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