Ван Хельсинг и колдун

Ван Хельсинг и колдун

Arhip Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:31 by

Kinigos надоело сидеть в городе в жару и решила перебраться на дачу. Поскольку дачи у нее не было, то она решила купить её.Посмотрев объявления в интернете, она наткнулась на предложение о продаже дачи по очень низкой цене, причем недалеко от дома.- Развалюха какая-нибудь, наверное, - подумала Kinigos, но все же решила съездить и посмотреть.На ее удивление участок был в отличном состоянии - почти новый двухэтажный домик, ухоженный участок, где даже что-то росло."Беру," - решила Kinigos.Когда все документы были оформлены, Kinigos вдруг вспомнила, что надо бы поинтересоваться о причине такой низкой цены.- Да тут колдун поселился напротив. Все его боятся, - ответила бывшая хозяйка, миловидного вида старушка."Надо посмотреть, что за колдун," - подумалось в мозгах Kinigos.На следующее утро она подкралась к забору Колдуна и заглянула в щель в заборе.Она увидела стоящие штабели с гробами.Колдун - в черном плаще и в черной островерхой шапке, достал один из гробов, открыл его, прочитал заклинание и из гроба поднялся скелет. Потом Колдун проделал то же самое со вторым гробом, потом с третьим...Kinigos помчалась домой и схватила телефон.- У меня тут Колдун завелся, вышлите Ван Хельсинга, - заорала она в трубку, дождавшись ответа.- По поводу колдунов вам надо звонить в Инквизицию. Они приедут, проверят у него лицензию. Если лицензии нет или она просрочена - его оштрафуют. - ответила оператор.- Но у него толпа скелетов ходит, - не унималась Kinigos.- Ну если скелеты, то, думаю, можно и Ван Хельсинга вызвать. Хотя это немного противоречит инструкциям. Ждите.Час спустя в забор раздался сильный удар и профнастил прогнулся. Kinigos выбежала на улицу и увидела троллейбус, который правым крылом врезался в забор. Из троллейбуса выбрался Arhip.- Я Arhip. В смысле - Ван Хельсинг. Давай, показывай, где там этот колдун.Постучав в калитку Колдуна Arhip дождался, когда ему откроют.- Я Ван Хельсинг. Вот мое удостоверение. - и Arhip прошел на участок.Оглядев штабели гробов, он спросил:- С какой целью мертвецев поднимаете?- Да старенький я, а за участом ухаживать надою Вот нанял себе гастарбайтеров, - и Колдун показал на скелетов, которые вспахивали ему огород.- А почему не всех скелетов поднял, а только половину?- Так когда эти от усталости развалятся, я их обратно в гробы положу и назад сволоку. А новых подниму. Будут сажать мне репу, редиску, огурцы, помидоры и прочую коноплю.- А лицензия у тебя есть?Колдун сбегал в дом и принес металлическую пластину. В правом верхнем углу пластины был выбит номер, ниже выгравирован текст лицензии, в самом низу стояли три печати.Ван Хельсинг ознакомился с текстом, а затем провел пальцем по номеру. Он засветился ярко-зеленым светом. Потом провел пальцем по печатям. Они тоже засветились.- Ну что. Лицензия не поддельная и не просроченная. Мне тут делать больше нечего. - и Ван Хельсинг направился на выход.Они сели на лавочку на участке Kinigos.Спустя минуту в калитку постучали. Kinigos открыла. На пороге стоял Колдун с канистрой в руках.- Вот я вам вина домашнего принес, угощайтесь. - сказал Колдун.- Спасибо - поблагодарила Kinigos, а Arhip открыл канистру, сунул в нее палец, потом огладел его, понюхал и лизнул.- Порчи нет, можно пить - вынес он свой вердикт.... Когда канистра была наполовину выпита, Kinigos вдруг сказала:- Что-то я опасаюсь этого Колдуна. Вдруг какое проклятие решит наложить?- У него в лицензии нет разрешения на проклятия, порчи, всякие там привороты-отвороты. Ну в крайнем случае звони в Инквизицию.- А на что у него есть разрешение?- Людей целить может, дождь вызывать, мертвецов поднимать. Ну и там еще по мелочи.Arhip долил еще вина из канистры.

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