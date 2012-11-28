Ван Хельсинг и колдун
Ван Хельсинг и колдун
Kinigos надоело сидеть в городе в жару и решила перебраться на дачу. Поскольку дачи у нее не было, то она решила купить её.
Посмотрев объявления в интернете, она наткнулась на предложение о продаже дачи по очень низкой цене, причем недалеко от дома.
- Развалюха какая-нибудь, наверное, - подумала Kinigos, но все же решила съездить и посмотреть.
На ее удивление участок был в отличном состоянии - почти новый двухэтажный домик, ухоженный участок, где даже что-то росло.
"Беру," - решила Kinigos.
Когда все документы были оформлены, Kinigos вдруг вспомнила, что надо бы поинтересоваться о причине такой низкой цены.
- Да тут колдун поселился напротив. Все его боятся, - ответила бывшая хозяйка, миловидного вида старушка.
"Надо посмотреть, что за колдун," - подумалось в мозгах Kinigos.
На следующее утро она подкралась к забору Колдуна и заглянула в щель в заборе.
Она увидела стоящие штабели с гробами.
Колдун - в черном плаще и в черной островерхой шапке, достал один из гробов, открыл его, прочитал заклинание и из гроба поднялся скелет. Потом Колдун проделал то же самое со вторым гробом, потом с третьим...
Kinigos помчалась домой и схватила телефон.
- У меня тут Колдун завелся, вышлите Ван Хельсинга, - заорала она в трубку, дождавшись ответа.
- По поводу колдунов вам надо звонить в Инквизицию. Они приедут, проверят у него лицензию. Если лицензии нет или она просрочена - его оштрафуют. - ответила оператор.
- Но у него толпа скелетов ходит, - не унималась Kinigos.
- Ну если скелеты, то, думаю, можно и Ван Хельсинга вызвать. Хотя это немного противоречит инструкциям. Ждите.
Час спустя в забор раздался сильный удар и профнастил прогнулся. Kinigos выбежала на улицу и увидела троллейбус, который правым крылом врезался в забор. Из троллейбуса выбрался Arhip.
- Я Arhip. В смысле - Ван Хельсинг. Давай, показывай, где там этот колдун.
Постучав в калитку Колдуна Arhip дождался, когда ему откроют.
- Я Ван Хельсинг. Вот мое удостоверение. - и Arhip прошел на участок.
Оглядев штабели гробов, он спросил:
- С какой целью мертвецев поднимаете?
- Да старенький я, а за участом ухаживать надою Вот нанял себе гастарбайтеров, - и Колдун показал на скелетов, которые вспахивали ему огород.
- А почему не всех скелетов поднял, а только половину?
- Так когда эти от усталости развалятся, я их обратно в гробы положу и назад сволоку. А новых подниму. Будут сажать мне репу, редиску, огурцы, помидоры и прочую коноплю.
- А лицензия у тебя есть?
Колдун сбегал в дом и принес металлическую пластину. В правом верхнем углу пластины был выбит номер, ниже выгравирован текст лицензии, в самом низу стояли три печати.
Ван Хельсинг ознакомился с текстом, а затем провел пальцем по номеру. Он засветился ярко-зеленым светом. Потом провел пальцем по печатям. Они тоже засветились.
- Ну что. Лицензия не поддельная и не просроченная. Мне тут делать больше нечего. - и Ван Хельсинг направился на выход.
Они сели на лавочку на участке Kinigos.
Спустя минуту в калитку постучали. Kinigos открыла. На пороге стоял Колдун с канистрой в руках.
- Вот я вам вина домашнего принес, угощайтесь. - сказал Колдун.
- Спасибо - поблагодарила Kinigos, а Arhip открыл канистру, сунул в нее палец, потом огладел его, понюхал и лизнул.
- Порчи нет, можно пить - вынес он свой вердикт.
... Когда канистра была наполовину выпита, Kinigos вдруг сказала:
- Что-то я опасаюсь этого Колдуна. Вдруг какое проклятие решит наложить?
- У него в лицензии нет разрешения на проклятия, порчи, всякие там привороты-отвороты. Ну в крайнем случае звони в Инквизицию.
- А на что у него есть разрешение?
- Людей целить может, дождь вызывать, мертвецов поднимать. Ну и там еще по мелочи.
Arhip долил еще вина из канистры.
Сегодня, 09:31 by ArhipПросмотров: 35Комментарии: 1
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