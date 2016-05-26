Как я увидела своего двойника

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

PUFIK Просмотров: 2 377 Комментарии: 35 +42 Вчера, 13:35 by

Всех приветствую. Прочитала на сайте историю, и в голове всплыл необычный случай, однажды со мной произошедший. Возможно, я делилась им где-то в комментариях, уже не вспомнить.Значит, в один прекрасный осенний денек мне стало невыносимо скучно сидеть дома с ребенком, и мы решили прогуляться до моих родителей, благо живут они недалеко. Возможно, свою роль сыграло и то, что сынок рисовал на стенах, царапал игрушкой обои, обрывал шторы и в общем-то методично разносил квартиру, естественно в игровой форме. «Так что, - подумалось мне,- пусть страдает не только мое жилище».Сказано – сделано, оделись, пошли. Родители еще были на работе, но вскоре должны были вернуться. Я уговорила младшую сестру (она живет с родителями) пойти погулять с нами на детской площадке во дворе, пока ждем.Гуляем славно, свежий воздух немного утихомирил дух молодого бойца, поэтому детская площадка пострадала не сильно. Мы даже смогли спокойно посидеть на скамейке и поболтать, пока ребенок сыпал себе на голову песок, естественно в игровой форме.И тут, значит, сестра привлекает мое внимание к окну на 5 этаже, к кухонному окну их квартиры. А в окне стоит человек, очень похожий на меня, и так задорно машет ручкой. Почему похожий, потому что с того расстояния, на котором мы находились от дома, детально черты лица не разглядеть, но общее сходство было отчетливо видно.Вот тут стало реально не по себе, ведь и окна квартиры, и подъезд выходят во двор, на детскую площадку. То есть списать глюк на то, что родители вернулись домой, а мы их не заметили не получится, сидели мы очень близко к подъезду. Вторая мысль – воры! Но, согласитесь, странное поведение для грабителя.В общем, пошли мы домой, смотреть, в чем там дело. Ну и как ожидалось – дверь не вскрыта, квартира пустая, никого. Родители пришли немного позже. Сестра потом еще несколько дней у меня ночевала, не хотела идти домой.Был ли это двойник или некая астральная проекция - не знаю. Буду рада послушать сторонние точки зрения.

Ключевые слова: Двойник видение окно страх авторская история

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