Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Как я увидела своего двойника

Всех приветствую. Прочитала на сайте историю, и в голове всплыл необычный случай, однажды со мной произошедший. Возможно, я делилась им где-то в комментариях, уже не вспомнить.
Значит, в один прекрасный осенний денек мне стало невыносимо скучно сидеть дома с ребенком, и мы решили прогуляться до моих родителей, благо живут они недалеко. Возможно, свою роль сыграло и то, что сынок рисовал на стенах, царапал игрушкой обои, обрывал шторы и в общем-то методично разносил квартиру, естественно в игровой форме. «Так что, - подумалось мне,- пусть страдает не только мое жилище».
Сказано – сделано, оделись, пошли. Родители еще были на работе, но вскоре должны были вернуться. Я уговорила младшую сестру (она живет с родителями) пойти погулять с нами на детской площадке во дворе, пока ждем.
Гуляем славно, свежий воздух немного утихомирил дух молодого бойца, поэтому детская площадка пострадала не сильно. Мы даже смогли спокойно посидеть на скамейке и поболтать, пока ребенок сыпал себе на голову песок, естественно в игровой форме.
И тут, значит, сестра привлекает мое внимание к окну на 5 этаже, к кухонному окну их квартиры. А в окне стоит человек, очень похожий на меня, и так задорно машет ручкой. Почему похожий, потому что с того расстояния, на котором мы находились от дома, детально черты лица не разглядеть, но общее сходство было отчетливо видно.
Вот тут стало реально не по себе, ведь и окна квартиры, и подъезд выходят во двор, на детскую площадку. То есть списать глюк на то, что родители вернулись домой, а мы их не заметили не получится, сидели мы очень близко к подъезду. Вторая мысль – воры! Но, согласитесь, странное поведение для грабителя.
В общем, пошли мы домой, смотреть, в чем там дело. Ну и как ожидалось – дверь не вскрыта, квартира пустая, никого. Родители пришли немного позже. Сестра потом еще несколько дней у меня ночевала, не хотела идти домой.
Был ли это двойник или некая астральная проекция - не знаю. Буду рада послушать сторонние точки зрения.

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:35 by PUFIKПросмотров: 2 377Комментарии: 35
+42

Ключевые слова: Двойник видение окно страх авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Living tree
Вчера, 14:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Мда, интересный случай. Даже не представляю что это может быть) Плюс за историю!
Зарегистрирован: 26.05.2016
#2 написал: Япона Мать
Вчера, 14:04
+8
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Говорят, не к добру увидеть своего двойника...
Зарегистрирован: 24.07.2016
#3 написал: Living tree
Вчера, 14:06
+4
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Цитата: Япона Мать
Говорят, не к добру увидеть своего двойника...

Будем надеяться что что это не тот случай и всё обойдётся.
Зарегистрирован: 26.05.2016
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 14:10
+6
Группа: Авторы
Репутация: (1537|2)
Публикаций: 91
Комментариев: 2 639
Домовой мог принять облик хозяйки дома. А ручкой махал - может намекал, чтобы дом не разносили и приборку делали. Не любят домовые беспорядок. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#5 написал: marlin
Вчера, 14:20
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (559|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 620
Может не так давно сестра живёт с родителями в этой квартире, и перепутали с улицы родные окна? Если нет, то страшновато. У меня точно навсегда фобия бы возникла находиться в этой квартире. Больше бы вот таких простых историй - коротких, мистичных и страшных. И действительно в тему раздела. А изливания души, горькой судьбы, да и порчи с домовыми не всегда радуют уже. Душу отвел прям прочитав sun
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 14:25
+4
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 244
Интересно, а в не игровой форме сыпать песок себе на голову - это как?
Ну, если увидеть своего энергетическое двойника, то не выживешь. Моё мнение, что видела только ваша сестра, а не вы, потому что она испугалась больше вашего - видно по изложению. Даже для близких родственников это уже опасно. А для вас это было бы смертельно. Чтобы вам легче понять: представьте, вы заходите домой, чтобы проверить данный казус и встречаетесь с самой собой, которая вы и есть... .
Второй вариант, могло быть просто наложение пространства времени из прошлого или будущего (хрономираж). Тогда ничего страшного. +
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#7 написал: PUFIK
Вчера, 14:50
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 667
Цитата: Эвиллс
Домовой мог принять облик хозяйки дома.

Дело в том, что я не хозяйка. Это же родительская квартира.

Цитата: marlin
Может не так давно сестра живёт с родителями в этой квартире, и перепутали с улицы родные окна?


Невозможно, т.к. окно кухни располагается рядом с подъездным окном, то есть даже глазами искать не надо, я, человек, редко бывающий в этой квартире, и то не ошибусь с положением окон. Тем более мы перепроверили, эта версия была отработана. Когда сталкиваешь с необъяснимым, цепляешься за любое рациональное объяснение.

Цитата: Eifersucht
Интересно, а в не игровой форме сыпать песок себе на голову - это как?

О, если у Вас есть дети - Вы поймете! Это когда ребенок не хочет, к примеру, идти домой, начинаются психи, бросание игрушек, капризы и посыпание песком не только своей головы, но и
вашей lol


Цитата: Eifersucht
Моё мнение, что видела только ваша сестра, а не вы, потому что она испугалась больше вашего - видно по изложению.


В чем то Вы правы, первая заметила сестра, т.к. я была занята ребенком, и она указала мне на окно, фигура стояла минуты две, у нас было время рассмотреть, а потом просто будто человек отошел от окна.
Не по себе было обеим, это сейчас по прошествии времени уже не страшно вспоминать. И конечно, сестра распереживалась сильнее, ведь ей было жить в этой квартире, а не мне.

Цитата: Eifersucht
Ну, если увидеть своего энергетическое двойника, то не выживешь.

Это было в сентябре 2016, пока все ок blush

Благодарю за отзывы, друзья))
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#8 написал: Talisha
Вчера, 15:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (606|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 564
И как у вас хватило смелости идти проверять??? :-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#9 написал: ТАРА
Вчера, 15:19
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 121
Скорее всего это хрономираж. Во всяком случае, хочется в это верить, тем более, что это было в сентябре 2016. А вот какой момент вашей жизни отобразил хрономираж, если прошлого, то это уже вас не должно волновать, а вот если из будущего, то возможно вам придется опять жить в этой квартире и в какой-то момент времени вы кому-то из окна помашете рукой, тогда всё и поймете и вспомните к чему был хрономираж. За историю плюс+++++
Зарегистрирован: 6.03.2015
#10 написал: kas11
Вчера, 15:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 126
Цитата: Япона Мать
Говорят, не к добру увидеть своего двойника...

тоже слышал
Зарегистрирован: 16.03.2013
#11 написал: PUFIK
Вчера, 15:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 667
Цитата: Talisha
И как у вас хватило смелости идти проверять??? :-)

Ну у нас не было выбора, не во дворе же сидеть весь вечер.

Цитата: ТАРА
а вот если из будущего, то возможно вам придется опять жить в этой квартире и в какой-то момент времени вы кому-то из окна помашете рукой, тогда всё и поймете и вспомните к чему был хрономираж

Это очень занятная теория, интересно было бы проверить)))
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#12 написал: Мертвая Тишина
Вчера, 16:37
-1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 157
А потом ребеночек вырос и пошел крушить общественное имущество: школьные парты, двери, портить остановки транспорта... естественно, в игровой форме.
Зарегистрирован: 17.07.2013
#13 написал: PUFIK
Вчера, 16:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 667
Цитата: Мертвая Тишина
А потом ребеночек вырос и пошел крушить общественное имущество: школьные парты, двери, портить остановки транспорта... естественно, в игровой форме.

Ммм...да Вы знаете, как-то нет. Чужое имущество портить не приучен, только свое)))
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#14 написал: Forgotten Doll
Вчера, 16:46
+5
Группа: Посетители
Репутация: (89|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 77
Знакомый рассказывал, видел как-то в молодости, еще во время службы в армии нечто подобное. Только, так сказать, встретившись с ним во время ночного дежурства на улице. Говорит, ужас непередаваемый! Думаю, что такое вполне может быть, только, вопрос, что это такое? Сущность некая, облачившаяся в облик наблюдаемого? Или искажение измерений создает такой эффект? Сложно сказать...
Зарегистрирован: 4.08.2015
#15 написал: Эвиллс
Вчера, 17:08
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1537|2)
Публикаций: 91
Комментариев: 2 639
Домовые принимают разные облики. Может он превратился в ту, которая по его мнению, не углядела за порядком в доме?
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#16 написал: ebegen31
Вчера, 17:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 110
Слушайте, увидеть кого-то очень похожего на себя в окне квартиры, когда никого нет дома... я бы описал это не так коротко и по-деловому. Завидую вашему спокойствию.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#17 написал: PUFIK
Вчера, 17:35
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 667
Цитата: ebegen31
Завидую вашему спокойствию.

Но ведь прошло время. Думаете в тот день все было спокойно?))) Я сестру с ребенком на этаж ниже оставила, а сама вломилась в квартиру, осталось только по полу перекатиться, как в кино про полицейских laughing
Сейчас-то уже смешно, а тогда вообще жуть брала.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#18 написал: Scary_stories
Вчера, 17:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 396
Да, соглашусь с некоторыми, что это был хрономираж. История очень понравилась. Плюс.
Зарегистрирован: 21.08.2013
 
#19 написал: ebegen31
Вчера, 17:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 110
PUFIK, а вы как-то пробовали это объяснить, обращаясь к кому-либо или используя литературу? Воспринимаете ли эту историю всерьез или склонны думать, что все-таки имел место обман зрения, галлюцинация (ведь они бывают и коллективные)? Или, может быть, вы перепутали окно, - можно и тысячу лет там прожить и перепутать, например, от испуга?..

...А вообще, люди и жизнь сейчас стали такие, что потусторонних сил боишься все меньше - уже впору им радоваться.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#20 написал: Talisha
Вчера, 18:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (606|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 564
Цитата: PUFIK
Цитата: Talisha
И как у вас хватило смелости идти проверять??? :-)

Ну у нас не было выбора, не во дворе же сидеть весь вечер.


я б родителей дождалась. Толпой не так страшно:) А может и ещё бы разок к окошку подошел (я бы сфоткала:))
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#21 написал: PUFIK
Вчера, 19:20
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 667
Цитата: ebegen31
PUFIK, а вы как-то пробовали это объяснить, обращаясь к кому-либо или используя литературу? Воспринимаете ли эту историю всерьез или склонны думать, что все-таки имел место обман зрения, галлюцинация (ведь они бывают и коллективные)?

Нет, ни к кому не обращалась, сама могу предположить, что это была некая сущность, принявшая моё обличие, больше не знаю как объяснить. Может домовой. Рациональные доводы мы, в процессе размышлений, отмели.
Своим глазам я верю, не думаю, что глюк.
Я в жизни несколько раз сталкивалась с необъяснимыми явлениями, поэтому не могу сказать, что не верю в мистику.
Обычно, в такие моменты страшно бывает только поначалу, а потом как-то отпускает. Я стараюсь не забивать себе голову этим.

Цитата: Talisha
я б родителей дождалась. Толпой не так страшно:)

Я такой человек - даже если боюсь, пойду смотреть, не могу пребывать в неизвестности. Бывает дома ночью начинаются шорохи, звуки не понятные, всегда несусь смотреть - мне не так страшно становится.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#22 написал: Вареньевна
Вчера, 19:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 117
Если есть маленький ребенок маме выдержки не занимать, молодцы, проверили) История супер. Краткость сестра таланта). Меня кпк педагога порадовала фраза "в игровой форме". Правильно сына воспитываете Пуфик))) Плюс за историю. Жаль второй нельзя поставить за "игровую форму")))
Зарегистрирован: 4.02.2017
#23 написал: Ksenya078
Вчера, 19:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 732
Удивительная история, где-то читала, что многие люди видели своих двойников. Плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#24 написал: PUFIK
Вчера, 19:25
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 667
Цитата: ebegen31
Или, может быть, вы перепутали окно, - можно и тысячу лет там прожить и перепутать, например, от испуга?..

Исключаю, знаете, в каждом окне есть свои приметы, у кого-то жалюзи, у кого-то шторки приметные, а у мамы весь подоконник заставлен цветами, их цветение даже с улицы видно. То, что ничего мы не перепутали - уверена на все сто))) Мы же сразу подумали, что окном ошиблись, потом проверили - нет, наше, цветы на месте. Потом подумали, что родители пришли - оказалось нет. Уже потом думали, что грабители - тоже нет.

Всем спасибо за отзывы, очень интересно послушать ваши мнения)))
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#25 написал: Калина74
Вчера, 19:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (77|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 393
Ну вы вообще-то храбрые девчонки, что решились одни - без "понятых" в виде соседей, полицейского и (или) батюшки - сразу же завалиться в квартиру. Что ж за сущность то была, наверное, ей только самой и ведомо. Однако с осторожным оптимизмом я бы предположила, что она не к худу и не злая, так как махала вам доброжелательно, хоть и напугала немножечко ))))) Просто будьте осторожнее, но не впадайте в панику. За факт огромное спасибо, он даёт адреналина
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#26 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:09
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1151|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 773
Я раз шла, а за мной дети с тренировки, рядом все жили, вместе ходили, и в воздухе повис мотоциклист одетый как в начале прошлого века, повисел и изчез. Выдала все познания об особенностях мозга дорисовывать картины, о преломлении лучей, и решила, что мистическая версия "хрономираж", выглядит куда убедительней, только делится этим с детьми не стала.
ПЛЮС конечно.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#27 написал: Tigger power
Вчера, 21:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 386
Цитата: Эвиллс
Домовой мог принять облик хозяйки дома.

Точно, это он родимый, может соскучился, Вы же не в первый раз к родителям пришли в гости))) Заманивал наверное, люблю такие истории, добрые, без ужасов, коварства и предательства. Плюс конечно
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#28 написал: Баба Клава
Вчера, 22:18
0
Группа: Авторы
Репутация: (1734|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 163
Вот енто круто. Слышала я про двойников, как живых людей, так и мертвых. Но сама не сталкивалась с ними ни разу. Одна знакомая бабка рассказывала, что на кладбище мужа своего покойного видела. Типа он стоял за деревом и за ней подглядывал пока она его могилу убирала.Но я думала что енто она из ума уже выживши от горя и одиночества, вот и глючится ей. А теперича даже не знаю чего и думать. Плюс за историю с большим удовольствием.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#29 написал: Liam
Сегодня, 00:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 563
Судя по поведению двойника, это не хрономираж. "Домовые", т.е. духи низшего порядка тоже далеко не у всех водятся. Поэтому, скорее всего это были вы сами, т.е. одна из частей вашего я передала вам привет. Человек, больше чем одна личность, скорее целое скопище личностей, из прошлых жизней, и они могут действовать автономно. Общую личность называют высшим Я. Может они хотят наладить связь с вами таким способом. Или просто передали привет. +
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#30 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:22
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1151|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 773
Цитата: Liam
Судя по поведению двойника, это не хрономираж. "Домовые", т.е. духи низшего порядка тоже далеко не у всех водятся. Поэтому, скорее всего это были вы сами, т.е. одна из частей вашего я передала вам привет. Человек, больше чем одна личность, скорее целое скопище личностей, из прошлых жизней, и они могут действовать автономно. Общую личность называют высшим Я. Может они хотят наладить связь с вами таким способом. Или просто передали привет. +

Может да, а может быть героиня стояла возле этого окна когда-то и кого-то очень ждала, увидев обрадовалась и помахала рукой, оставив энергетический след, возможно неосознанно воспроизводит этот яркий момент.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             

Страницы:   1 2
На страницу:
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.